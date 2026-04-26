조니 오브라이언트 활약, 정관장 플레이오프 2차전 승리! 시리즈 균형

안양 정관장이 KCC를 꺾고 플레이오프 2차전에서 승리하며 시리즈 균형을 맞췄습니다. 조니 오브라이언트의 맹활약과 한승희의 존재감이 빛났습니다.

조니 오브라이언트 는 압도적인 활약을 펼쳤고, 한승희 는 팀에 활력을 불어넣었다. 안양 정관장 은 26일 안양 정관장 아레나에서 열린 2025-26 LG전자 프로농구 4강 플레이오프 2차전에서 KCC 를 91-83으로 꺾고 시리즈 균형을 맞췄다.

정관장은 1차전과는 완전히 다른 모습으로 엄청난 에너지 레벨과 뛰어난 수비력을 선보이며 승리를 가져왔다. 특히 19개의 스틸을 통해 16개의 실책을 유도한 수비는 KCC의 공격을 끊임없이 무너뜨렸다. 오브라이언트는 22점 11리바운드 3어시스트 1스틸 2블록슛으로 맹활약하며 정관장의 승리를 이끌었다. 박지훈은 9점 6어시스트 4스틸로 분위기를 주도했고, 변준형은 12점 5리바운드 5어시스트 2스틸을 기록하며 1차전의 부진을 씻어냈다.

한승희는 13점 4리바운드 3어시스트 2스틸로 존재감을 드러냈고, 렌즈 아반도도 11점 3리바운드 2블록슛을 더하며 팀에 기여했다. KCC는 10개의 자유투 실패와 16개의 실책으로 인해 자멸했다. 플레이오프 4연승 행진이 중단되었고, 상승세에 제동이 걸렸다. 허훈은 20점 6리바운드 6어시스트, 허웅은 16점 4리바운드 3어시스트, 최준용은 14점 10리바운드, 송교창은 16점 5리바운드 2어시스트 2스틸, 숀 롱은 13점 14리바운드 2어시스트로 분전했지만, 정관장의 뜨거운 기세를 막기에는 역부족이었다.

KCC의 벤치 득점은 단 4점에 그쳤고, 주축 선수들의 체력 문제 또한 점점 심각해지고 있어 우려를 낳고 있다. 경기 초반, KCC는 허훈을 중심으로 공격을 퍼부었지만, 정관장의 아반도와 문유현의 3점슛에 밀려 대등한 흐름을 유지하지 못했다. 문유현은 림 어택과 앤드원 플레이로 분위기를 반전시키려 했지만, 오브라이언트의 3점슛으로 1쿼터는 15-17로 마무리되었다. 2쿼터부터 정관장은 박지훈의 활약을 앞세워 KCC의 공격을 봉쇄하고 속공 득점을 성공시키며 리드를 잡았다. 아반도와 전성현의 3점슛도 연이어 터지면서 정관장은 14점차까지 달아났다.

KCC는 최준용, 송교창, 롱을 중심으로 반격에 나섰지만, 정관장의 워싱턴과 플로터 득점으로 전반을 45-35로 마쳤다. 3쿼터에도 정관장은 박지훈과 변준형의 연속 득점으로 크게 리드했지만, KCC는 허훈, 허웅, 송교창의 3점슛으로 추격했다. 문유현의 3점슛과 오브라이언트의 화력으로 정관장은 3쿼터를 72-60으로 마무리했다. 4쿼터 초반 KCC의 반격에 고전했지만, 한승희의 골밑 득점, 오브라이언트의 자유투, 변준형의 3점슛으로 다시 달아났다. 오브라이언트의 투지와 한승희의 공격 리바운드 득점은 정관장의 승리에 결정적인 역할을 했다.

경기 막판 KCC의 추격이 거세졌지만, 변준형의 자유투와 한승희의 속공 득점으로 승리를 확정지었다. 정관장은 안양에서 1패 후 1승으로 반격에 성공하며 시리즈 균형을 맞췄다





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