조상호 세종시장 예비후보, 세월호·소방관 순직 추모하며 '지방정부 안전 책임' 강조

더불어민주당 세종시장 예비후보 조상호가 세월호 참사 12주기 및 소방관 순직을 추모하며, 지방정부의 강력한 안전 책임과 생명안전기본법 조례 제정 의지를 밝혔다. 그는 비극 재발 방지를 위해 지방정부의 역할을 강조했으며, 이는 세종시의 안전과 미래를 위한 중요한 제안으로 평가받고 있다.

더불어민주당 세종시장 예비후보인 조상호 후보가 세월호 참사 희생자들과 최근 순직한 소방관들을 추모하며, 지방 정부의 강력한 안전 책임 강화와 제도적 장치 마련을 약속했다. 조 예비후보는 16일 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 ‘오늘, 두 번의 눈물 앞에 고개를 숙인다’는 메시지를 발표했다. 그는 세월호 참사 12주기를 맞아 희생자들의 넋을 기리는 한편, 최근 완도 냉동창고 화재 현장에서 인명 구조를 위해 헌신하다 순직한 두 명의 소방관에 대한 영결식을 언급하며, 이들의 숭고한 희생 앞에 깊은 애도를 표했다. 조 후보는 ‘ 세월호 는 구조할 수 있었던 참사였고, 완도 화재 역시 막을 수 있었던 희생일 수 있다’고 지적하며, 과거의 비극이 되풀이될 수 있었던 가능성에 대한 안타까움을 드러냈다. 또한, 최근 법원이 세월호 7시간 관련 문건 공개를 명령한 사실을 언급하며 ‘진실의 문이 하나씩 열리고 있다’고 밝히고, 세월호 유가족과 생존자들에게 연대의 마음을 전했다.

무엇보다 그는 이러한 비극적인 사건들이 다시는 발생하지 않도록 하기 위한 구체적인 방안으로 ‘지방 정부의 책임’을 역설했다. 조 후보는 지난달 세종시민사회단체연대회의와의 정책 간담회에서 약속했던 ‘세종특별자치시 생명안전기본법 조례’ 제정 의지를 재차 확인하며, ‘잊지 않는 것이 추모이며, 끝까지 진실을 밝히는 것이 우리의 약속’이라고 강조했다. 한편, 더불어민주당 세종시장 후보 선출을 위한 결선 투표 결과 발표를 앞두고 지역 정가의 긴장감이 최고조에 달하고 있다. 막판까지 ‘검증된 후보’와 ‘세대교체론’이 치열하게 대립하는 가운데, 당심과 민심이 어떤 시대정신을 선택할지가 이번 결선 투표의 최대 관전 포인트가 될 전망이다. 권리당원 50%와 안심번호 선거인단 50%가 반영되는 이번 결선 투표 결과에 따라, 향후 4년간 세종시를 이끌 더불어민주당의 최종 후보가 결정될 예정이다. 본 기사는 세종시 공동체 미디어 ‘뉴스피치’에도 실립니다. 뉴스피치는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다. 이번 조상호 예비후보의 발언은 세월호와 같은 대형 참사를 단순히 과거의 사건으로 치부하지 않고, 현재 우리 사회가 직면한 안전 문제와 지방 정부의 역할을 재조명하는 계기가 되고 있다. 특히, 조 후보가 강조한 ‘생명안전기본법 조례’는 시민들의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼고, 유사 사고 발생 시 지방 정부가 보다 능동적이고 체계적으로 대응할 수 있도록 하는 법적 근거를 마련하는 것을 목표로 한다. 이는 재난 발생 시 즉각적인 대응 체계를 갖추고, 예방 및 교육 시스템을 강화함으로써 시민들의 안전망을 더욱 촘촘하게 구축하겠다는 의지를 담고 있다. 더불어, 조 후보는 세월호와 완도 화재 사건에서 드러난 인명 경시 풍조와 구조 시스템의 미비점을 날카롭게 지적하며, 이를 바로잡기 위한 정치적 책임을 강조했다. 이는 단순히 사고의 원인을 규명하는 것을 넘어, 그 근본적인 문제 해결을 위해 정치권이 앞장서야 한다는 메시지로 해석될 수 있다. 또한, 세월호 진실 규명과 관련된 최근 법원의 판결을 긍정적으로 평가하며, 진실 은폐 시도를 좌시하지 않겠다는 강력한 의지를 표명했다. 이는 시민들의 알 권리를 보장하고, 과거의 아픔을 통해 미래를 바로 세우고자 하는 조 후보의 신념을 보여준다. 세종시 지역 정치권의 뜨거운 감자인 민주당 시장 후보 경선은 세종시의 미래 비전을 결정짓는 중요한 기로에 서 있다. ‘검증된 후보’ 대 ‘세대교체론’이라는 구도는 단순히 인물론을 넘어, 세종시가 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할지에 대한 시민들의 근본적인 질문을 던지고 있다. 조상호 예비후보가 제안하는 강력한 안전 책임과 제도적 장치 마련은 이러한 세종시의 미래를 안전하고 튼튼하게 만드는 중요한 초석이 될 것으로 기대된다. 그의 행보가 앞으로 세종시의 안전과 시민들의 삶에 어떤 긍정적인 영향을 미칠지 귀추가 주목된다





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조상호 세종시장 세월호 안전 지방정부 책임

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