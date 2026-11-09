젠슨 황 엔비디아 CEO 불륜 인정에 엔비디아 주가 급락

젠슨 황 CEO의 불륜 인정과 이사회 조사 착수로 엔비디아 주가가 9일 6.17% 하락했다. 경영 공백과 대중국 반도체 규제 감시 강화 가능성이 투자자 우려의 핵심이다.

뉴욕증시에서 엔비디아 주가가 9일(현지시간) 급락했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관과 연계된 스파이로 의심받는 여성 기업인 앨리스 황 과 불륜 관계였다는 사실을 인정한 직후여서 투자자들의 불안이 커졌다. 미 동부시간으로 이날 오전 9시 40분 기준 엔비디아 주가는 전 거래일 대비 6.17% 하락한 175.12달러에 거래됐다.

엔비디아 주가는 장중 한때 170.24달러까지 떨어지며 8.79% 하락하기도 했다. 젠슨 황 CEO는 주말 사이 사내 메모를 통해 불륜 사실을 인정하고 직원들에게 사과했으며, 엔비디아 이사회는 관련 의혹에 대한 조사에 착수했다.

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이사회 조사 착수 이후 엔비디아 주가 급락

엔비디아 주가 하락은 경영 불확실성이 주가에 부담으로 작용한 결과로 해석된다. 9일 뉴욕증시에서 엔비디아는 전 거래일 대비 6.17% 하락한 175.12달러에 거래되며 장 초반 약세를 보였다.

앨리스 황은 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드 인터내셔널 임원 출신이다. 그는 젠슨 황 CEO에게 접근해 첨단 인공지능(AI) 반도체 기밀과 미 행정부 동향을 수집하려 했다는 의혹을 받아 미 정보당국의 감시를 받아온 것으로 전해졌다. 이는 의혹 단계의 주장이다.

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엔비디아는 AI 반도체 공급뿐 아니라 오픈AI와 코어위브 등 AI 기업들의 투자와 자금 조달을 지원하며 산업 생태계 전반에서 영향력을 행사해왔다. 이 때문에 최고경영진의 경영 공백은 회사 한 곳의 문제를 넘어 시장 전반의 불확실성으로 번질 수 있다는 지적이 나온다.

젠슨 황 CEO 사과와 후계자 공백 우려

젠슨 황 CEO는 별도 메시지에서 아내에게 불충실했다고 밝히고, 자신의 행동이 아내와 자식들에게 상처를 줬으며 어떠한 변명의 여지도 없다는 입장을 전했다. 그는 가족과 임직원 모두에게 사과한다고 덧붙였다.

젠슨 황 CEO는 엔비디아를 30년 넘게 이끌며 세계 최대 AI 반도체 기업으로 성장시킨 핵심 인물이다. 뚜렷한 후계자가 없다는 점에서 그의 퇴진 가능성은 엔비디아의 경영 안정성에 상당한 불확실성을 초래할 수 있다는 평가가 나온다.

댄 아이브스 요크빌 아이브스 선임 매니징디렉터는 이사회 조사 결과에 따라 젠슨 황이 CEO 자리에서 물러날 위험이 분명히 존재한다고 말했다. 그는 젠슨 황이 엔비디아의 글로벌 사업과 전략에서 차지하는 중요성을 고려하면 이는 주가에 추가적인 위험 요인이 될 것이라고 강조했다.

모하메드 엘에리언 전 핌코 최고경영자(CEO)는 엔비디아가 기술 산업과 금융시장, 경제 전반에 시스템적으로 중요한 기업이라고 설명했다. 그는 핵심 경영진과 기업 지배구조를 둘러싼 문제가 기업 가치에 미칠 영향을 가늠하기 어렵다고 지적했다.

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대중국 반도체 규제 감시 강화 가능성

미국 당국이 엔비디아의 대중국 반도체 판매를 더 엄격히 감시할 수 있다는 관측이 나온다. 젠슨 황 CEO가 중국에 대한 첨단 반도체 수출 제한 완화를 적극 주장해온 만큼, 이번 첩보 의혹이 정책 논쟁의 변수로 떠오르고 있다.

젠슨 황 CEO는 도널드 트럼프 대통령과 긴밀한 관계를 유지해온 것으로 알려졌다. 이번에 중국 정보기관의 첩보 활동 대상이 됐다는 의혹이 불거지면서 대중국 반도체 정책에 대한 미국 내 시선도 달라질 수 있다는 분석이다.

뉴욕에 본사를 둔 공매도 투자업체 컬퍼 리서치는 엔비디아 주식 공매도 근거를 제시한 보고서에서 이 관계를 언급했다. 보고서는 젠슨 황 CEO가 2024년 6월 대만에서 앨리스 황과 함께 파티에 참석한 모습이 포착됐다고 밝혔다.

보고서는 미국의 반도체 수출통제 조치가 발표된 지 한 달 뒤인 2025년 5월에도 대만 타이베이의 한 식당에서 두 사람이 함께 식사하는 모습이 포착됐다고 전했다. 또 엔비디아 전직 직원의 발언을 인용해 회사 내부에서 젠슨 황 CEO와 메가스피드 사이에 특별한 관계가 있는 것 아니냐는 의문이 제기됐다고 덧붙였다.

보고서는 메가스피드의 한 현직 직원이 이 회사와 젠슨 황 CEO의 관계를 매우 가까운 관계라고 말했다고 밝혔다. 다만 이 내용은 보고서에 인용된 주장이며, 엔비디아 이사회의 조사는 현재 진행 중이다. 향후 조사 결과와 미국 당국의 대응이 엔비디아의 주가와 경영 안정성을 가를 핵심 변수가 될 전망이다.