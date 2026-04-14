조국, 6·3 재보궐 선거 평택을 출마 선언… 민주당 공천에도 파장

조국 조국혁신당 대표가 6·3 재·보궐 선거에서 경기 평택을 출마를 선언하며, 민주당의 공천 경쟁에 예상치 못한 변수가 발생했다. 조 대표는 ‘내란 완전 종식, 진짜 개혁 완수’를 목표로 혁신당의 13번째 국회의원이 되겠다고 밝히며, 지난 8개월간의 고민 끝에 평택을을 선택했다. 이로 인해 민주당의 공천에도 변화가 불가피해졌으며, 송영길 전 대표, 김용 전 부원장 등 친명계 인사들의 출마 지역을 둘러싼 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상된다.

조국 조국혁신당 대표가 6·3 재·보궐 선거에서 경기 평택을 에 출마하겠다고 14일 선언했습니다. 조 대표는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 “6월 3일 평택을 에 출마하겠다”며 “혁신당의 열세 번째 국회의원이 돼 집권 민주당 소속 의원보다 더 뜨거운 마음으로 ‘내란 완전 종식, 진짜 개혁 완수’라는 시대적 과제를 책임지고 실천하겠다”고 밝혔습니다.

조 대표는 지난해 8월 사면·복권 직후 “정치적 선택을 다시 받아보고 싶다”고 밝힌 뒤 8개월간 출마 지역을 고심해 왔습니다. 광역단체장 출마 대신 재·보궐 선거 출마로 방향을 정한 후에는 평택을을 비롯하여 출생지인 부산 북갑, 경기 안산갑, 하남갑, 전북 군산 등 여러 지역을 다각도로 검토했습니다. 조 대표는 “(민주당) 귀책사유가 있는 안산갑과 전북 군산, 평택을 중 제가 나서야만 국민의힘 후보를 이길 수 있는 지역을 기준으로 평택을을 선택했다”고 설명했습니다.

평택을은 이병진 전 민주당 의원이 공직선거법 위반 등으로 당선무효형을 받아 재선거가 치러지게 된 지역입니다. 2020년 총선까지 3선을 했던 유의동 전 국민의힘 의원과 같은 당 이재영 전 의원, 황교안 자유와혁신 대표 등 보수 진영 후보들이 이미 출마 채비를 하고 있습니다.

범여권 공천의 열쇠를 쥔 정청래 민주당 대표는 이날 조 대표의 출마 선언에 대해 말을 아꼈습니다. 지난 1월 혁신당과의 전격 합당을 선언했다가 당내 반발에 직면한 후 정 대표는 ‘선거연대’를 대안으로 제시했지만, 지난 13일 “재·보선에서 민주당 후보는 전 지역에 출마한다”고 밝히며 무공천을 통한 연대는 없을 것이라고 선언했습니다. 민주당 지도부 관계자는 조 대표의 출마 선언에 대해 “오늘 아침까지 조 대표가 어디에 출마하는지 몰랐다”고 밝혔습니다.

조 대표의 평택을 출마 선언으로 인해, 이미 복잡한 민주당의 경기·인천 재·보선 공천에 더욱 많은 변수가 발생했습니다. 송영길 전 민주당 대표와 이재명 대통령의 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장, 김남국 전 청와대 디지털소통비서관, 김남준 전 청와대 대변인 등 친명계 인사들이 이미 인천 계양을·연수갑, 경기 안산갑·평택을·하남갑을 두고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 송 전 대표의 측근은 “송 전 대표를 하남갑에 보낼 가능성도 있다”고 전망했습니다.

이 대통령이 2024년 총선에서 당선되기 전까지 계양을에서 5선을 했던 송 전 대표는 올해 초 ‘전당대회 돈봉투 사건’ 무죄가 확정되자 계양을 재출마 의지를 보였지만, 당내에서는 “대통령과의 관계를 고려해야 하는 정청래 대표가 김남준 전 대변인을 내칠 수는 없을 것”이라는 전망이 우세합니다. 민주당 관계자는 “송 전 대표를 평택을에 출마시켜 조국과 단일화 경쟁을 벌이게 하는 것은 좋지 않은 모양새”라고 평가했습니다.

안산갑은 지난 9일 김남국 전 비서관이 출마를 선언했지만, 김용 전 부원장도 눈독을 들이던 지역입니다. 다만, 당내에서는 정치자금 수수 혐의로 2심까지 징역 5년형을 선고받고 보석 중인 김 전 부원장의 공천에 부정적인 여론이 팽배합니다. 한 중진 의원은 “사법 리스크를 해소하고 2028년 총선에 도전하는 것이 순리”라고 언급했습니다.

조국혁신당 대표 조국이 6·3 재·보궐 선거에서 경기 평택을 출마를 공식화하면서, 정치권의 이목이 집중되고 있습니다. 조 대표는 14일 국회 기자회견을 통해 “내란 완전 종식, 진짜 개혁 완수”를 목표로 혁신당 국회의원으로서 책임을 다하겠다고 밝혔습니다. 이로써 조 대표는 지난 8개월간의 고심 끝에, 광역단체장 대신 재·보선 출마를 선택하고, 여러 지역을 검토한 끝에 평택을을 최종 선택했습니다.

특히, 조 대표는 민주당의 귀책사유로 인해 국민의힘 후보를 이길 수 있는 지역을 기준으로 평택을을 선택했다고 밝혀, 민주당과의 경쟁 구도를 예상케 했습니다. 평택을은 이병진 전 의원의 당선무효로 재선거가 치러지는 지역으로, 유의동 전 의원 등 보수 진영 후보들의 출마가 예상되는 가운데, 조 대표의 출마는 선거 구도에 상당한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이번 결정은 조국혁신당의 외연 확장을 위한 전략적 선택으로 해석되며, 민주당과의 경쟁과 협력 관계 속에서 어떤 결과를 만들어낼지 귀추가 주목됩니다.

조 대표의 출마 선언은 민주당의 재·보선 공천에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히, 송영길 전 대표, 김용 전 부원장 등 친명계 인사들의 출마 지역을 둘러싼 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 민주당은 조 대표의 출마 발표 직전까지 출마 지역을 알지 못했던 것으로 알려져, 당내 혼란과 전략 재정비가 불가피할 것으로 보입니다. 송 전 대표의 하남갑 출마 가능성, 김남준 전 대변인의 계양을 출마 여부 등 여러 변수들이 얽혀, 민주당의 공천 전략은 더욱 복잡해질 전망입니다.

안산갑에 김남국 전 비서관의 출마가 예상되는 가운데, 김용 전 부원장의 출마 가능성도 남아 있어, 공천 과정에서 논란이 예상됩니다. 특히, 김용 전 부원장의 경우, 정치자금 수수 혐의로 인한 사법 리스크가 공천에 어떤 영향을 미칠지 관심이 집중됩니다. 이번 재·보궐 선거는 조국혁신당의 약진과 민주당의 공천 전략, 그리고 친명계 인사들의 향후 정치 행보를 가늠하는 중요한 시험대가 될 것입니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

조국 조국혁신당 평택을 재보궐선거 민주당 공천

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'그 골절 난 모른다'···정인이 양부모 '교묘한 부인'입양한 정인이를 수개월간 학대해 사망에 이르게 한 양부모의 변호인이 13일 서울남부지법 형사합의 13부 심리로 열린 첫 재판이 열린 뒤 취재진을 만나 혐의의 상당 부분을 부인했다.

Read more »

딱 하루 준다, 빨래 돌려…장마 13일부터, 소나기는 주말까지경기·강원 북부 많게는 150㎜ 많은 비중부지방 13일 낮부터 저녁 사이 집중충청 이남 지역은 13일 밤∼14일 아침15∼17일 내륙지역 중심 강한 소나기

Read more »

국내 최고층 모듈러 주택 들어선다···‘경기행복주택’ 준공국내 최대 높이인 13층 규모의 모듈러주택이 경기 용인시에 들어선다. 건축법상 13층 이상 건물은...

Read more »

최저임금 6차 수정안 노사 격차 835원…다음주 최종 결정노동계와 경영계가 13일 최저임금위원회 13차 전원회의에서 내년 최저임금 6차 수정안을 제시했다. 노사 간극은 835원으로 좁혀졌다.

Read more »

다시 노란 물결 일렁이는 4월···“세월 지나도 잊은 적 없다”세월호 참사 10주기를 앞둔 13일 수천명 시민이 서울 도심에 모여 안전한 사회를 기원했다. 4·16 세월호참사가족협의회, 세월호참사10주기위원회 등은 13일 서울 중구 서울...

Read more »

[속보] 미 중부사령부 “한국시간 13일 밤 11시부터 호르무즈 봉쇄”···전세계 모든 선박 대상미 중부사령부가 미 동부 시간으로 오는 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 “이란 항구를 드나드는 모든 해상 교통에 대한...

Read more »