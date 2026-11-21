조국혁신당이 창당 1000일을 앞두고 당명 개정을 추진 중이다. 조국 원장이 제안한 범민주진보 차원의 확장성 있는 명칭 변경안이 최고위원회의에 상정된다.

조국 혁신정책연구원 원장이 창당 1000일Ahead를 맞아 조국혁신당 의 당명 개정을 공식 제안하며, 범민주진보 진영으로의 지지를 확대하겠다는 의지를 밝혔다. 이는 당 내 주요 인물인 원장의 제안을 넘어, 단순한 개인 지지 기반을 넘어서는 광범위한 정치 세력 통합을 꾀하는 전략으로 해석된다.

조 원장은 7일 오후 전남광양시 황길동 여수광양항만공사에서 열린 특강에서 민생 및 복지 정책을 주제로 강연 후, 페이스북을 통해 이번 제안을 발표했다. 그는 오는 27일을 앞둔 창당 1천 일 기념일을 계기로, 당을 주도하고 대표를 역임한 입장에서 당원들에게 확장성 있는 당명 개정을 건의했다고 전했다.

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당명 속 '조국' 논란과 정치 세력 확장 의도

조국 원장은 이번 제안의 배경에 대해, 이전에도 당명 변경을 검토했으나 시급한 상황이나 성급한 변경이 오히려 새로운 당명에 대한 인지도를 떨어뜨려 의외의 결과를 초래할 수 있다고 판단해 중단했었다고 설명했다. 이번에는 당원이나 정치인 조국을 지지하는 이들뿐만 아니라, 범민주진보진영의 국민들이 좋아할 수 있는 명칭을 고민해 달라고 당부했다.

특히 조 원장은 당명 속 '조국'(祖國)이 자신의 이름 '조국'(曺國)과는 다르지만, 많은 국민들이 두 용어를 겹쳐 생각해 왔다는 점을 인정하며 개정된 이름에서는 '조국'을 배제하고 확장성을 추구하겠다는 뜻을 분명히 했다. 이는 단순한 당명 변경을 넘어, 당의 지지 기반이 당원이나 특정 개인 지지자만을 넘어선다는 점을 강조하는政治적 메시지다.

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정치권 해석: 독자 노선 강화와 진보 통합의 신호

정치권에서는 조국 원장의 제안이 사실상 혁신당의 독자 노선을 강화하겠다는 의도로 읽힌다는 분석이 나온다. 기존 보수진영과의 경쟁 관계 유지보다는, 범민주진보 진영이라는 더 큰 포괄적 개념을 통해 정치 세력을 확장하고 통합하려는 전략으로 평가받는다. 이는 당의 정체성을 재정의하고 지지층을 넓히기 위한 중요한 전환점으로 주목받고 있다.

신장식 대표의 공식 대응 및 향후 일정 계획

조국 원장의 제안에 대해 조국혁신당의 신장식 대표는 페이스북을 통해 즉각적인 반응을 보였다. 신 대표는 내일 열리는 최고위원회의에 개명 절차 돌입 여부를 결정하는 안건을 상정하겠다고 밝혔다. 이는 당명 개정이 단순한 제안에서 공식적인 논의 단계로 진입했음을 의미하며, 당의 중요한 결정 과정에 돌입했음을 시사한다.

신장식 대표는 또한 당헌과 당규에 따라 최종 개정 당명은 당원들의 의견을 통해 결정될 것이라고 명시했다. 이는 당의 민주적 절차를 준수하면서, 당원들과 국민들의 의견을 수렴하여 합의된 명칭을 도출하겠다는 당의 방침을 다시 한번 강조한 것이다. 이로써 조국혁신당은 창당 1000일을 앞두고 당의 미래 방향성을 설정하는 중요한 고비에 섰다고 할 수 있다.

이제 조국혁신당은 최고위원회의를 통해 개명 절차 돌입 여부를 결정할 예정이다. 만약 절차 돌입이 확정된다면, 이후 당헌·당규에 따른 당원 투표나 의견 수렴 과정을 거쳐 최종 당명이 결정될 것으로 보인다. 이러한 과정은 당의 민주성과 투명성을 확보하면서도, 정치적 확장성이라는 목표를 달성하기 위한 필수적인 단계다.