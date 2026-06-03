조국의 '초선'인가 '재선'인가... 평택 재선거 당선 시 선수 논란

경기 평택시 을 국회의원 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보의 당선이 확정될 경우, 그가 '초선'인지 '재선'인지에 대한 논란이 예상된다. 국회법에 명시적 규정이 없어 국회사무처의 공식 해석이 필요한 상황이며, 전문가들은 동일 임기 내 복귀라는 점에서 초선으로 분류될 가능성이 높다고 보고 있다.

조국 조국혁신당 소속의 경기 평택시 을 국회의원 후보가 2일 경기 평택시 안중읍 일대에서 시민들에게 지지를 호소하며 선거 운동을 벌이고 있다. 오는 3일 치러지는 경기 평택을 국회의원 재선거에서 조 후보가 당선될 경우, 그는 한 임기 내에서 의원직을 상실했다가 다시 당선된 최초의 사례가 된다.

다만 그가 당선될 경우 '초선'인지 '재선'인지에 대한 공식 해석은 아직 정해지지 않았다. 국회사무처는 전례 없는 상황이라며 특정 인물의 당선을 전제로 한 유권해석은 어렵다고 밝혔다. 국회의원의 선수(選數)를 규정하는 명시적 법조항은 현행 국회법에 없는 상태이며, 관례상 첫 당선은 초선, 다음 임기의 총선에서 당선되면 재선으로 본다. 조 후보는 2024년 총선에서 비례대표로 제22대 국회에 입성했으나, 같은 해 12월 자녀 입시 비리 혐의 등으로 징역 2년이 확정되며 의원직을 상실했다.

이후 작년 광복절 특별사면·복권으로 피선거권을 회복했고, 이번 6·3 재선거를 통해 국회 재입성을 목표로 하고 있다. 쟁점은 국회의원의 선수를 의정활동 기간(입법기)을 기준으로 볼지, 아니면 당선증 수령 횟수를 기준으로 할지에 있다. 활동 기간 기준으로는 동일한 22대 국회 내 복귀이므로 초선이 되지만, 당선증 발부 기준으로는 두 번째 당선이므로 재선이 된다. 다만 과거 사례를 볼 때 초선으로 분류될 가능성이 높다는 게 정치권과 전문가의 의견이다.

대표적인 유사 사례로 유승민 전 의원이 있다. 유 전 의원은 제17대 총선에서 비례대표로 국회에 입성했으나, 같은 해 10월 대구 동구을 재선거에 출마해 당선됐다. 한 임기 내 두 차례 당선증을 받았음에도 17대 국회의 초선 의원으로 분류된 바 있다. 선거법 전문가들도 동일한 임기 내 복귀는 초선으로 보는 것이 합리적이라고 지적한다.

국회에서는 선수에 따라 당직과 직책이 달라진다. 국회의장은 주로 5선 이상 의원이, 상임위원장은 3선 이상, 상임위 간사는 재선 의원들이 맡는 관행이다. 조 후보의 재선거 결과와 함께 그의 선수 분류 문제도 주목될 전망이다





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