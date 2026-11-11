엔비디아 CEO 젠슨황의 중국 스파이 의혹이 미국 의회에서 대중국 반도체 수출 제한 강화에 박차를 가했다. 국방수권법에 포함된 3개의 법안이 현재 논란 중이다.

엔비디아 CEO 젠슨허 가 중국 스파이 의혹 여성과 불륜 소문이 비난을 받으면서 미국 의회 에서 대중국 반도체 수출 통제를 강화하려는 움직임이 다시 가시화되고 있다. 오늘(11일) 래리 미트윙이 보도한 바에 따르면, 공화당과 민주당의 주요 의원들이 국방수권법( NDAA) 안에 3개의 첨단 반도체 수출 제한 법안을 삽입해 통과시키려 하고 있다.

RRL: AI 오버워치법과 매치법이 국방수권법에 포함된 이유

AI 오버워치법은 중국 등 적대국에 첨단 인공지능 반도체를 수출하기 전에 행정부가 의회에 통보하도록 요구하고, 의회가 승인을 거절할 수 있는 권한을 부여한다. 매치법은 일본 등 동맹국이 중국에 첨단 반도체 제조 장비를 수출할 경우, 미국과 동일한 기준을 적용해 수출 제한을 강화하도록 압박한다.

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이 두 법안은 올해 초 하원 외교위원회에 상정됐으며, 현재 상원 국방수권법 패키지에도 포함돼 있다. 국방수권법은 미국 국방부의 연간 예산과 정책을 승인하는 핵심 법안이다.

젠슨허와 첨단 반도체 유출 조사의 현재 상황

싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드의 전 임원인 앨리스 황이 엔비디아 반도체를 중국에 불법 유출한 혐의로 미국 당국의 조사를 받고 있다. 확정된 사실은 아니지만, 미 정부는 이와 같은 유출을 방지하기 위해 서방 국가들과 협조를 강화하고 있다.

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트럼프 2기 행정부와 조지 버나드가 적극적인 항공기와 반도체 규제를 추진했음에도 불구하고, 이번 스캔들과 최근 중간선거에서 민주당이 의회 양원 모두를 장악하면서 규제 강화 노력이 재활성화되었다. 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 관련 조항들이 NDAA 최종안에 포함될 수 있도록 권고한다고 밝혔다.

법안의 불확실성과 한국 반도체 기업에 미칠 영향

현재 국방수권법은 여야 협상 중 교착 상태에 있으며, 개별 조항이 수정되거나 제외될 가능성이 있다. 그럼에도 불구하고 가속되는 규제는 한국 반도체 업체에도 직간접적인 영향을 끼칠 수 있다.

매치법에 따르면, 미국과 150일 이내에 동맹국이 제동을 제한하지 못할 경우, 미국은 해당 동맹국에서 생산되는 장비에 대해 수출 규제를 적용할 수 있다. 이를 통해 한국 업체는 중국으로의 부품 공급이 어려워질 가능성이 있지만, 동시에 경쟁력이 강화될 여지도 있다.

미국의 반도체 수출 통제는 전 세계 공급망에 재편성을 요구하고 있으며, 한국의 반도체 제조업체들은 이에 대비해 전략적 대응 방안을 모색하고 있다.