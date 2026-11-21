조국혁신당 조국 혁신정책연구원장은 22일 공식 성명을 통해 당명 개정을 제안했다. 창당 1000일을 앞두고 당의 확장성을 고려한 새로운 이름 필요성을 강조하며 당원 및 국민 의견 수렴을 예고했다.

조국혁신당 조국 혁신정책연구원 겸 비전랩 위원장 은 22일 공식 페이스북을 통해 당명 개정 안을 제시했다. 조 원장은 현행 당명이 정치권과 지지층 외에는 인지도를 확보하는 데 한계가 있다는 판단下, 당의 미래 성장을 위해 새로운 명칭이 필요하다고 지적했다.

창당 1000일 앞두고 당명 변경 논거 제기

조국 혁신정책연구원장은 오는 27일이 조국혁신당 창당 1000일이 되는 날임을 언급하며 이 제안의 시기를 설명했다. 창당을 주도하고 과거 당 대표를 역임한 인물로서, 그리고 신장식 당 대표의 전대 공약에 따라 설치된 비전 설계와 혁신 작업의 책임자인 비전랩 위원장의 입장에서 당원들에게 공식적인 제안을 던진 것이다.

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조 원장은 현행 '조국혁신당'이라는 명칭이 창당 준비 당시 언론에서 호칭하던 '조국신당'이 널리 퍼진 상황을 고려해, 유권자가 투표 선택 시 혼란을 겪지 않도록 국민 공모를 거쳐 확정된 배경을 설명했다. 그러나 명칭에 사용된 한자 '조국(祖國)'과 자신의 성 '조국(曺國)'이 동일하여 많은 국민들이 두 개념을 혼동해 왔고, 일부에서는 이를 빌미로 당을 조롱해 왔다고 지적했다.

조국 혁신정책연구원장은 대표 및 비상대책위원장 재직 중에도 당명 변경을 고심했지만, 급박한 당력 결집이 필요하거나 새 이름이 알려지기 전까지 예상치 못한 역풍이 불 수 있다는 우려로 인해 결론을 유보했던 사실을 밝혔다. 이러한 경로의 경험은 이번 공개 제안이 신중한 판단 하에 이루어졌음을 보여준다.

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확장성 있는 이름으로 범민주진보 진영 포괄

조국 혁신정책연구원장은 현재 당명이 특정 개인이나 정치인, 그리고 단편적인 지지자뿐만 아니라, 광범위한 국민들의 뜻까지 담고 있지 못하다고 비판했다. 그는 당원이나 조국 지지자만이 선호하는 이름을 거부하고, 범민주진보 진영의 국민들이 공감하고 좋아할 수 있는 '확장성 있는 당명'을 모색할 것을 당원들과 정치인들에게 촉구했다.

그는 당명 개정 문제가 최고위원이나 국회의원들의 내부 논의만으로 결정되어서는 안 된다고 강조했다. 당의 정체성과 방향성을 재정의하는 중대한 사안인 만큼, 당원들과 일반 국민의 의견을 폭넓고 차근차근하게 수렴해야 한다는 입장이다.

조국 혁신정책연구원장은 새로운 당명 변경 과정을 단순한 명칭 수정으로 끝내지 않을 계획이다. 변경 과정에서 국민들이 우리 당의 역할과 존재 의미를 다시 한번 재확인할 수 있어야 하며, 새롭게 선정된 당명에 대한 사회적 인지도를 효과적으로 높이는 마케팅적 효과까지 고려해야 한다고 강조했다. 이를 통해 당이 한 단계 도약하는 계기로 삼겠다는 전략이다.

공론화를 통한 당의 정체성 재정의 모색

이번 제안은 조국혁신당이 창당 초기의 반향과 달리, 본격적인 정당으로서의 체제와 영향력을 확장하려는 움직임의 일환으로 해석된다. 조국 혁신정책연구원장은 공개적인 논의를 통해 당명 개정을 결정할 시기가 되었다고 판단했으며, 창당을 주도한 인물인 자신이 이 제안에 나서는 것이 당의 화합과 투명성에 부합한다고 밝혔다.

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향후 당명 변경을 위한 공론화 과정이 어떻게 진행될지, 그리고 어떤 새로운 이름이 선정될지에 대해 관심이 집중되고 있다. 조국혁신당은 당원들과 국민들의 적극적인 참여를 통해 정치적 경쟁력 강화를 꾀할 것으로 전망된다.