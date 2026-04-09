조국, 하남갑 출마?…'국힘 저지' 명분·'당선 가능성' 실리 노린다

조국 조국혁신당 대표가 6·3 재보궐선거 출마를 앞두고 출마 지역을 고심하고 있다. 하남갑 출마 가능성이 유력하게 거론되는 가운데, '국힘 저지' 명분과 '당선 가능성' 실리를 모두 잡을 수 있을지 관심이 쏠린다. 조국 대표는 하남갑 출마를 통해 '윤석열 호위무사'로 불리는 국민의힘 후보에 맞서고, 험지에서 승리하며 당선 가능성을 높이려는 것으로 보인다. 당내 의견 수렴과 함께 민주당과의 연대 가능성도 열어두고 있다.

조국 조국혁신당 대표가 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거 출마를 앞두고 고심을 거듭하고 있다. 지난 8일 경남 창원 3.15민주묘지 참배 후 기자들과 만난 조 대표는 출마 지역에 대한 힌트를 주며, '국민의힘 의석이 느는 건 참지 못할 것 같다. 국힘 후보가 나온다면 잡으러 갈 것이다'라고 밝혔다. 현재 전북 군산, 부산 북구갑, 경기 평택을, 경기 안산갑, 경기 하남갑 , 충남 아산, 인천 계양을 등 여러 지역에서 출마가 가능한 상황이다. 특히, 추미애 전 법무부 장관의 경기지사 후보 출마로 인해 지역구가 비게 된 경기 하남갑 이 유력 후보지로 떠오르고 있다. 조 대표는 '모든 선거에 험지가 아닌 곳이 없다. 특히 저는 거대 정당 소속이 아니기 때문에 더하다'며 하남갑 을 예로 들었다. 조 대표는 출마 지역 결정에 있어 명분과 실리를 모두 고려하겠다는 입장을 밝히고 있으며, 당내 의견 수렴과 함께 국민들의 시선까지 의식하는 모습을 보이고 있다.

\조 대표는 자신의 출마 지역 선택을 위해 혁신당 의원들의 의견을 수렴했다. 지난 6일 의원들과 오찬을 가진 자리에서 '지방선거 때 내가 어떻게 했으면 좋겠느냐'는 질문을 통해 출마지에 대한 의견을 구했다. 의견은 크게 '실리를 챙겨야 한다'는 쪽과 '명분이 우선이다'라는 쪽으로 갈렸으며, 조 대표는 양쪽 의견을 모두 경청하며 고심하는 모습을 보였다. 조 대표는 출마 지역 판단 기준으로 ▲친윤(석열) 극우 내란 세력이 포획한 국힘 후보가 나오는 곳 ▲국민들 눈에서 볼 때 조 대표가 가기 어려운 곳 ▲지방선거 이후 조국혁신당 발전에 도움이 되는 곳 등 세 가지를 고려하겠다고 밝혔다. 이러한 기준을 바탕으로 명분과 실리를 모두 충족하는 지역을 찾기 위해 고심하는 모습이다. 실제로, 혁신당 의원 8명 중 4명이 하남갑을 유력 후보지로 언급하며, 수도권 출마를 권유하기도 했다. 부산 출마를 지지하는 한 의원은 '조 대표는 출마 명분이 있으면서, 승리도 할 수 있는 곳을 택할 것'이라고 전망했다.\경기 하남갑은 조 대표에게 '명분'과 '실리'를 모두 잡을 수 있는 매력적인 선택지로 떠오르고 있다. 국민의힘 후보로 거론되는 이용 전 의원은 윤석열 대통령 탄핵 반대 활동을 주도하며 '윤석열 호위무사'로 불린 인물이다. 따라서 하남갑에 조 대표가 출마할 경우, 윤석열 정부 심판이라는 명분을 내세울 수 있다. 또한, 추미애 전 장관이 1% 차이로 신승한 험지라는 점에서, 조 대표의 당선 가능성을 높이는 '실리'도 확보할 수 있다. 민주당 내에서도 조 대표의 하남갑 출마에 긍정적인 여론이 형성되고 있으며, 일각에서는 민주당 후보 단일화 논의까지 거론되고 있다. 조 대표는 현재 혁신당 기초단체장 후보 전국 순회 일정을 마무리한 후 다음 주 초 기자회견을 통해 최종 출마 지역을 발표할 예정이다. 조국혁신당의 향후 행보와 조 대표의 출마 지역 결정에 이목이 집중되고 있다





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