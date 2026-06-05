젠슨 황 엔비디아 CEO 한국방문, AI 산업 협력 강화

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7개월만에 한국을 다시 찾는다. 황 CEO는 방한 기간 국내 주요 기업 총수들과 서울의 명소에서 만찬회동을 갖는다. 최태원 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 인공지능(AI) 반도체 및 피지컬 AI 산업을 대표하는 기업 총수들이 황 CEO와 만나 의기투합할 것으로 보인다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7개월만에 한국을 다시 찾는다. 황 CEO는 방한 기간 국내 주요 기업 총수들과 서울의 명소에서 만찬회동을 갖는다. 최태원 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 인공지능(AI) 반도체 및 피지컬 AI 산업을 대표하는 기업 총수들이 황 CEO와 만나 의기투합할 것으로 보인다. 5일 업계에 따르면 황 CEO는 이날 오후 전세기편으로 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국할 예정이다.

저녁에는 서울 시내에서 최태원·정의선·구광모 회장과 이해진 의장 등 국내 기업 총수들과 만찬 회동하는 것으로 공식 일정을 시작한다. 지난번 방한 때 서울 강남구 삼성동의 깐부치킨에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 회장과 만찬을 한 것이 ‘깐부회동’으로 큰 화제를 모은 만큼 이번에도 황 회장과 국내 재계 총수들의 만남이 주목된다. 이번 회동은 서울 마포구 홍대입구 또는 중구 을지로 등 번화가의 삼겹살 음식점에서 이른바 ‘삼소(삼겹살·소주) 회동’으로 열릴 것이 유력하다. 성동구 성수동의 삼겹살 음식점이 회동 장소라는 관측이 나왔으나 안전 관리와 현장 여건 등을 고려해 현재는 홍대입구가 거론되는 것으로 알려졌다.

이들 자리에서는 고대역폭 메모리(HBM), AI 데이터센터, 자율주행, 로봇, 피지컬 AI 등 협력 방안이 폭넓게 논의될 것이란 관측이 나온다. 황 CEO는 최근 아시아 최대 정보기술(IT) 전시회 ‘컴퓨텍스 2026’에 마련된 SK하이닉스 부스를 찾아 HBM 웨이퍼에 ‘더 많이 만들어주세요’라는 문구와 함께 사인을 남기기도 했다. 또한 SK그룹은 AI 데이터센터와 에너지·통신 인프라를 결합한 AI 생태계 구축에 속도를 내는 만큼 차세대 AI 반도체 공급과 AI 데이터센터 확대 측면에서 엔비디아에 최적의 협력 파트너라는 분석도 있다.

현대차그룹과 엔비디아는 지난해 ‘깐부회동’ 때 정의선 회장과 황 CEO가 만난 뒤 국내 피지컬 AI 역량 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 30억달러를 투자해 국내에 엔비디아 AI 기술 센터, 현대차그룹 피지컬 AI 애플리케이션 센터를 설립하기로 했다. LG전자는 엔비디아의 범용 휴머노이드 추론 모델인 ‘아이작 GR00T(그루트)’를 기반으로 자체 피지컬 AI 모델을 개발하고 있다. 또 엔비디아의 로봇 개발 플랫폼을 활용해 지능형 로봇의 현장 실증도 진행 중이고, AI 데이터센터용 냉각 설루션과 냉난방공조(HVAC) 사업 등 AI 인프라 사업도 육성하고 있다.

네이버는 로봇과 클라우드, 디지털트윈, 5G 특화망 등 미래 기술을 집중 개발 중이다. 엔비디아도 AI 인프라와 로봇, 데이터센터 등 사업에서 네이버와 협력 필요성이 제기된다. 황 CEO는 주말에는 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스 프로야구 홈경기에서 시구할 예정이다





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