젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 한국 유통가 공습과 그 이면

젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 방한이 깐부치킨, 세븐일레븐, 바나나맛 우유 등에 막대한 매출 효과를 안겼으나, 사임 이후 브랜드들은 후유증을 겪고 있다. 반도체 업계의 영향력이 유통가에 미친 독특한 현상을 분석한다.

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난해 한국을 방문하며 일으킨 소비 열풍이 국내외 유통가에서 기록적인 매출 상승세를 이끌었다.

이 과정에서 깐부치킨, 세븐일레븐의 HBM칩, 빙그레 바나나맛 우유 등 주요 브랜드들의 판매량이 급증했으며, 이는 단순한 유명인 마케팅을 넘어 글로벌 기업 수장의 일상적 소비 행동이 국내 시장에 미친 거대한 파장으로 평가받는다.

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하지만 사생활 논란으로 인해 황 전 CEO가 엔비디아 사임을 발표하면서, 한때 유통가를 휩쓸었던 이 같은 특수 현상은 씁쓸한 결론을 맞게 되었다는 분석이다.

깐부치킨과 과자 매출 급증의 배경

젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 한국 방문 당시 치킨집 방문 및 과자 배부는 즉각적인 판매 증가로 이어졌다.

황 전 CEO는 지난해 10월 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 함께 서울 강남구 삼성동 깐부치킨에서 회동을 갖고 치킨과 바나나맛 우유를 시민들에게 나눠주었다.

이 같은 사실이 알려지자 깐부치킨 서울 지역 가맹점에서는 회동 다음 날인 10월 31일 30일 대비 손님 수를 최소 30% 늘렸으며, 일부 매장은 매출이 20% 이상 증가했다.

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배달의민족 실시간 검색어 1위에 오르기도 했으며, 삼성동 매장은 해당 테이블 이용 시간을 1시간으로 제한하는 안내문을 붙이는 등 방문객들로 혼잡했다.

깐부치킨 운영사 깐부의 실적도 눈에 띄게 성장했는데, 지난해 매출은 332억 9,860만원으로 전년 대비 14.0% 증가했고, 영업이익은 9.1% 늘었다.

또한 올해 6월 재방한 당시에는 세븐일레븐의 허니바나나맛 HBM칩과 빙그레 바나나맛 우유를 배부하며 또 다른 판매 폭발을 일으켰다.

세븐일레븐에 따르면 HBM칩의 6~7일 매출은 전주 같은 요일보다 704%나 급증했으며, 모바일 앱 검색량도 160배 뛰어오르는 기이한 현상이 발생했다.

유명인 마케팅의 양면성과 기업 대응

젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 방한은 별도의 광고비 없이 국내 브랜드를 세계에 알리는 효과를 냈으나, 동시에 브랜드에게도 리스크를 안겨주었다.

황 전 CEO는 사생활 논란으로 엔비디아에서 물러나야 했으며, 사임 발표 후 후임 CEO가 정해질 때까지 코렛 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡게 되었다.

이 과정에서 기업들은 유명인의 영향력이 클수록 홍보 효과도 크지만, 개인적 논란이 발생할 경우 브랜드가 의도치 않게 함께 거론될 수 있다는 점을 절감했다.

업계 관계자는 유명인 마케팅 시 신중한 접근이 필요하다고 경고하며, 특정 인물에 대한 관심을 브랜드의 장기적인 자산으로 연결하는 것이 쉽지 않음을 설명했다.

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하이트진로는 황 전 CEO가 테라와 참이슬을 섞은 소맥을 마신 일 등을 계기로 해외 소비자에게 '테슬라'를 알리겠다고 밝혔고, 빙그레도 바나나맛 우유의 해외 인지도 활용을 통한 수출 확대 계획을 세웠다.

이처럼 글로벌 빅테크 수장의 일상적인 소비 행위가 국내 브랜드의 인지도와 판매에 영향을 미친 것은 이례적인 사례로 꼽히지만, 이는 짧은 순간의 효과에 그칠 가능성이 높다.

실적 분석과 향후 유통가 전망

깐부치킨 운영사 깐부의 지난해 당기순이익은 30억 5,750만원으로 전년 대비 3.5% 증가하는 등 전체적으로 흑자 행진을 이어갔다.

하지만 GS25의 바나나맛 우유 전국 매출도 전년 동기 대비 12% 늘었고, 홍대 인근 BBQ 매장 매출 역시 직전 주말보다 20% 증가한 것으로 전해져, 황 전 CEO의 방문이 유통가 전반에 미친 영향은 광범위했다.

이러한 현상은 반도체 및 AI 업계의 거물인 황 전 CEO가 국내 유통가에서도 남다른 존재감을 과시한 결과라 할 수 있다.

업계에서는 별도의 마케팅 협업 없이 세계적 기업인의 말 한마디와 소비 행태가 유통업계 전반에 화제를 불러일으킨 점은 이례적이라는 평가다.

그러나 황 전 CEO의 사임으로 인해 한때 유통가를 휩쓸었던 '젠슨 황 효과'는 더 이상 지속되지 않을 것으로 예상되며, 브랜드들은 향후 유명인 마케팅에 더 신중해질 전망이다.

엔비디아는 황 전 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐는지 조사하겠다고 밝히는 등 사후 관리에 들어갔지만, 그가 일으킨 유통가 특수 현상은 이미 과거의 이야기가 되었다.

결과적으로 유명인 마케팅은 즉각적인 판매 효과는 기대할 수 있으나, 장기적인 브랜드 가치로 연결하기 위해서는 신중한 접근과 준비가 필요하다는 교훈을 남겼다.