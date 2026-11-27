젤렌스키 우크라이나 대통령이 BBC 인터뷰에서 패트리엇 미사일 공급 지연으로 국민 생명이 위협받고 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령의 평화 협상 역할과 러시아 압박 문제도 쟁점으로 떠올랐다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 BBC와의 인터뷰에서 미국을 향한 깊은 분노를 드러냈다. 젤렌스키 대통령은 키이우 시내 집무실에서 진행된 이번 인터뷰에서 필수적인 탄도미사일 방어 체계의 공급이 지연되면서 우크라이나 국민들이 목숨을 잃고 있다고 말했다.

젤렌스키 대통령은 미국이 평화 협상 과정에서 러시아를 제대로 압박하고 있지 않다고도 지적했다. 특히 도널드 트럼프 대통령이 '내 친구'라는 문구와 함께 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 껴안은 사진을 게시한 데 대해 이상하다고 평가했다.

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패트리엇 요격 미사일 공급 지연이 부른 위기

젤렌스키 대통령은 패트리엇 요격 미사일 공급 지연이 우크라이나 국민의 생명을 직접 위협한다고 주장했다. 그는 미국이 탄도탄 요격 미사일 시스템 '패트리엇'의 공급을 늦추고 있다고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 자국군이 현재 러시아의 최고속 드론 중 약 70%를 격추할 수 있는 수준에 이르렀으며, 이 수치는 점차 개선되고 있다고 설명했다. 그러나 날아드는 탄도미사일을 멈출 수 있는 요격 미사일은 '매우, 매우 극도로' 부족한 상태라고 덧붙였다.

그는 '이러한 미사일의 부족은 곧 국민의 목숨과 직결됩니다'라고 강조했다. 밤낮을 가리지 않고 울리는 공습 경보는 이제 우크라이나 사람들에게 익숙한 일상이 되어 주민들을 지치게 하고 있다.

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러시아의 탄도미사일은 발전소와 교량을 겨냥하고 있으며, 제트 추진 드론은 매일 키이우와 다른 대도시들을 향해 날아들고 있다. 이런 상황에서 요격 능력의 공백은 도시 전체의 안전과 직결되는 문제로 번지고 있다.

트럼프 대통령의 중재 행보와 푸틴 발언 논란

BBC 보도에 따르면 트럼프 대통령이 보낸 두 특사는 우크라이나와 러시아 간 평화 협정 체결을 위해 노력해 왔지만, 종종 우크라이나보다 러시아의 입장에 공감하는 듯했다. 더 이상의 막대한 인명피해를 막기 위한 중재 노력이 오히려 불신을 낳고 있다는 평가도 나온다.

젤렌스키 대통령은 푸틴 대통령을 침략자이자 살인자라고 규정하며 그와 친구가 될 수 없다고 잘라 말했다. 그는 이를 제2차 세계대전 당시 아돌프 히틀러와 친구였다고 말하는 것과 다를 바 없다고 비판했다.

트럼프 대통령은 지난 26일 자신의 소셜미디어 트루스 소셜을 통해 지난주 중국에서 열린 푸틴 대통령과의 단독 정상회담에서 러시아가 유럽 전역의 영토에 대한 모든 군사적 공세를 철회해야 한다고 촉구했다고 주장했다. 또한 우크라이나와의 평화 협정 타결 가능성이 매우 높다고 내다봤다.

우크라이나 측은 러시아의 침공으로 5년째 이어지고 있는 전쟁이 평화 협상의 진전으로 끝나기를 간절히 바라고 있다. 미국은 양측 간 지속 가능한 평화 협정을 도출하기 위한 복잡한 과정에서 중립적인 입장임을 내세우고 있다.

젤렌스키 대통령은 러시아를 실제로 압박할 수 있는 진정으로 도움이 되는 동맹국들에게 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 노력해 달라고 당부했다. 동시에 미국에는 힘과 존경을 갖춘 강대국으로서의 명성에 걸맞게 행동해 달라고 촉구했다.

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샤헤드 드론 요격 한계와 책임 공방

우크라이나 드론 부대원들은 BBC와의 인터뷰에서 자신들의 요격 드론이 더 이상 러시아의 샤헤드 드론을 따라잡지 못해 어려움을 겪고 있다고 토로했다. 이는 샤헤드 드론이 아무런 방해도 받지 않고 우크라이나 깊숙이 침투하고 있다는 뜻이다.

젤렌스키 대통령은 패트리엇 공급 지연의 책임이 누구에게 있는지 묻자, 기술적으로는 스페이스X의 결정일 것이라고 답했다. 정치적인 부분에 대해서는 모르겠다며 정말 모르겠다고 말을 흐렸다.

그는 마치 탁구공을 주고받듯 한쪽에 물어보면 그들은 다른 쪽의 책임이라고 말한다며 답답함을 드러냈다. 우크라이나가 필요로 하는 방어 자원을 두고 책임을 떠넘기는 상황이 계속되면서, 현장의 피해는 고스란히 민간인의 몫으로 남고 있다.

지중해 확전 우려와 겨울을 앞둔 우크라이나

조르지아 멜로니 이탈리아 총리는 지난 26일 이번 주 북아프리카 리비아 동부에 정박 중이던 러시아 군함을 침몰시킨 공격에 대해 이 전쟁을 지중해로 확산시킬 위험이 있다고 경고했다. 멜로니 총리는 이러한 상황이 용납할 수 없다고 말했다.

한편 젤렌스키 대통령은 우크라이나에 힘들고 위험한 겨울이 다가오고 있음을 인정했다. 이미 일부 주민들은 겨울이 찾아오기 전에 도시를 떠났다.

물류망에 대한 공격과 잦은 정전으로 운영 비용이 감당할 수 없을 정도로 치솟자, 기업들도 잇따라 문을 닫고 있다. 전쟁이 장기화되면서 생활 기반과 경제 활동 모두가 동시에 흔들리는 모습이다.