젠슨 황 엔비디아 CEO 방한, 한국 AI 생태계와 협력 확대

엔비디아 최고경영자 젠슨 황이 방한해 국내 총수·e스포츠·정치계·스타트업 등 다양한 분야 인사들을 만나며 AI 협력 기반을 넓혔다. '삼소 회동'과 야구 시구, 대학 강연 등 다채로운 일정 소화 후 출국 예정.

엔비디아 최고경영자 젠슨 황 이 방한 기간 동안 국내 주요 기업 총수, 대학 연구진, 게임업계, 인공지능(AI) 스타트업 및 다양한 분야의 인사들과 잇따라 만나며 한국의 AI 생태계와의 협력 기반을 확대했다.

그는 5일 서울 마포구 T1 베이스 캠프를 방문해 e스포츠 구단 T1의 리그 오브 레전드 선수들을 만났고, 특히 '페이커'로 불리는 이상혁 선수와 시그니처 포즈를 함께 취하는 등 대중문화와의 소통에도 관심을 보였다. 저녁에는 홍대입구 인근 삼겹살 음식점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살과 소주를 곁들인 이른바 '삼소 회동'을 가져 화제가 되었다.

이어 서울 신라호텔에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 회담을 나누고, 국내 AI 스타트업 관계자들을 만나 간담회를 열었다. 7일에는 서울 잠실야구장에서 두산 베어스 홈경기의 시구자로 나서는 등 스포츠 행사에도 참여했고, 최태원 SK그룹 회장과 다시 삼성동의 치킨집에서 만나기도 했다. 8일에는 서울대학교 해동첨단공학관에서 열린 '빌드어클로' 행사에 참석해 학생들에게 강연을 하였고, 학생들이 'K-젠슨'이라고 외치며 환호하자 즐거워하는 모습을 보였다. 또한 현대자동차 본사에서 정의선 현대차그룹 회장과 함께 직원들에게 인사를 하며 자동차 산업과의 협력 가능성을 시사했다.

모든 공식 일정을 마친 그는 9일 전세기를 타고 김포공항을 통해 출국할 예정이다. 이번 방한은 젠슨 황이 한국의 산업계, 학계, 스타트업 생태계를 직접 탐방하며 엔비디아의 AI 및 GPU 기술이 다양한 분야에서 어떻게 활용될 수 있는지 보여주고, 전략적 동반자 관계를 구축하려는 의도로 해석된다





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젠슨 황 엔비디아 AI 한국 협력 삼소 회동

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