조선업계는 고가 수주로 영업이익이 30% 이상 급증했으며, 건설기계는 북미 등 신흥시장 회복으로 실적이 개선된 반면 방산은 납품 시기에 따라 실적이 엇갈린 결과를 보였다.

조선, 방산, 건설기계 등 중후장대 산업 분야에서 각 업종 간의 경기 온도차가 뚜렷하게 나타나는 현상이 발생했다. 조선업계는 높은 가격에 체결된 선박 수주건이 본격적으로 매출로 인정되면서 이익이 크게 증가했으며, 수요 부진을 겪었던 건설기계 는 북미와 신흥시장에서의 판매 확대를 통해 회복세를 보였다. 반면 방산업계는 대규모 일감을 확보한 상태이나, 신규 수주 속도와 납품 일정 차이로 인해 기업별 실적에 큰 차이가 드러났다.

조선업계 고부가가치 수주로 영업이익 급증

금융감독원 전자공시시스템에 공개된 3분기 보고서 자료를 기준으로 볼 때, 9월 말 기준 주요 조선사의 수주잔액은 매우 높은 수준을 유지하고 있다. HD한국조선해양 조선부문은 72조3617억원의 수주잔액을 기록했으며, 삼성중공업 조선·해양부문은 34조9024억원, 한화오션은 31조7066억원을 확보하여 수년 치에 달하는 일감을 선점한 상태다.

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생산설비 가동률 역시 포화 상태에 가까워, 수익성 높은 선박을 선별적으로 수주하는 전략이 효과를 발휘하고 있다. 1월부터 9월까지의 가동률은 HD한국조선해양이 103.3%, 한화오션이 100%, 삼성중공업이 98.9%로 집계되었다. 이러한 여세 속에 HD한국조선해양 조선부문의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 32.3% 증가한 1조1453억원을 달성했다.

한화오션과 삼성중공업 역시 각각 67.6%, 42.1%의 영업이익 증가율을 기록하며 호조를 보였다. 과거 저가 수주로 인해 누적되었던 공사손실충당부채는 2021년 말 3조2440억원에서 올해 상반기 말 996억원으로 97% 급감하며 재무 구조가 대폭 개선되었다. 전체 조선 3사의 영업익은 30%대에서 60%대에 달하는 높은 성장세를 나타냈다.

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방산업계 수주 잔고 많으나 납품 일정 차이에 실적 엇갈려

방산 업계 역시 쌓아둔 일감이 넉넉하지만, 추가 수주와 납품 시기에 따라 기업별 실적 편차가 뚜렷하게 나타났다. 9월 말 기준 한화에어로스페이스 지상방산부문의 수주잔액은 약 35조원이며, 한국항공우주산업(KAI)은 26조2855억원, LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A)는 24조5400억원을 보유하고 있다.

현대로템이 담당하는 AD&RH 사업본부의 수주잔액도 9조5228억원으로 견조하나, 신규 수주 확보 속도에서는 차이가 있었다. KAI의 3분기 신규 수주액은 1조5806억원이었으나, 1월부터 9월까지 누적 수주액 2조2100억원을 기록하여 연간 목표의 21.2%에 그쳤다. 반면 한화에어로스페이스는 8월 스페인과 K9 수박 실행계약을 체결하는 등 해외 계약 체결에 성공했다.

실적 측면에서는 납품 일정에 영향을 받아 한화에어로스페이스의 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 81.4% 줄어든 1184억원을 기록했다. 이는 일부 물량을 2분기에 조기 납품하고, 폴란드 K9 등 주요 사업의 인도가 4분기로 밀린 영향이 크다. LIG D&A와 현대로템 AD&RH사업본부의 영업이익도 각각 24.6%, 10.5% 감소하는 모습을 보였다.

건설기계 북미와 신흥시장 수요 회복으로 실적 개선

건설기계 및 엔진 부문은 글로벌 수요 회복세가 실적에 명확히 반영되었다. HD건설기계의 3분기 매출은 2조915억원으로, 지난해 같은 기간 대비 6.1% 증가했다. 영업이익도 1577억원으로 전년 동기 대비 23.9% 늘어난 성과를 거두었다.

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특히 독립국가연합(CIS), 동남아시아, 오세아니아, 중남미, 인도 지역에서의 매출이 20%대에서 30%대까지 증가하며 성장을 견인했다. 엔진 부문의 경우 인공지능 데이터센터용 발전기 수요 증가로 영업이익률이 14%를 기록했으며, 1월부터 9월까지 누적 영업이익 5973억원을 달성하여 연초 목표치를 35.9% 초과했다.

두산밥캣 북미 렌탈 시장 강세로 영업이익 대폭 확대

두산밥캣 역시 뚜렷한 성장세를 나타냈다. 3분기 매출은 2조4635억원, 영업이익은 1674억원을 기록하여 전년 동기 대비 각각 16.5%, 25.3% 성장했다. 렌탈 업체들의 수요가 활성화되면서 북미 시장에서의 매출이 달러 기준으로 15% 증가하는 선방을 보였다.

특히 달러 기준 1월부터 9월까지의 누적 영업이익은 지난해 연간 실적의 94% 수준에 도달할 정도로 견조한 실적을 이어갔다. 조선, 방산, 건설기계 각 sector의 3분기 실적을 종합해보면, 조선은 수주 가격 상승과 고부가가치 제품 중심의 수주 전략이, 건설기계는 지역별 수요 회복이, 방산은 납품 시기 관리가 실적에 결정적인 변수로 작용한 것으로 분석된다.