젤렌스키 대통령, EU와 긴급 자금 지원 합의

우크라이나 젤렌스키 대통령이 러시아의 드니프로강 교량 타격 계획을 경고하며 EU와 긴급 자금 지원을 합의했다. 미·러·우 3자 휴전 협상 전인 10~11일 아부다비 회의와 관련, 에너지 인프라 보호의 중요성을 강조하며 국제사회의 지원을 촉구하는 내용을 담고 있다.

우크라이나 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 9일(현지시간) 기준 미국이 중재하는 러시아와의 3자 휴전 협상을 앞두고 긴장을 고조시키고 있다. 젤렌스키 대통령은 최근 유럽연합 (EU) 집행위원장인 우르술라 폰데어라이엔 과 전화 통화에서 러시아가 우크라이나 를 두 동강 내려고 한다는 경고를 전달했다.

러시아의 드니프로강 교량 타격 예상

젤렌스키 대통령은 드니프로강을 가로지르는 교량이 지속적으로 공격받을 것으로 예상된다고 주장하며, 이는 우크라이나 동부 지역을 서부로부터 고립시키려는 전략적 목적이라고 설명했다. 드니프로강은 우크라이나 국토를 남북으로 관통하는 핵심 수로로, 수도 키이우를 지나 남부 자포리자, 헤르손을 거쳐 흑해로 흘러들어간다.

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이 강은 현재 남부에서 우크라이나와 러시아 군대 간의 전선을 이루고 있어 전략적 중요성이 극대화되어 있다. 우크라이나 고위 관리들은 러시아의 공격이 국토 분할뿐만 아니라 서부에서 동부로의 전력 공급을 차단하여 겨울철 수백만 명의 주민을 암흑 속으로 몰아넣을 것이라고 우려했다.

EU 긴급 비상 체계 발동 및 자금 지원

젤렌스키 대통령은 이러한 어려움을 EU에 알린 결과, EU가 특별 비상 체계를 발동하여 우크라이나가 현재 가장 필요한 자원을 신속히 지원하기로 합의했다고 밝혔다. 폰데어라이엔 위원장은 10일부터 11일까지 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열리는 미·러·우크라 3자 종전 협상을 앞두고, 젤렌스키 대통령의 식량과 에너지 인프라 대상 휴전 촉구 요구에 대한 지지를 재확인했다.

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반면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이 같은 공격을 우크라이나가 러시아의 에너지와 물류 인프라에 가한 공격에 대한 보복으로 간주하는 것으로 알려졌다. 이는 협상 전 양측의 입장 차이가 아직 크다는 점을 보여주는 대목이다.

인프라 취약점과 무기 지원 한계

키이우에는 약 400만 명의 시민이 살고 있으며, 드니프로강 동·서안을 연결하는 다리는 고작 8개에 불과하다. 이는 러시아의 교량 타격이 우크라이나 내부의 이동과 물류에 치명적인 타격을 줄 수 있음을 시사한다. 우크라이나는 러시아의 탄도미사일을 요격하기 위해 패트리엇 미사일 공급을 미국과 유럽에 요구하고 있다.

그러나 이란 전쟁 이후 미국과 유럽 내에서도 패트리엇 미사일 부족으로 인해 우크라이나에 제대로 공급되지 못하고 있는 실정이다. 젤렌스키 대통령은 FT 인터뷰를 통해 "우리는 10일 회담을 기다리고 있으며 '특별군사작전'을 계속할 것"이라고 강조하며, 협상 기간 중에도 전투가 지속될 가능성을 열어두었다.