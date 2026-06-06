젠슨 황 한국 방문 기획 주역 '매디슨 황'…엔비디아 마케팅 수석이사, 로보틱스·옴니버스 전략과 연관

엔비디아 CEO 젠슨 황의 한국 방문에서 그의 장녀이자 옴니버스·로보틱스 마케팅 수석 이사인 매디슨 황이 일정 조율과 주요 미팅에 깊이 관여한 것으로 알려졌다. T1 e스포츠 팀 선수 면담, 국내 그룹 회장들과의 삼겹살·치킨집 회동, 예능 녹화 동행까지, 그녀의 행보는 단순한 동행을 넘어 엔비디아의 피지컬 AI 전략과 한국 시장 마케팅과 연결되고 있다.

엔비디아 의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 한국을 방문한 가운데 그의 장녀인 매디슨 황 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사가 적극적인 역할을 한 것으로 알려졌다. 업계에 따르면 매디슨 황 수석 이사는 이번 방한 일정의 주요 동선과 행사 조율에 직접 참여했으며, 황 CEO와 함께 김포공항을 통해 입국한 뒤 첫 일정인 e스포츠 게임단 T1 선수들과의 만남에도 함께했다.

이 자리에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 주요 기업 인사들이 참석했다. 이후 삼겹살집 회동과 2차 장소인 BBQ 치킨집 모임에도 동행했으며, 황 CEO의 부인 로리 황 여사, 매디슨 황 수석 이사의 약혼자까지 포함해 총 7명이 자리를 함께했다. 매디슨 황 수석 이사는 또한 황 CEO의 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 녹화 현장에도 동행한 모습이 포착됐다. 그는 지난해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 황 CEO가 '깐부 회동'으로 알려진 치킨집 만남을 기획한 인물로도 알려져 있다.

이러한 움직임은 단순한 가족 동행을 넘어 엔비디아의 피지컬 AI 및 로보틱스, 옴니버스 제품 마케팅을 담당하는 그녀의 직책과 맞물려 있다는 분석이 나온다. 황 CEO가 PC방, 삼겹살집, 치킨집 등 한국 대중문화와 접목된 공간을 찾아 국내 기업인 및 e스포츠 선수들과 격의 없는 소통을 이어가는 가운데, 매디슨 황 수석 이사의 기획 및 마케팅 역할이 엔비디아의 한국 시장 전략에 깊게 관여하고 있음을 시사한다. 옴니버스는 산업용 디지털트윈과 시뮬레이션, 로보틱스 개발 플랫폼으로, 한국의 IT·반도체 기업들과의 협력 가능성에 대한 기대도 높아지고 있다





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