젤리 슈즈, 촌스러움 벗고 2024년 패션 트렌드的中心으로 재부상

과거 어린이용 신발로 여겨지던 젤리 슈즈가 올여름 패션 아이템으로 다시 주목받고 있다. 글로벌 브랜드와 SPA 브랜드가 앞다투어 출시하며 런웨이와 스트리트에서 '투명함의 미학' 트렌드와 함께 인기를 끌고 있다. 젤리 슈즈는 복고 감성과 더불어 신발 꾸미기 문화와 실용성(방수·관리 용이)으로 계속되는 인기를 설명한다.

사진 크게보기 배우 이시영은 토츠핑과 지비츠로 꾸낸 젤리 슈즈 를 착용했다. 핑크 새틴 드레스에 꽃장식이 더해진 젤리 슈즈 를 매치한 걸그룹 IVE 멤버 레이와 메리제인 디자인에 젤리 소재를 접목한 벨로우 메리제인 젤리 슈즈 .

젤리 슈즈는 어린 시절을 떠올리게 하는 추억의 신발이었다. 하지만 올여름 분위기는 사뭇 다르다. 패션 플랫폼과 SNS에서는 젤리 슈즈를 활용한 스타일링 콘텐츠가 쏟아지고 있고, 글로벌 럭셔리 브랜드부터 SPA 브랜드까지 관련 제품을 잇달아 선보이고 있다. 촌스럽다는 평가를 받으며 자취를 감췄던 플라스틱 신발이 다시 패션 트렌드의 중심에 섰다.

배경에는 올해 패션계를 관통하는 투명함의 미학이 있다. 최근 런웨이와 스트리트 패션에서는 신발의 존재감을 최소화하는 디자인이 눈에 띈다. 발등이 비치는 메시 슈즈, 성긴 그물 형태의 피시넷 슈즈, 투명 스트랩 샌들 등이 대표적이다. 옷 역시 시스루와 레이스, 망사 소재가 강세를 보인다.

피부를 완전히 가리기보다 적당히 드러내는 방식이 세련됨의 기준이 되면서 젤리 슈즈도 주목받고 있다. 다만 지금의 젤리 슈즈는 과거와는 결이 다르다. 2000년대 초반 유행했던 제품들이 형광과 글리터, 캐릭터 장식 등 어린이용 감성을 강조했다면 최근 제품은 훨씬 정제된 모습이다. 블랙과 브라운, 버터 옐로, 그레이 등 차분한 색상을 입고 플랫슈즈 형태로 재탄생했다. 젤리 슈즈의 인기를 단순히 복고 열풍으로만 설명하기는 어렵다.

패션업계에서는 요즘 소비자들은 패션에서 재미를 찾고 있다고 분석한다. 예전처럼 값비싼 명품 하나로 개성을 드러내기보다 작은 아이템을 활용해 자신만의 스타일을 만드는 데 더 관심을 보인다는 것이다. 촌스럽다며 사라진 플라스틱 신발 정제된 플랫슈즈 형태로 재탄생 최근 투명함의 미학 트렌드 맞춰 글로벌 브랜드 제품 출시 잇달아 신발 꾸미기 문화도 인기에 한몫. 지미 추의 더 젤리는 반짝이는 글리터 소재와 큐빅 장식이 어우러져 여름 스타일에 포인트를 더한다.

한 패션업계 관계자는 최근 소비자들은 단순히 예쁜 제품보다 이야깃거리가 있고 자신만의 방식으로 즐길 수 있는 아이템에 반응한다며 젤리 슈즈는 추억과 트렌드, 실용성을 동시에 만족시키는 드문 사례라고 설명했다. 여기에 신꾸(신발 꾸미기) 문화도 인기에 힘을 보태고 있다. 젤리 슈즈는 소재 특성상 리본이나 참 장식, 비즈 등을 더하기 쉬워 개성을 표현하기에 적합하다. 실제로 SNS에서는 레이스 양말과 매치하거나 리본 장식을 달아 자신만의 스타일로 연출한 사례를 쉽게 찾아볼 수 있다.

실용성 역시 젤리 슈즈의 인기 요인으로 꼽힌다. 최근 예년보다 길어진 장마와 잦은 국지성 호우로 여름철 신발 선택 기준도 달라지고 있다. 아무리 디자인이 뛰어나더라도 비에 약한 신발은 선뜻 손이 가지 않는다. 반면 PVC 소재로 만들어진 젤리 슈즈는 물에 젖어도 관리가 간편하고 오염에도 비교적 강하다. 비 오는 날에도 부담 없이 신을 수 있다는 점에서 실용성을 중시하는 소비자들의 관심을 끌고 있다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

젤리 슈즈 투명함의 미학 신발 트렌드 신꾸 문화 실용성

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고, 경찰·노동부 본사·사업장 압수수색 착수2024년 6월 4일, 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 폭발 사고로 7명의 사상자가 발생한 가운데, 대전경찰청 수사전담팀과 고용노동부 대전고용노동청이 서울 본사와 대전사업장 등에 대한 압수수색을 시작했다. 당국은 추진제 세척 작업 공정 자료와 안전보건관리체계 자료를 확보해 사고 원인을 규명하고, 관련 법 위반이 있을 경우 엄정 대응할 예정이다.

Read more »

2024 일자리 이동 통계, 신규 진입자와 이직자 3년 연속 감소국가데이터처가 발표한 2024년 일자리이동통계에 따르면 신규 진입자와 이직자가 3년 연속 감소하며 고용 시장의 경직성을 드러냈다. 등록취업자 수는 2650만 명으로 0.4% 증가했으나, 동일 기업체에서 일하는 자는 증가했으나 신규 진입자와 이직자는 감소했다. 기업 구조 이동 비율과 임금 변동 현황도 함께 공개됐다.

Read more »

김정은, 시진핑 방북 앞두고 “핵무력 기하급수적 강화”…한·미 협의 견제도앞서 북한은 2024년 9월과 지난해 1월 김정은이 핵물질 생산 시설과 핵무기 연구소를 시찰했다고 전하면서 이례적으로 HEU 생산시설 내부를 공개했다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 '자신들의 핵무기 증산 속도가 한·미의 핵잠 관련 논의보다 빠르다는 점을 과시하려는 의도'라며 '자칫 한·미의 억제력 강화조치에 맞서 북한이 핵폭주를 가속하는 ‘강대강’ 딜레마에 직면할 수 있다'고 지적했다.

Read more »

‘삼쏘 회동’ 젠슨 황, 일 못하는 직원엔 국물도 없다5일 방한하는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 서울의 한 고깃집에서 주요 그룹 총수들과 가질 ‘삼쏘(삼겹살+소주) 회동’에 벌써부터 재계의 관심이 몰리고 있다. 2024년 삼성전자가 고대역폭메모리(HBM) 납품에 난항을 겪을 때 황 CEO는 '삼성전자 HBM 제품은 더 많은 엔지니어링 작업이 필요하다'고 공개적으로 보완을 촉구했다. 정형곤 대외경제정책연구원 선임연구위원은 '젠슨 황의 소탈한 이미지에 취해선 안 된다'며 '국내 기업들은 피지컬 AI와 AI 플랫폼 분야까지 역할을 넓히고 구체적인 협력 성과를 얻어야 한다'고 주문했다.

Read more »

The Belongings of the Air, Peru, 2024페이루 아마존에서 수년간 원주민 공동체와 자연을 기록해 온 사진가 무숙 놀테의 'The Belongings of the Air' 시리즈 중 한 작품. 아야화스카를 통해 본 환영과 실제 아마존의 풍경을 흑백으로 겹쳐 표현하며, 물을 인간과 자연의 관계를 보여주는 은유로 사용하였다. 아마존 강의 변화와 원주민의 삶을 담은 시각적 에세이다.

Read more »

야쿱 멘식 물리친 알렉산더 즈베레프, 그랜드 슬램 첫 우승 기회세계랭킹 3위 알렉산더 즈베레프가 2026 롤랑 가로스 남자단식 4강에서 야쿱 멘식을 3-1로 꺾고 결승에 진출했다. 즈베레프는 1세트 더블 브레이크 위기를 넘기고 안정적인 경기력으로 3시간 1분 만에 승리를 거뒀다. 그는 2020년 US 오픈, 2024년 롤랑 가로스, 2025년 호주 오픈에 이어 네 번째 그랜드슬램 결승에 도전하...

Read more »