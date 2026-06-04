조국혁신당 조 대표, 선거 패배 인정하고 당 대표직 내려놓다

조국혁신당 조 대표가 선거 패배를 인정하고 당 대표직을 내려놓은 것은 혁신당이 1년 6개월 만에 다시 수장 공백 사태를 맞은 것으로 나타났다. 조 전 대표는 페이스북을 통해 사퇴 의사를 밝혔다.

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 4일 경기도 평택시 선거사무소에서 선거 패배 를 인정하고 있다. 2026년 6월 4일, 조국혁신당 의 조 대표 가 선거 패배 의 책임을 지고 당 대표직 을 내려놓은 것은 혁신당이 1년 6개월 만에 다시 수장 공백 사태를 맞은 것으로 나타났다.

조 전 대표는 4일 페이스북을 통해 "선거 결과에 책임을 지고 당 대표직에서 물러나겠다"며 사퇴 의사를 밝혔다. 그러나 선거 패배가 대표 사퇴의 표면적인 이유일 뿐이고, 더불어민주당과의 합당 논의를 위한 포석이라는 해석도 나왔다. 조 전 대표는 선거 기간 민주당 김용남 후보와 강하게 충돌했지만, 국민의힘 유의동 후보가 평택을 승리를 가져가면서 조 전 대표가 범여권의 패배와 분열에 원인을 제공했다는 비판도 민주당 일각에서 제기되고 있다. 결국 우당인 민주당과 감정의 골이 깊어진 상황 속에서 합당 논의 전면에 조 전 대표가 나설 경우 원활한 협상이 이뤄지지 않을 가능성이 있다.

조 전 대표는 "선거의 결과로 인해 범민주 진영 내부 논쟁과 균열이 예상되지만, 조국혁신당이 열두 석을 가진 창당 이래로 중량감 있는 '조국' 인물론에 기댄 바가 큰 혁신당이 조 전 대표의 공백 속 당을 얼마나 효율적으로 수습해 나갈지는 미지수다. 이해민 사무총장은 페이스북에서 "당은 권한대행을 중심으로 전당대회까지 차분하고 질서 있게 당 운영을 할 예정"이라고 밝혔다. 일단 조 전 대표의 공백은 신장식 수석 최고위원이 메운다. 당 대표 궐위 시 최다 득표한 최고위원이 권한대행을 한다는 당헌·당규에 따른 것이다.

혁신당은 2024년 12월 조 전 대표가 자녀 입시 비리 혐의 등으로 의원직을 상실하며 당 대표직에서 물러난 뒤 김선민 당시 최고위원이 권한대행을 맡은 바 있다





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