조국, 평택 교통 문제 해결 공약하며 재선거 출마 선언…김재연 진보당 대표는 연대 제안으로 맞불

조국혁신당 조국 대표가 평택을 국회의원 재선거에 출마하며 교통 문제 해결을 핵심 공약으로 내세웠다. 같은 지역구에 출마한 진보당 김재연 대표는 선거 연대를 제안하며 조 대표의 출마에 대한 불편함을 표했다.

조국혁신당의 조국 대표가 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언하며 지역 교통 문제 해결을 자신의 핵심 공약으로 내세웠다. 19일 평택 고덕동 함박산중앙공원에서 열린 '1차 비전 발표' 기자회견에서 조 대표는 평택 시민들의 오랜 숙원인 교통 문제 해결에 대한 강력한 의지를 피력하며, 자신만이 이 문제를 해결할 수 있는 '국가대표 정치인'임을 강조했다. 그는 과거 대통령 수석비서관, 법무부 장관, 국회의원, 당 대표 등 다양한 경험과 폭넓은 인적 네트워크를 평택의 도약을 위해 총동원하겠다고 약속하며, 자신을 선택해준다면 평택의 새로운 시대가 열릴 것이라고 확신했다. 이날 조 대표는 KTX 경기 남부역 신설, 고급형 BRT(간선급행버스체계) 사업 추진, 안중역 환승 거점 육성 등 구체적인 교통 공약을 제시하며 평택 발전에 대한 비전을 구체화했다.

조 대표의 평택을 출마는 진보당 김재연 상임대표와 같은 지역구에 후보를 내면서 진보 진영 내에서 논란을 야기하고 있다. 김 대표는 조 대표의 출마가 '진보 진영 연대 정신에 맞지 않는다'며 불편한 심기를 드러냈다. 이에 대해 조 대표는 민주당이 평택을에 후보를 내기로 결정한 상황에서 조국혁신당이 후보를 내지 않아야 하는 것이 진보 연대 정신인지 되묻으며, 민주당과 진보당의 연대론에 대해 자신은 다르게 생각한다고 밝혔다. 현장에서 조 대표의 연설을 들은 한 시민 또한 민주당의 결정이 잘못되었으며, 자신들만 연대 책임을 져야 하느냐며 조 대표의 발언에 공감하는 모습을 보였다.

한편, 조 대표와 김 대표는 전날(18일) 평택 팽성5일장에서 유세 중 마주쳤다. 당시 김 대표는 조 대표의 출마에 대해 '연대라는 것은 신의를 바탕으로 하는 것'이라며 불편함을 표현했으나, 두 대표는 악수를 나누며 선의의 경쟁을 다짐하는 짧은 대화를 나누었다. 하지만 김 대표는 이날 오후 국회 소통관에서 '민주개혁진보 5당 선거연대 제안' 기자회견을 열고, 조 대표의 예고 없는 평택을 출마로 인해 혼선이 빚어지고 있음을 언급하며 전국 모든 지역에서 1 대 1 구도를 만들어야 승리할 수 있다고 강조했다. 또한, 평택을 지역구도 선거 연대 제안에 포함된다고 밝히며, 복잡하게 꼬여있는 실타래를 푸는 방향으로 결단성 있는 모습을 보여주겠다고 말했다. 김 대표는 오는 4월 30일까지 선거 연대 공식 대화 기구를 구성하자고 제안하며 각 당의 성의 있는 답변을 기대한다고 덧붙였다. 이러한 상황은 진보 진영 내에서 선거 연대를 둘러싼 복잡한 논의와 갈등을 예고하고 있다. 조 대표의 공격적인 공약 제시와 김 대표의 선거 연대 제안이 평택을 지역구의 선거 판세에 어떤 영향을 미칠지 주목된다





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