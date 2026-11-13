젤렌스키 대통령, 차기 종전협상 유럽 포함 요구…쿠슈너 특사 '푸틴도 시도 의향'

젤렌스키 우크라이나 대통령이 차기 평화 협상에서 유럽의 직접 참여를 강력히 요구했다. 이는 아부다비 협상 당시 러시아의 반대로 유럽이 배제되었던 점을 고려할 때 중요한 입장 변화이다.

우크라이나 볼로디미르 젤렌스키 대통령 은 13일(현지시간) 아일랜드 더블린에서 열린 유럽정치공동체(EPC) 정상회의 기간 중 미국 대통령 특사들과의 회담 후, 차기 종전 협상 과정에서 유럽이 반드시 협상단에 포함될 것이라고 강력히 주장했다.

키이우인디펜던트에 따르면 젤렌스키 대통령은 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 미국 대통령 특사와의 만남에서 유럽 대표들이 별도의 병행 회담을 진행하는 방식을 거부하고, 평화 협상 테이블에 직접 참여해야 한다고 강조했다. 이는 지난 10일부터 11일까지 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 진행된 미국, 러시아, 우크라이나 3자 종전 협상에서 유럽 주요국들이 러시아의 반대로 인해 공식 회의장 진입이 차단되었던 전례를 거스르는 것이다.

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유럽 평화 협상 참여를 주장하는 젤렌스키

당시 우크라이나 대표단만 별도로 만났던 상황과 대비되어, 젤렌스키 대통령은 전쟁이 유럽 대륙에서 발생하고 있으므로 유럽의 발언권과 이해관계 반영이 우크라이나의 평화 정착에 필수적임을 명시적으로 밝혔다. 젤렌스키 대통령의 주장 배경에는 재러드 쿠슈너 특사의 해석이 작용하고 있다. 쿠슈너 특사는 전날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나자마자 푸틴이 유럽의 협상 참여에 대해 '시도해 볼 의향이 있다'고 언급했다고 전했다. 이를 바탕으로 쿠슈너 특사는 푸틴 대통령의 입장이 유럽의 협상 참여를 어느 정도 수용한 것으로 해석했다.

하지만 크렘린궁 측은 유럽의 공식적인 협상 참여를 아직 확인하지 않고 있다. 오히려 푸틴 대통령은 미국 특사들에게 유럽이 우크라이나의 평화를 진정으로 원하는지, 아니면 전쟁 연장을 원하는지 미국이 명확히 파악해야 한다고 압박하며 유럽의 역할을 축소하려는 입장을 보였다. 이러한 외교적 공방 속에서 젤렌스키 대통령은 아부다비 회담에서 합의된 포로 교환에 대해 '역대 최대 규모가 될 것'이라며 기대감을 표명했다. 다만, 푸틴 대통령이 전날 제안한 도네츠크 지역 주민 대피와 같은 인도주의 활동에 대해서는 구체적인 언급을 피했다.

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푸틴 대통령이 제안한 도네츠크 지역 코스티안티니우카의 고립 주민 대피 작전은 지뢰 제거 작업과 병행될 것으로 보인다. 이는 지난달 중순 우크라이나 올레시키에서 합의된 역대 최장 기간의 국지 휴전 이후 두 번째 시도이다. 그러나 전 휴전이 끝난 후 양측이 서로를 비난하며 재무장 시간을 확보했다는 비판이 있었기에, 이번 휴전과 인도주의 활동이 실제로 실현될지는 불확실성이 크다. 전문가들은 푸틴 대통령의 제안이 단순한 인도주의적 차원을 넘어 최전선에서 러시아의 통제력을 국제사회에 과시하려는 정치적 의도가 깔려 있다고 분석한다.

러시아 민간 시설 공격과 지속되는 교전

푸틴 대통령은 이 작전을 통해 실제 도시 통제권을 누가 가지고 있는지 입증할 수 있다고 주장했으나, 현재까지도 양측 간의 교전은 지속되고 있다. 러시아 국방부는 최근 밤새 우크라이나 드론 1천200여 대를 격추했다며 이번 공격을 최대 규모 중 하나로 주장했다. 이 공격으로 러시아 남부 볼고그라드 지역의 정유시설 등에서 근무하던 민간인 4명이 사망하는 피해를 입었으며, 러시아군은 우크라이나 오데사 인근 흑해 해상에서도 화물선을 타격했다고 발표해 지역 안전에 대한 우려가 커지고 있다.