조국혁신당, 평택 재선거 연대 가능성 열어두고 '파란개비' 선대위 출범

조국혁신당이 평택 재선거에서 더불어민주당, 진보당과의 선거 연대 가능성을 언급하며, 선거의 주체는 평택 시민임을 강조했습니다. '파란개비'라는 이름의 중앙선대위를 출범시키고, 낡은 정치 개혁과 국민의 바람을 담겠다는 의지를 밝혔습니다.

조국혁신당 이 6·3 경기 평택을 재선거에 출마한 조국 대표의 당선을 위해 총력을 기울이는 가운데, 더불어민주당 및 진보당 과의 선거 연대 가능성을 열어두면서도 연대의 주체는 평택 시민에 있음을 강조했다.

이는 단순히 정당 간의 이해관계를 넘어, 지역 주민들의 의사가 최우선적으로 반영되어야 함을 시사한다. 이해민 혁신당 사무총장은 기자간담회에서 진보개혁 진영의 협력 필요성에 공감하면서도, 선거 연대는 명분만으로 성사될 수 없다는 점을 분명히 했다. 그는 평택 시민들이 선거의 주인공이며, 5당 대표는 그들의 의사를 존중하고 반영하는 역할을 해야 한다고 강조했다. 이러한 입장은 특정 정당의 주도적인 제안보다는 국민의 눈높이에 맞는 원칙을 바탕으로 협력 방안을 검토하겠다는 의지를 보여준다.

현재는 평택시를 위한 최적의 후보를 찾는 데 집중해야 한다는 점도 덧붙였다. 국민의힘 유의동 전 의원의 후보 확정을 계기로, 혁신당은 이번 선거가 ‘내란 세력’을 척결하는 데 가장 적합한 구도가 될 수 있다고 판단하고 있다. 평택 지역은 과거 국민의힘이 선전할 가능성이 높았던 곳이었기에, 혁신당에게는 선거 목표 달성을 위한 중요한 지역으로 인식되고 있다. 이는 혁신당이 이번 선거를 통해 정치 지형을 변화시키고, 새로운 세력을 구축하려는 의지를 드러내는 것으로 해석될 수 있다.

이해민 사무총장은 조승래 민주당 사무총장과의 지속적인 소통을 통해 선거 연대 논의를 진행하고 있으며, 공동의 목표는 ‘내란 세력’ 척결에 초점을 맞추고 있다고 밝혔다. 이러한 노력은 진보개혁 진영의 단결을 통해 보수 세력에 맞서는 정치적 역학 관계를 형성하려는 시도로 볼 수 있다. 혁신당은 단순히 선거 승리를 넘어, 정치 개혁을 이루고 국민의 신뢰를 회복하는 것을 목표로 하고 있다. 혁신당 중앙선거대위원회는 ‘파란개비’라는 이름으로 출범했다.

이는 단순한 선거용 상징을 넘어, 낡은 정치를 바꾸고 국민의 바람을 개혁의 동력으로 삼겠다는 혁신당의 약속을 담고 있다.

‘파란개비’는 깨끗하고 투명한 정치를 실현하겠다는 의지를 상징하며, 양당의 지역 독점이 만들어낸 부패의 토양을 갈아엎고 정직하고 당당한 후보들을 통해 새로운 정치 문화를 정착시키겠다는 혁신당의 비전을 제시한다. 혁신당은 이번 선거를 통해 지역 주민들의 삶을 개선하고, 평택시를 발전시키는 데 기여할 수 있도록 최선을 다할 것이라고 밝혔다. 또한, 국민의 기대에 부응하고, 정치 개혁을 이뤄낼 수 있도록 끊임없이 노력할 것이라고 강조했다. 이러한 노력은 혁신당이 국민들에게 신뢰를 얻고, 정치적 영향력을 확대하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

혁신당은 앞으로도 국민과의 소통을 강화하고, 정책 개발에 힘쓰며, 국민을 위한 정치를 실현해 나갈 것이다





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