조상호, 세종시장 후보로 확정…민주당, 승리 결집 및 정책 협약식 개최

더불어민주당 세종시장 후보 조상호가 공식적으로 확정됨에 따라, 당은 승리를 위한 결집과 정책 협약을 통해 본격적인 선거 운동에 돌입했습니다. 10대 핵심 공약을 발표하고, 원팀 정신을 강조하며 시민들의 지지 확보에 나설 예정입니다.

더불어민주당 세종시 장 후보 조상호 의 승리 결집 및 정책 협약식 개최 더불어민주당 세종시 장 공식 후보로 확정된 조상호 예비후보는 24일 세종시 당에서 개최된 정책협약식 에 참석하여 다가오는 지방선거 승리를 위한 본격적인 지지 기반 결집에 나섰다.

더불어민주당 세종시당(위원장 강준현)은 이날 오후 5시 시당 대회의실에서 '지방선거 승리를 위한 시장 후보 원팀(One-Team) 정책협약식'을 성황리에 개최했다. 이번 협약식은 치열했던 후보 선출 과정을 성공적으로 마무리하고, 최종적으로 선발된 후보를 중심으로 당의 모든 역량을 하나로 집중시키는 '원팀 정신'을 대외적으로 확고히 하기 위해 마련되었다. 행사에는 강준현 시당위원장, 이강진 세종갑 지역위원장을 비롯하여 고준일, 김수현, 이춘희, 조상호, 홍순식 등 시장 후보 5인 전원과 시의원 후보자, 그리고 당 관계자들이 대거 참석하여 압도적인 필승 의지를 다졌다.

강준현 시당위원장은 개회 인사말을 통해 '이번 지방선거의 승리는 단순한 지역적 승리를 넘어, 이재명 정부의 성공적인 국정 운영을 위한 필수적인 과제'라며 당원들의 적극적인 참여와 결속을 간곡히 당부했다. 이어 조상호 후보를 포함한 5인의 시장 후보들은 '세종의 밝은 미래를 책임질 10대 핵심 공약'에 서명하며 정책 중심의 선거 운동을 펼쳐나가겠다는 강력한 의지를 천명했다. 특히 이번에 발표된 10대 공약은 마지막까지 치열하게 경쟁했던 이춘희 후보의 주요 정책들을 상당 부분 반영하여 정책적 통합을 이루어냈다는 점에서 큰 의미를 지닌다. 10대 핵심 공약은 다음과 같은 내용을 담고 있다.

첫째, 행정수도 세종의 완성을 통해 대한민국을 대표하는 중심 도시로 도약한다. 둘째, KTX 세종중앙역 설치와 ITX, CTX 노선 연결을 통해 편리한 교통망을 구축하여 교통 중심 도시로서의 위상을 확립한다. 셋째, 인구 80만 명의 자족 도시를 실현하기 위한 성장 기반을 본격적으로 가동한다. 넷째, 종합국립대학교와 한국예술종합학교(한예종) 유치를 통해 젊음과 활력이 넘치는 청년 수도를 조성한다.

다섯째, 보통교부세 개편을 통해 안정적인 재정 기반을 확립한다. 여섯째, 도시와 농촌 간의 균형 발전을 실현하여 모든 시민이 함께 누리는 풍요로운 삶을 만든다. 일곱째, 워싱턴 D.C. 와 같은 수준의 국가 문화 수도를 조성하여 세종시의 문화적 매력을 극대화한다.

여덟째, 소상공인의 매출을 20% 이상 증대시켜 지역 경제 회복에 기여한다. 아홉째, 시민들의 생활과 밀접하게 관련된 공약을 신속하게 실천한다. 열째, 시민들의 의견을 직접 수렴하고 소통할 수 있는 시민청을 설립한다. 조상호 예비후보는 소감을 통해 '흩어져 있던 더불어민주당의 역량을 하나로 모아 본선에서 반드시 승리하는 것이 저에게 주어진 시대적 소명'이라며 강한 책임감을 드러냈다.

그는 또한 '이해찬 전 대표처럼 투쟁하고, 이재명 정부처럼 실질적인 성과를 창출하겠다'는 슬로건을 제시하며 강력한 추진력을 약속했다. 이춘희 후보를 비롯한 다른 4인의 후보들 또한 조 후보의 본선 승리를 위해 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다는 의지를 표명했다. 더불어민주당 세종시당은 이번 정책협약식을 계기로 선거대책위원회 체제를 본격적으로 가동하고, 시민들의 다양한 목소리를 담은 정책 홍보 활동에 더욱 박차를 가할 계획이다. 특히, 시민들과의 직접적인 소통을 강화하고, 현장 중심의 선거 운동을 전개하여 시민들의 공감대를 최대한 확보하는 데 주력할 것이다.

또한, 젊은 세대와 여성, 소외 계층 등 다양한 사회 구성원의 의견을 적극적으로 수렴하여 모든 시민이 만족하는 정책을 개발하고 실현하는 데 최선을 다할 것이다. 더불어민주당 세종시당은 이번 지방선거에서 압도적인 승리를 거두어 세종시의 발전과 시민들의 행복을 실현하는 데 기여할 수 있도록 모든 노력을 기울일 것이다. 이번 협약식은 단순한 후보 간의 약속을 넘어, 세종시의 미래를 위한 공동의 비전을 공유하고, 시민들의 삶을 개선하기 위한 진정성 있는 노력을 다짐하는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.

더불어민주당 세종시당은 앞으로도 시민들과 함께 소통하고 협력하며, 세종시를 더욱 살기 좋고 발전된 도시로 만들어 나갈 것이다. 뉴스피치는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로서, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론으로서의 역할을 충실히 수행할 것이다





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세종시 세종시장 조상호 더불어민주당 정책협약식 지방선거 원팀 공약

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