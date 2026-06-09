젠슨 황, 한국 방한 마무리… SK·삼성과 HBM 협력 '3각 밀당' 전략

젠슨 황 엔비디아 CEO가 한국 기업들과 AI 생태계 구축 및 HBM 공급 협력을 강조하며 방한 일정을 마쳤다. SK하이닉스를 최대 메모리 파트너로 지목하고 삼성전자와도 협력을 논의한 가운데, 업계는 엔비디아가 양사 간 경쟁을 유도하며 공급망 협상력을 높이는 전략을 펼친다고 분석한다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일간의 방한 일정을 마무리하며 한국 AI 생태계 구축과 고대역폭메모리 ( HBM ) 공급 관련 주요 기업들과의 협력을 강조했다. 황 CEO는 최태원 SK그룹 회장을 세 차례나 만나 SK하이닉스 와의 긴밀한 협력 관계를 과시했으며, 특히 SK그룹과의 AI 팩토리 구축 파트너십을 발표하며 SK하이닉스 를 엔비디아 의 최대 메모리 파트너로 인정했다.

한편, 전영현 삼성전자 부회장과도 만나 HBM4E·HBM5 공급 및 파운드리 협력 확대를 논의했으며, 이재용 삼성전자 회장과는 지난해에 이어 최근 캘리포니아에서도 만남을 가진 사실을 언급했다. 업계에서는 엔비디아가 삼성전자와 SK하이닉스 사이에서 미묘한 밸런스를 유지하며 양사 모두로부터 최대한의 메모리 공급을 이끌어내려는 전략을 펼치고 있다고 분석한다. 황 CEO의 이러한 행보는 한국을 AI 핵심 파트너로 확립하고, 글로벌 AI 반도체 시장에서의 공급망 안정화를 도모하는 것으로 해석된다.

특히 HBM 시장에서 삼성과 SK의 경쟁 구도 속에서 엔비디아가 협상력을 극대화하고자 하는 의도가 읽힌다. 향후 양사와의 협력 성과가 글로벌 AI 인프라 경쟁에 미칠 영향에 주목이 집중되고 있다





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