조남준 교수 『대학의 미래는 싱가포르에 있다』 출간… 한국 대학 위기 극복 해법 제시

난양공대 조남준 교수가 신간 『대학의 미래는 싱가포르에 있다』를 통해 한국 대학의 위기를 진단하고, 싱가포르 대학의 성공 요인을 분석하며 미래 생존 전략을 제시했다. 학령인구 감소 시대, 대학의 기능 변화, 산학협력 중요성, 인재 영입 전략 등을 심층적으로 다룬다.

지난 10일 싱가포르 난양공대 변환경제센터 앞에서 조남준 교수가 최근 펴낸 『 대학의 미래는 싱가포르에 있다 』를 소개하는 모습이 보였다. 난양공대 (NTU)는 세계적인 대학 평가 기관에서 수년째 상위권에 랭크되며 그 저력을 과시하고 있다. 글로벌 대학 평가 기관들은 교수들의 논문 발표 건수와 피인용 건수를 주요 지표로 삼아 대학의 경쟁력을 평가하는데, 1991년에 설립되어 아직 개교 40년이 채 되지 않은 대학이 어떻게 단기간에 이렇게 높은 평가를 받으며 성장할 수 있었는지에 대한 관심이 쏠리고 있다. 조남준 교수는 2011년부터 난양공대 에서 재료공학과 교수로 재직하며 학교의 성장 과정을 직접 경험했다. 그는 최근 출간한 『 대학의 미래는 싱가포르에 있다 』를 통해 난양공대 를 이끄는 리더십 구조와 우수 인재 영입 전략을 상세히 소개하며, 한국 대학 들이 직면한 위기를 극복하고 미래 경쟁력을 확보하기 위한 시사점을 제시했다.

조 교수는 중앙일보와의 인터뷰에서 학령인구 감소 시대에 한국 대학들이 심각한 위기에 놓여 있으며, 대학의 기능 변화를 통해 지역 경제를 살리는 데 기여해야 한다고 강조했다. 그는 싱가포르가 600만 명의 인구로 4~6개의 경쟁력 있는 대학을 유지하는 것을 예시로 들며, 5100만 명의 한국에서는 40~60개의 대학만이 생존할 수 있을 것이라고 예상했다. 현재 400여 개 대학이 존재하는 한국 현실을 고려할 때, 대학 구조조정의 필요성을 제기하며 한국 대학들이 나아가야 할 방향을 제시했다. 조남준 교수의 저서 『대학의 미래는 싱가포르에 있다』는 난양공대가 우수 인재를 영입하기 위해 제공하는 파격적인 지원과 환경을 상세히 보여준다. 난양공대는 외국인 비율이 30~40%에 달하며, 특히 대학원 과정에 외국인 유학생이 많다. 핵심 기술 연구를 수행하는 연구실의 경우, 박사 과정 학생들도 생활에 불편함 없이 연구에 매진할 수 있도록 지원한다. 조 교수는 스타 교수를 영입할 때 배우자의 직업, 자녀의 국제학교, 헬퍼 지원까지 제공하는 난양공대의 파격적인 인재 영입 전략을 소개했다. 그는 박사 과정 학생들을 최대 40명까지 지도하며, 해외 인재 영입 시 박사 과정 장학생 수를 고려하는 것도 중요하다고 강조했다. 조 교수는 2011년 난양공대에 영입될 당시 50억 원의 연구비를 지원받았으며, 싱가포르 연구재단 펀딩을 통해 60억 원을 추가로 지원받아 총 110억 원의 연구비를 5년 동안 사용했다. 그는 자신의 융합 연구를 위해 독립적인 연구 공간과 고가의 실험 기자재가 필요했음을 언급하며, 현재 꽃가루 기반 소재 개발 연구에 매진하고 있다고 밝혔다. 또한, 인도 출신으로 MIT 학장을 역임한 수브라 수레시 난양공대 전 총장이 그의 연구에 투자하겠다는 의사를 밝히기도 했다. 난양공대 리더십의 핵심인 총장, 교무총장(Provost), 비서실장으로 구성된 '삼각편대'는 학교 운영의 효율성을 높이는 중요한 역할을 한다. 프로보스트가 조남준 교수를 영입하기 위해 샌프란시스코까지 직접 찾아왔다는 일화는 난양공대의 적극적인 인재 영입 의지를 보여준다. 최근에는 최고운영책임자까지 더해져 조직이 더욱 세분화되고 전문화되었다. 싱가포르는 대학, 기업, 정부 간의 긴밀한 협력을 통해 혁신적인 연구 개발을 추진한다. 정부는 연구비 투자에 참여하며, 대학과 기업을 연결하는 역할을 수행한다. 롤스로이스, GE, 존슨앤드존슨과 같은 글로벌 기업들이 싱가포르 정부의 소개로 대학과 공동 연구를 진행하는 것은 산학 협력의 모범적인 사례로 꼽힌다. 조남준 교수는 인공지능(AI) 시대를 맞아 학문 간 경계가 무너지고 질문 중심의 교육이 중요해질 것이라고 전망하며, 뻔한 커리큘럼을 답습하는 '패스트 팔로워'보다는 다양한 분야를 넘나들며 질문을 던지는 '퍼스트 무버'형 인재를 육성해야 한다고 강조했다. 그는 1972년 서울 출생으로, UC버클리대, 스탠포드대에서 공부했으며, 스탠포드 의대에서 포스트닥터 과정을 거쳤다. 2011년 난양공대 교수로 부임하여 총장 석좌 교수, 산업처장, 변환경제연구센터장 등을 역임하며 활발한 연구 활동을 펼치고 있다





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