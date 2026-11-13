조국혁신당과 민주당 통합 논의, 하향식 접근 필요성 제기

민주당 이해식 의원, 조국혁신당과의 당면 통합 논의가 하향식으로 진행될 수밖에 없다고 밝혔다. 당내 반발과 후보 공천 문제를 해결하기 위해 양당 지도부의 결단이 요구된다.

더불어 민주당 대통합 추진단 조국혁신당 연대 분과 위원장인 이해식 의원은 11월 13일, 조국혁신당 과의 당면 통합 논의가 하향식 방식으로 추진될 수밖에 없다고 강조했다. 이는 양당 내부의 복잡한 이해관계와 당원들의 강한 이견으로 인해 하향식 통합만이 유일한 해결책이라는 판단에 따른 것이다. 이해식 의원은 양당 지도부의 명확한 결단과 합의를 통해 통합이 이루어져야 한다고 밝혔다.

당내 이견과 하향식 통합의 필요성

이해식 의원은 조국혁신당 사무총장인 정춘생 의원을 공석적으로 두 차례 면담했다. 마지막 만남은 지난 10월 국정감사 기간 중 이루어졌으며, 이 자리에서는 양당 대표 간의 실무적协调을 위한 논의가 주로 진행되었다. 하지만 그 직후 민주당 내부에서 '신천지 문제'가 터지면서 통합 논의는 잠시 미뤄진 상황이었다. 현재 당원들의 의견은 합당 찬성과 반대로 반반씩 갈려 있어, 통합의 당위성에 대해 의문을 제기하는 목소리가 높다.

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당내 일부 의원들은 굳이 합당을 추진하기보다 선거 연대 방식을 제안하고 있다. 송영길 의원 등 몇몇 인사들은 선거 연대만으로도 충분한 공동 전선을 펼칠 수 있다고 주장하며, 합당의 필연성을 의문시하고 있다. 이러한 당내 분위기는 통합의 속도를 늦추는 변수로 작용하고 있다. 이해식 의원은 이러한 이견들을 수용하면서도,最终的な 통합 방식을 결정하는 것은 당 수뇌부 간의 면담을 통해서여야 한다고 보고 있다.

후보 단일화 및 공천 문제와 선거 전략

차기 총선을 앞두고 후보 공천 문제는 양당 통합의 핵심 쟁점 중 하나다. 지난 22대 총선 당시 조국혁신당은 지역구 출마를 포기하고 민주당과 비례대표 중심의 공동 전선을 펼친 바 있다. 그러나 이번 총선에서는 조국혁신당이 지역구 출마를 공식 방침으로 정하고 있어, 민주당 후보와의 경합이 불가피한 상황이다. 특히 서울 수도권과 호남 지역은 민주당이 유리한 곳이며, 조국혁신당 의원이나 차기 출마 희망자들은 당선 가능성이 높은 경상도나 대구보다는 기존 강세 지역을 원할 것으로 예상된다.

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만약 1월부터 지역 내에서 입당원서 모집이 시작된다면, 조기에 선거 분위기가 과열될 우려가 크다. 당원들이 이미 갈라져 싸우는 상황에서 지역이 전쟁터로 변모할 가능성을 우려했다. 이해식 의원은 내년 4월 총선을 기준으로 할 때, 내년 7월 말까지 입당원서를 모집해야 한다고 설명하며, 공정한 경선을 위해서는 최소 6개월의 시간이 필요하다고 언급했다. 이는 정청래 전 대표가 주장한 내년 1월 합당 주장과는 시간축에서 차이가 난다.

조국 의원 입장과 당내 대리전 우려

조국 혁신정책연구원장은 자신의 페이스북을 통해 최근 민주당 지도급 의원들의 일방적인 통합 시기 발표를 비판했다. 그는 내년 1월, 3월, 여름 등 다양한 일정이 제시되고 있으나, 양당 공식 창구인 이해식 의원과 정춘생 의원의 소략한 만남 외에는 의미 있는 대화가 이루어지지 않고 있다고 지적했다. 조국 의원은 두 당이 신뢰를 회복하기 위한 진솔한 대화를 통해 문제를 해결해야 한다고 강조했다.

이해식 의원은 당내 분열이 차기 권력 쟁탈전을 위한 대리전 양상으로 번지고 있다고 우려했다. 김어준, 유시민 작가 등 당 외부 인사들이 이미 이러한 구도를 지적하고 있다는 것이다. 그는 차기 권력을 노리는 세력이 마음을 내려놓고 총선 승리부터 매진해야 한다고 밝혔다. 조국혁신당은 민주당과의 대화 창구를 열어두고 진지하게 응하겠다는立场을 유지하지만, 자신의 비전과 가치를 지키는 길을 갈 것이라고 전했다.

향후 통합 방향성과 당내 화합 방안

합당과 선거 연대 중 어떤 방식이 마지노선인지에 대해 이해식 의원은 특정하기 어렵다고 답하면서도, 합당이 가장 깔끔하고 좋은 방식이라고 평가했다. 선거 연대는 서로 양보하는 과정이 매우 어렵기 때문에 실행이 난해하다. 반면 합당이라면 공천 과정도 간명하게 처리할 수 있다는 장점 때문이다. 그러나 당내 갈등이 심화되는 현재 상황에서는 당 수뇌부의 강력한 리더십이 요구된다.

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향후 양당의 통합 논의는 당내 화합 여부와 밀접하게 연결되어 있다. 외부의 자극과 당내 대립이 격화될 경우, 통합 논의는 지연되거나 형식적으로 흐를 가능성이 있다. 따라서 양당 지도부는 당원들의 불신을 해소하고, 공통의 목표인 차기 선거 승리 위해 협력하는 분위기를 만들어야 한다. 이해식 의원은 이러한 과정이 선행되어야 효과적인 통합 전략이 수립될 수 있다고 밝혔다.