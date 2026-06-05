젠슨 황 엔비디아 CEO, T1 페이커에 최신 GPU '지포스 RTX 5090' 선물

엔비디아 젠슨 황 CEO가 한국을 e스포츠의 발상지이자 최적의 시장으로 평가하며, T1 페이커에게 최신 그래픽카드를 선물하고 게이머들의 기술 수요를 강조했다. 또한 국내 기업인들과 만찬을 통해 AI와 로보틱스 등 첨단 분야 협력을 논의했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 T1 베이스 캠프를 방문해 프로게이머 ' 페이커 ' 이상혁 선수 등 T1 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만났다. 황 CEO는 한국을 e스포츠 의 발상지이자 최적의 시장으로 평가하며, 한국 게이머들이 최고의 성능을 위해 엔비디아 GPU를 선택해왔다고 강조했다.

페이커가 사용 중인 그래픽카드가 'RTX 4070'이라고 밝히자, 황 CEO는 이를 '골동품'이라고 농담하며 자신이 직접 사인한 최신 그래픽카드 '지포스 RTX 5090'을 선물했다. 이어 황 CEO는 PC방을 방문한 일반 손님 두 명을 추첨해 자체 개발한 게임용 노트북 'RTX 스파크' 교환권을 증정했다. 그는 'RTX 스파크'가 노트북, 데스크톱, 워크스테이션을 아우르는 새로운 세대의 PC라고 설명하며, 3년 전 마이크로소프트의 사티아 나델라 CEO와 'PC를 재발명해야 한다'는 논의에서 출발한 결과물이라고 언급했다.

페이커는 회담 후 취재진을 통해 "젠슨 황 CEO와 만나 굉장히 유의미한 시간이었다"고 소감을 밝히고, "프로게이머로서 성공하는 데 많은 분들의 도움이 있었고, 그래픽카드가 매우 중요하다"고 강조했다. 한편, 김포공항을 통해 입국한 황 CEO는 저녁에 홍대입구역 인근 삼겹살 음식점 '형님 저요'에서 국내 주요 기업인들과 '삼소 회동'을 가졌다. 이 자리에서는 AI 반도체, 로보틱스, 피지컬 AI, AI 데이터센터 인프라 등 첨단 기술 분야에서의 협력 방안이 논의된 것으로 알려졌다. 이번 방문은 엔비디아가 한국의 e스포츠 생태계와 글로벌 기술 기업들과의 협력을 동시에 강화하려는 전략의 일환으로 해석된다





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