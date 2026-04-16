조국, ‘평택군’ 실수 이어 지역구 혼란까지…국민의힘, ‘준비 부족’ 공세

조국혁신당 조국 대표가 경기 평택을 국회의원 재보궐선거 출마 선언 후 행정구역 명칭 오류와 지역구 선택 혼란 논란에 휩싸였다. 국민의힘은 조 대표의 ‘평택군’ 실수와 잘못된 지역구 현수막 게시를 지적하며 ‘준비 부족’을 이유로 공세를 이어가고 있다.

조국혁신당 의 조국 대표가 경기 평택을 국회의원 재보궐선거 출마 의사를 밝힌 지 불과 하루 만에 행정구역을 ‘평택군’으로 잘못 표기하는 실수를 저질렀다. 해당 게시물은 이후 수정되었으며, 조 대표는 자신을 ‘평택 초보’라고 자평하며 실수를 인정하는 듯한 뉘앙스의 글을 추가로 올렸다. 이에 국민의힘 은 조 대표의 행정구역 명칭 오류를 지적하며, 평택을 지역구가 아닌 평택병 지역에 현수막이 걸린 점을 꼬집어 지역구 선택에도 혼란을 겪는 것이 아니냐는 공세를 이어가고 있다.

정치권에 따르면, 조 대표는 전날 자신의 소셜 미디어 계정에 “평택군 포승읍 ‘김가네 칼국수’에서 닭칼국수를 먹고, 안중읍 카페 ‘플로리쉬 루팡’에서 말차 라테 한 잔을 마셨다”는 내용의 글과 사진을 게시했다. 평택은 1995년 도농복합형 시설치에 따라 평택군과 송탄시가 통합되어 현재의 ‘평택시’로 개편된 지 30년이 되었는데, 이 지역에 출마 의사를 밝힌 후보자가 ‘군’이라는 과거 지명을 사용한 것이다. 조 대표는 해당 글이 온라인상에서 논란이 되자 뒤늦게 ‘평택시’로 수정했다. 이후 저녁 식사 사진을 올리면서는 “평택시 안중읍 ‘정희네 순대국’에서 식사했다. 주인장의 어머니 성함을 상호로 한 식당인데, ‘평택 초보’인 저를 환대해주시면서 여러 생활정보를 주셨다”고 덧붙였다.

평택에서 3선을 지냈고 이번 보궐선거에 출마를 선언한 국민의힘 유의동 전 의원은 즉각 이를 문제 삼았다. 유 전 의원은 “평택시가 된 지가 언제인데 이런 황당한 말씀을? 얼마 전 ‘수원구’라는 황당한 행정 구역을 만든 분도 계셨는데, 시군도 제대로 구분 못하면서 평택의 대도약을 책임지시겠다는 거냐”라고 질타하며 “조국 대표님 공부가 아직 한참 부족하신 것 같다”고 지적했다. 그는 또한 “아무리 낙하산 메고 뛰어내리시더라도 기초공부는 좀 하시고 뛰어내리셔야 한다”고 덧붙였다. 유 전 의원은 해당 글에 ‘하루아침에 군민 된 평택시민들은 무슨 죄’, ‘이럴려고 평택 왔나’라는 해시태그를 달기도 했다. 이어서 유 전 의원은 최준구 평택시의회 의원이 올린 글을 인용하며 “설마요 다른 이유가 있겠죠”라고 답했다. 최 시의원은 “조국 대표님 동삭동 아파트 사거리에 현수막을 거셨네요”라며 “평택시도 평택군으로 헷갈리시더니 지역구도 헷갈리시는 건 아니시냐”는 글과 함께 현수막 사진 등을 올렸다. 해당 글에는 ‘동삭동은 병지역’, ‘나는 평택군의원 아니고 평택시의원’이라는 해시태그가 달려 있었다.

조국혁신당의 조국 대표가 경기 평택을 국회의원 재보궐선거에 대한 출사표를 던진 직후, 행정구역 명칭 오류로 정치권의 비판에 직면했다. 조 대표는 자신의 소셜 미디어에 ‘평택군’이라는 과거 명칭을 사용하며 지역에 대한 숙지 부족을 드러냈고, 이는 곧바로 지역구 경쟁자인 국민의힘 유의동 전 의원 등으로부터 집중적인 공격의 빌미를 제공했다. 유 전 의원은 조 대표의 행정구역 오류를 ‘황당하다’고 비판하며, 평택이 ‘평택시’로 개편된 지 30년이 지났음을 강조했다. 그는 조 대표가 시군 구분을 제대로 하지 못하면서 지역의 발전 비전을 제시할 수 있겠느냐며 자질 문제를 제기했다. 또한, 유 전 의원은 조 대표에게 ‘기초 공부’를 제대로 하고 지역구에 뛰어들 것을 주문하며, ‘낙하산 공천’에 대한 비판적 시각을 드러냈다. 더 나아가, 평택시의회 최준구 의원은 조 대표가 현수막을 잘못된 지역구에 게시한 정황을 포착하고, 행정구역 오류와 함께 지역구 선택에도 혼란을 겪는 것이 아니냐는 의혹을 제기했다. 최 의원은 조 대표의 현수막이 동삭동에 게시되었으나, 동삭동은 평택을 지역구가 아닌 평택병 지역에 속한다는 점을 지적하며, 지역에 대한 기본적인 이해도조차 부족함을 꼬집었다. 이러한 일련의 사건들은 조 대표의 정치적 행보에 있어 험로가 예상됨을 보여주며, 지역 주민들의 민심을 얻기 위한 기본적인 노력조차 부족하다는 비판을 피하기 어렵게 되었다. 앞으로 조 대표가 지역 주민들과의 소통을 강화하고 평택에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 신뢰를 회복할 수 있을지가 중요한 과제로 남을 전망이다.

정치권에 따르면, 조국혁신당 조국 대표의 경기 평택을 국회의원 재보궐선거 출마 선언 이후, 그의 지역구 이해도에 대한 의문이 끊이지 않고 있다. 조 대표는 자신의 소셜 미디어에 ‘평택군’이라는 과거의 행정구역 명칭을 사용하며 지역 주민들의 눈살을 찌푸리게 했다. 평택은 1995년 군과 시가 통합되어 ‘평택시’라는 이름을 사용한 지 이미 30년이 흘렀음에도 불구하고, 조 대표는 마치 ‘평택군’ 시절에 머물러 있는 듯한 실수를 범했다. 이 실수는 곧바로 평택을 지역구에서 3선을 지낸 국민의힘 유의동 전 의원의 날 선 비판을 불러일으켰다. 유 의원은 조 대표의 행정구역 오류를 ‘황당무계’하다고 비난하며, 시군 구분을 제대로 하지 못하는 사람이 어떻게 평택의 미래를 책임질 수 있겠느냐고 반문했다. 그는 또한 “기초 공부가 부족하다”고 지적하며, 준비 없이 지역구에 뛰어드는 ‘낙하산’식 공천에 대한 비판의 목소리를 높였다. 더욱이, 평택시의회 최준구 의원은 조 대표가 게시한 현수막의 위치를 문제 삼으며 지역구 선택에 있어서도 혼란을 겪고 있는 것이 아니냐는 의혹을 제기했다. 최 의원에 따르면, 조 대표의 현수막은 동삭동에 설치되었는데, 이 지역은 조 대표가 출마를 선언한 ‘평택을’ 지역구가 아닌 ‘평택병’ 지역구에 속한다. 이는 행정구역 명칭 오류에 이어 지역구 선택에 있어서도 기본적인 숙지가 부족함을 보여주는 사례로 지적되었다. 이러한 일련의 ‘실수’들은 조 대표의 평택 지역구 활동이 순탄치 않을 것임을 예고하며, 그가 지역 주민들의 신뢰를 얻기 위해서는 보다 철저한 준비와 진정성 있는 노력이 필요함을 시사한다. 지역에 대한 깊이 있는 이해와 정확한 정보 습득은 정치인의 기본 소양이며, 이러한 기본이 흔들릴 경우 유권자들의 외면을 받을 수 있다는 경고 메시지로 해석될 수 있다. 따라서 조 대표는 이번 사건을 계기로 자신의 지역구에 대한 이해도를 높이고, 유권자들과의 신뢰를 쌓기 위한 실질적인 행보를 보여주어야 할 것이다.





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