조류인플루엔자 여파로 계란 공급 줄어 유통업계, 태국·미국산 확보

조류인플루엔자(AI) 여파로 계란 공급이 줄어들면서 유통업계는 태국·미국산 계란을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 지난겨울 고병원성 조류인플루엔자(AI) 여파로 계란값이 급등하면서 일부 유통 현장에서는 계란 한 판 가격이 1만원을 넘어서는 등 수급 불안이 이어지고 있습니다. 공급 부족이 심화하자 대형마트들은 국내 물량 확보는 물론 수입 계란 도입까지 검토하며 대응에 나섰습니다.

조류인플루엔자 (AI) 여파로 계란 공급 이 줄어들면서 유통업계 는 태국·미국산 계란 을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 지난겨울 고병원성 조류인플루엔자 (AI) 여파로 계란값이 급등하면서 일부 유통 현장에서는 계란 한 판 가격이 1만원을 넘어서는 등 수급 불안 이 이어지고 있습니다.

공급 부족이 심화하자 대형마트들은 국내 물량 확보는 물론 수입 계란 도입까지 검토하며 대응에 나섰습니다. 지난 1일 기준 국내산 특란(30구) 전국 평균 소매가격은 7388원으로 집계됐으며, 전월보다 2.5%, 지난해 같은 기간보다 5.1% 오른 수준입니다. 국가데이터처의 '2026년 5월 소비자물가동향'에서도 계란 가격은 전월 대비 10.2% 상승한 것으로 나타났습니다. 평균 가격은 7000원대지만 소비자 체감 가격은 더 높습니다.

할인 상품은 조기에 품절되고 상대적으로 비싼 상품만 남으면서 일부 마트와 슈퍼에서는 계란 한 판 가격이 1만원을 넘는 사례도 나타나고 있습니다. 계란값 상승의 배경에는 공급 부족이 자리하고 있습니다. AI 확산으로 산란계가 대거 살처분된 데다 환절기 호흡기 질환으로 산란율까지 떨어지면서 생산량이 감소했습니다. 유통업계에서는 수요에 비해 공급이 부족한 상황이 계속되면서 일부 점포에서 품절 현상까지 나타나고 있다고 설명합니다.

대형마트들은 수급 안정에 총력을 기울이고 있습니다. 이마트는 전국 각지에서 계란 물량을 확보하는 한편 자체 농산물 유통센터인 후레쉬센터에 비축해 둔 일반란과 동물복지란 물량을 활용해 공급 부족에 대응하고 있습니다. 이와 함께 가격 안정과 선택지 확대를 위해 이달 중 태국산 수입 계란 판매도 검토 중입니다. 롯데마트와 롯데슈퍼는 전국 협력 농가와의 직거래 네트워크를 활용해 물량 확보에 나섰으며, 신규 협력사 발굴과 함께 등급란, 동물복지란 등 상품군을 다양화해 공급 리스크를 분산한다는 계획입니다. 가격 부담을 낮추기 위한 할인 행사도 진행되고 있습니다





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조류인플루엔자 계란 공급 유통업계 태국·미국산 계란 수급 불안 대형마트 가격 상승 산란계 살처분 산란율 감소 물량 확보 할인 행사

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