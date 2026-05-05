젤렌스키 대통령, 러시아보다 먼저 선제적 휴전 선언

젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아의 일방적 휴전 선언에 맞서 러시아보다 이틀 앞선 선제적 휴전 카드를 꺼내 들었다. 러시아의 전승절 기념 휴전 제안을 거부하고 주도권을 잡으려는 의도로 풀이된다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아 의 일방적인 휴전 선언에 대응하여 러시아 보다 먼저 선제적인 휴전 카드를 제시하며 주도권을 잡으려는 의지를 분명히 했다. 젤렌스키 대통령은 러시아 측으로부터 공식적인 휴전 요청은 없었음을 강조하며, 어떤 기념행사보다 인간의 생명이 더 소중하다는 신념을 표명했다.

그는 5월 5일 밤에서 6일로 넘어가는 0시부터 휴전 체제를 선언하며, 러시아가 진정으로 전투를 끝낼 의지가 있다면 즉시 휴전을 시작할 수 있다고 비판했다. 휴전 종료 기간은 아직 명시되지 않았지만, 이번 제안은 전쟁을 종식시키고 외교적 해결을 모색하기 위한 진지한 노력의 일환이라고 강조했다. 러시아는 제2차 세계대전 승리기념일(전승절)을 맞아 우크라이나 전선에서 휴전을 시행하겠다고 일방적으로 발표했으며, 우크라이나가 전승절 열병식을 방해할 경우 키이우를 향한 대규모 미사일 공격을 감행할 수 있다고 경고했다.

젤렌스키 대통령은 러시아의 이러한 움직임에 대해 전승절을 명분으로 한 휴전 일정에 종속되지 않겠다는 의지를 확고히 했다. 젤렌스키 대통령은 아르메니아에서 개최된 유럽정치공동체(EPC) 정상회의 연설에서도 러시아를 향한 날카로운 비판을 이어갔다. 그는 러시아가 전승절 열병식을 군사 장비 없이 축소하여 개최하기로 한 결정에 대해 러시아가 충분한 군사력을 갖추지 못했으며, 드론 공격에 대한 두려움 때문에 붉은광장 상공에 무인기가 맴돌까 우려하고 있다고 지적했다. 이는 러시아의 현재 약점을 드러내는 것이라고 주장하며, 러시아에 대한 제재를 지속적으로 강화해야 한다고 유럽 국가들에 호소했다.

또한, 제재 완화에 대한 어떠한 논의에도 반대할 것을 촉구하며, 러시아에 대한 압박 수위를 높여야 함을 강조했다. 이러한 젤렌스키 대통령의 발언은 러시아의 휴전 제안을 무시하고, 국제 사회에 러시아에 대한 강력한 제재를 유지할 것을 요구하는 강력한 메시지로 해석된다. 러시아의 전승절 기념 행사와 관련된 휴전 제안은 정치적인 의도가 강하며, 우크라이나의 주권을 침해하려는 시도라는 분석도 제기되고 있다. 한편, 양측의 휴전 주도권 다툼 속에서도 전선에서는 공격이 계속되고 있으며, 민간인 피해가 속출하고 있다.

러시아군의 탄도미사일 공격으로 우크라이나 하르키우 인근 메레파에서 민간인 7명이 사망하고 수십 명이 부상했으며, 자포리자주에서도 민간인 2명이 목숨을 잃었다. 우크라이나 드론은 모스크바의 고급 주거 지역에 위치한 고층 건물에 충돌했고, 러시아 벨고로드주에서도 드론 공격으로 인해 민간인 1명이 사망하는 등 양측의 공격으로 인해 민간인 피해가 끊이지 않고 있다. 이러한 상황은 휴전 협상의 가능성을 더욱 낮추고 있으며, 전쟁의 장기화 가능성을 시사한다. 젤렌스키 대통령의 선제적 휴전 제안은 러시아의 정치적 의도를 무력화하고, 국제 사회의 지지를 확보하기 위한 전략적 선택으로 풀이된다.

하지만 러시아가 휴전 제안에 응할지는 불투명하며, 전선에서의 공격이 지속될 경우 휴전 협상은 난항을 겪을 것으로 예상된다. 우크라이나와 러시아 간의 갈등은 국제 사회의 지속적인 관심과 노력이 필요한 상황이다





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