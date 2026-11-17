조국 혁신정책연구원장이 일본 학계 세미나 참석 위해 방일했으나 출입국 관리청에 의해 입국이 거부됐다. 조국혁신당은 즉각 사과와 해명을 요구했다.

조국 혁신정책연구원 원장이 2026년 11월 17일 일본 학계와의 공동 세미나 참석을 위해 방문했으나 현지 출입국 당국에 의해 입국이 거부당해 귀국했다. 조 원장은 도쿄 하네다공항에 도착한 지 두 시간 만에 입국 불허 처분을 받고 김포국제공항을 통해 국내로 귀환했으며, 이는 한국과 일본 간의 학술 교류와 외교 관계에 다시 한번 불확실성을 던진 사건으로 기록될 전망이다.

조국혁신당, 일본 측 즉각 사과와 해명 촉구

조국혁신당은 조국 원장이 당일 오전 11시 일본 메이지가쿠인대학과의 공동 세미나 참석을 위해 도쿄 하네다공항에 도착했으나, 오후 1시 일본 출입국재류관리청에 의해 입국이 거부됐다고 공식 발표했다. 당은 일본 측이 대학의 공식 초청으로 진행된 학술 행사 목적과 무관한 질문을 던진 뒤 일방적으로 입국을 막았다고 주장하며, 일본 정부에 즉각적인 해명과 사과를 요구했다.

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임명희 조국혁신당 대변인은 입국 거부 소식을 접한 주일 한국대사관 총영사가 현장에 도착해 항의했으나 받아들여지지 않았다고 전했다. 임 대변인은 양국 정부가 미래지향적 관계를 언급하는 시기에 일본 정부가 학술 교류의 문을 닫은 것은 스스로 그 관계를 부정하는 행태라고 강하게 비판했다.

조국 원장, 사전 비자 요청 부인 및 조사 과정 상세 증언

조국 원장은 11월 17일 김포국제공항에서 취재진과 만나 이번 사건의 구체적 경로를 설명하며 일본 정부의 사전 안내 주장에 반박했다. 그는 자신을 포함해 혁신정책연구원 구성원 누구도 사전 비자 인터뷰 요청을 받은 적이 없다며, 이는 일본 정부가 사후적으로 입국 불허의 알리바이를 만들려는 시도라고 진단했다.

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조 원장은 일본 도착 후 별도의 조사실에서 약 1시간 30분가량 조사를 받았다고 밝혔다. 그는 입국 불허 통보 후 일본 측으로부터 이의신청 포기서에 서명할 것을 요구받았으나 이를 거절했다고 전했다. 또한 1990년대 초 국가보안법 위반 전과가 있었으나 약 10년 전 일본 방문 당시에는 이러한 문제가 없었음을 강조하며, 이번 조치가 과도하다는 입장을 피력했다.

외교부, 정확한 사실관계 확인 및 영사 지원 조치

일본 정부는 이번 조치가 '출입국관리 및 난민인정법'에 따른 것임을 설명했으나, 구체적인 거부 사유는 확인되지 않은 상태다. 이에 대해 외교부 당국자는 상황 파악 즉시 영사 조력을 제공하고 외교 경로를 통해 유감의 뜻을 전하면서, 일본 출입국 당국에 정확한 사실관계 확인을 요구했다고 밝혔다.

조국 원장은 향후 대응 방향에 대해 우리 외교부를 통해 일본 정부의 진짜 의도를 먼저 확인해야 한다고 지적했다. 그는 많은 시민이 비슷한 상황에 처할 수 있음을 우려하며, 이 문제를 하나하나 따져볼 계획이라고 말했다. 조 원장은 이번 2박 3일 방일 일정 중 메이지가쿠인대 사회학부 부속연구소와의 불평등 해법 세미나, 다케가와 쇼고 도쿄대 명예교수와의 간담회, 재일한인역사자료관 면담 등을 예정하고 있었으나, 결국 일정을 취소하고 귀국하게 되었다.