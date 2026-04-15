젤렌스키, 미·이스라엘-이란 전쟁으로 우크라이나 무기 수급 차질 호소… 평화 협상도 난항

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미·이스라엘-이란 전쟁의 영향으로 우크라이나의 무기 수급에 어려움을 겪고 있다고 밝히며, 평화 협상마저 정체된 상황을 우려했다. 젤렌스키 대통령은 패트리엇 미사일 등 필수적인 방공 무기 공급 지연과 미국 측의 협상력 부족을 지적하며, 우크라이나의 전쟁 수행 능력에 대한 우려를 표명했다. 동부 전선에서는 러시아군의 공세가 이어지는 가운데, 우크라이나는 지상 전투 로봇 등 무인 무기를 적극적으로 활용하며 전력 열세를 메우고 있다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미·이스라엘-이란 전쟁 으로 인해 우크라이나 의 무기 수급 에 심각한 어려움을 겪고 있다고 토로했다. 미국이 중동 분쟁에 집중하면서 우크라이나 전쟁 관련 평화 협상 도 정체된 상황이다. 젤렌스키 대통령은 노르웨이 오슬로에서 열린 기자회견에서 이 같은 상황을 설명하며, 패트리엇 미사일 등 필수적인 방공 무기 공급이 지연되고 있음을 강조했다. 그는 중동 전쟁 발발 직후부터 이러한 어려움을 예상했다고 밝히며, 현재 패트리엇 미사일 의 부족으로 인해 매우 어려운 상황에 직면해 있다고 전했다. 이러한 어려움을 타개하기 위해 우크라이나 는 패트리엇 미사일 확보를 위한 다양한 경로를 모색하고 있으며, 유럽 및 중동 국가들과의 협력을 통해 해결 방안을 찾고 있다고 밝혔다. 그는 또한 독일 공영방송과의 인터뷰에서 현재 패트리엇 미사일 부족 상황이 매우 심각하며, 상황이 더 악화될 수 있다고 우려했다.

우크라이나 전쟁의 평화 협상 역시 미·이스라엘-이란 전쟁 이후 진전을 보이지 못하고 있다. 미국 중재 하에 스위스 제네바에서 열린 회담 이후 우크라이나와 러시아 대표단은 만남을 갖지 못하고 있다. 젤렌스키 대통령은 미국 협상 대표들이 이란과의 협상에 집중하느라 우크라이나에 할애할 시간이 부족하다는 점을 지적하며, 미국이 러시아에 충분한 압박을 가하지 않는다면 러시아는 전쟁을 지속할 것이라고 경고했다. 이는 우크라이나의 무기 지원 부족과 더불어, 평화 협상마저 교착 상태에 빠지면서 우크라이나의 전쟁 수행 능력에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 이러한 상황은 우크라이나의 안보를 더욱 위협하는 요인으로 작용할 수 있으며, 국제 사회의 적극적인 개입과 지원이 절실한 상황임을 보여준다.

한편, 우크라이나 동부 도네츠크 및 수미주를 중심으로 격렬한 전투가 계속되고 있다. 러시아군은 우크라이나 방어선을 우회하여 소규모 부대를 잠입시키는 전술을 사용하며, 광범위한 지역에서 전투가 벌어지고 있다. 젤렌스키 대통령은 최근 방위산업 종사자의 날 연설에서, 무인 플랫폼인 지상 로봇과 공중 드론만으로 적의 진지를 점령한 사례를 언급하며, 무인 무기의 중요성을 강조했다. 그는 지상 로봇 시스템이 3개월 만에 2만 2천 건 이상의 임무를 수행했으며, 이를 통해 2만 2천 명의 생명을 구했다고 밝혔다. 이러한 무인 무기의 활용은 우크라이나군 병력의 희생을 줄이고, 전력 열세를 극복하는 데 기여하고 있다. 우크라이나군은 지난달 지상 로봇을 통해 9천 건 이상의 전투 및 보급 임무를 수행했으며, 무인 무기의 활용 비중은 점차 증가하는 추세이다. 이러한 무인 무기 시스템의 발전과 활용은 향후 우크라이나 전쟁의 양상에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다





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