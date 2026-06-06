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젠슨 황 한국 방문 기획 주역 '매디슨 황'…엔비디아 마케팅 수석이사, 로보틱스·옴니버스 전략과 연관

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젠슨 황 한국 방문 기획 주역 '매디슨 황'…엔비디아 마케팅 수석이사, 로보틱스·옴니버스 전략과 연관
젠슨 황매디슨 황엔비디아
📆6/6/2026 9:41 PM
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엔비디아 CEO 젠슨 황의 한국 방문에서 그의 장녀이자 옴니버스·로보틱스 마케팅 수석 이사인 매디슨 황이 일정 조율과 주요 미팅에 깊이 관여한 것으로 알려졌다. T1 e스포츠 팀 선수 면담, 국내 그룹 회장들과의 삼겹살·치킨집 회동, 예능 녹화 동행까지, 그녀의 행보는 단순한 동행을 넘어 엔비디아의 피지컬 AI 전략과 한국 시장 마케팅과 연결되고 있다.

엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 한국을 방문한 가운데 그의 장녀인 매디슨 황 옴니버스 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사가 적극적인 역할을 한 것으로 알려졌다. 업계에 따르면 매디슨 황 수석 이사는 이번 방한 일정의 주요 동선과 행사 조율에 직접 참여했으며, 황 CEO와 함께 김포공항을 통해 입국한 뒤 첫 일정인 e스포츠 게임단 T1 선수들과의 만남에도 함께했다.

이 자리에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 주요 기업 인사들이 참석했다. 이후 삼겹살집 회동과 2차 장소인 BBQ 치킨집 모임에도 동행했으며, 황 CEO의 부인 로리 황 여사, 매디슨 황 수석 이사의 약혼자까지 포함해 총 7명이 자리를 함께했다. 매디슨 황 수석 이사는 또한 황 CEO의 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 녹화 현장에도 동행한 모습이 포착됐다. 그는 지난해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 황 CEO가 '깐부 회동'으로 알려진 치킨집 만남을 기획한 인물로도 알려져 있다.

이러한 움직임은 단순한 가족 동행을 넘어 엔비디아의 피지컬 AI 및 로보틱스, 옴니버스 제품 마케팅을 담당하는 그녀의 직책과 맞물려 있다는 분석이 나온다. 황 CEO가 PC방, 삼겹살집, 치킨집 등 한국 대중문화와 접목된 공간을 찾아 국내 기업인 및 e스포츠 선수들과 격의 없는 소통을 이어가는 가운데, 매디슨 황 수석 이사의 기획 및 마케팅 역할이 엔비디아의 한국 시장 전략에 깊게 관여하고 있음을 시사한다. 옴니버스는 산업용 디지털트윈과 시뮬레이션, 로보틱스 개발 플랫폼으로, 한국의 IT·반도체 기업들과의 협력 가능성에 대한 기대도 높아지고 있다

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