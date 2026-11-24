젠슨 황 엔비디아 CEO의 복귀 소식에 엔비디아 주가가 하루 만에 31.48% 뛰었다. 트럼프 대통령의 이사회 개입과 향후 조사 쟁점이 시장과 워싱턴 정가의 핵심 변수로 떠올랐다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관과의 연계가 의심되는 여성과의 혼외관계 및 사내 불륜 의혹으로 물러난 지 11일 만에 전격 복귀했다. 복귀 소식은 23일(현지시각) 전해졌다. 이번 사건은 세계 자본시장과 인공지능(AI) 산업, 미국의 대중국 기술정책 등 여러 핵심 현안이 젠슨 황 한 사람에게 얼마나 깊숙이 얽혀 있는지를 고스란히 드러낸 사건으로 평가된다.

이날 엔비디아 주가는 하루 만에 31.48% 폭등해 165.05달러에 마감했다. 2003년 이후 최대 상승률이다. 미국 증시는 지난주 낙폭의 절반 이상을 되찾았고, 한국 코스피(7%대)와 대만 자취안지수(9%대), 일본 닛케이225지수(4%대)도 함께 급등했다.

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엔비디아 주가 31.48% 급등과 복귀의 시장 파장

엔비디아 주가는 23일 하루 만에 31.48% 올라 165.05달러에 마감했다. 이는 2003년 이후 가장 큰 상승률로 기록됐다. 엔비디아의 주가 반등은 단일 기업의 움직임에 그치지 않고 증시 전반의 회복으로 이어졌다.

미국 증시는 지난주 하락분의 절반 이상을 되찾았다. 같은 날 아시아 증시에서도 반등세가 나타났다. 한국 코스피는 7%대, 대만 자취안지수는 9%대, 일본 닛케이225지수는 4%대 급등했다. 젠슨 황의 복귀 발표가 AI 반도체 기업에 대한 투자 심리를 빠르게 되살린 셈이다.

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젠슨 황은 엔비디아의 AI 전략을 사실상 이끌어 온 인물로 꼽혀 왔다. 그가 자리를 떠나 있던 11일 동안 시장은 경영 공백에 대한 우려를 키웠고, 복귀 결정은 그 불확실성을 일시에 걷어내는 신호로 받아들여졌다. 이번 상승은 기업 실적보다 리더십 변화에 대한 투자자의 반응이 얼마나 컸는지를 보여준다.

트럼프 대통령의 이사회 개입과 밴스 부통령의 설득

도널드 트럼프 대통령이 엔비디아 이사회에 직접 개입해 젠슨 황의 복귀를 요구한 것으로 전해졌다. 미국 온라인 매체 세마포에 따르면 트럼프 대통령은 민간기업인 엔비디아 이사회 회의에 직접 전화로 참여했다.

트럼프 대통령은 이사회 설득에 앞서 제이디 밴스 부통령을 먼저 동원했다. 이사진을 설득하는 과정에서 핵심 걸림돌은 국가안보 논란이었다. 트럼프 대통령은 이 논란에 대해 직접 '보증'을 서며 우려를 해소한 것으로 알려졌다.

이번 개입은 미국과 중국 간 인공지능 패권 경쟁, 그리고 증시 약세가 낳을 경제적 후폭풍을 의식한 움직임으로 풀이된다. 민간기업의 최고경영자 인사에 행정부 최고위층이 직접 관여했다는 점에서 기업 거버넌스와 정부 역할을 둘러싼 논쟁도 함께 제기되고 있다.

조 바이든 행정부에서 백악관 국가안보보좌관을 지낸 제이크 설리번은 이날 팟캐스트에서 젠슨 황을 두고 어떤 의미에서 실패하기엔 너무 큰 존재가 됐고, 사실상 책임을 물을 수도 없는 인물이 됐다고 진단했다.

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복귀 이후 비판 확산과 워싱턴 정가의 조사 방향

젠슨 황의 복귀로 사태가 끝난 것은 아니라는 시각이 강하다. 핵심 의혹에 대한 조사가 마무리되지 않은 상태에서 복귀 결정을 두고 비판이 쏟아지고 있다. 예일대 제프리 소넨펠드 교수는 이번 결정을 기업 지배구조의 완전한 실패라고 비판했다.

향후 조사에서 젠슨 황의 수출통제 위반 관여나 중대 사실 은폐가 드러난다면 그가 다시 물러날 수도 있다. 이사회 역시 이미 제기된 주주대표소송 등에서 충실 의무와 주의 의무 위반에 대한 책임을 피하기 어려울 수 있다는 전망이 나온다.

워싱턴 정가의 파장은 이제 시작이다. 민주당은 이번 사태를 백악관과 빅테크 간 '부당거래'로 규정하고 모든 권한을 동원해 조사하겠다고 밝혔다. 미국과 중국의 전략 경쟁 셈법도 한층 복잡해졌다.

트럼프 대통령과 젠슨 황으로 상징되는 대중 온건파와 의회의 대중 강경파 간 갈등은 반도체 3법 입법 여부를 두고 정면충돌할 것으로 보인다. 반도체 3법은 대중 수출에 대한 의회 사전통보와 위치추적 등을 담고 있는 것으로 알려졌다. 입법 결과에 따라 엔비디아를 비롯한 반도체 기업의 대중 사업 환경이 직접 영향을 받을 전망이다.