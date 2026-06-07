젠슨 황 엔비디아 CEO와 최태원 SK 회장, 서울에서 두 번째 '깐부회동'...치맥과 폭탄주로 우의 다져

젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 최태원 SK 회장이 서울 강남구 깐부치킨에서 비공식 만남을 가졌다. 두 사람은 프로야구 유니폼 차림으로 등장해 눈길을 끌었으며, 양측 수장과 주요 임원들이 동석해 치킨과 맥주를 나누며 스몰토크를 나눴다. 최근 AI 반도체 협력 논의와 관련해 공식적인 회담과 달리 친근한 분위기에서 파트너십을 강화하는 자리가 되었다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 최태원 SK 회장이 7일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 비공식적인 만남을 가졌다. 이번 모임은 양측이 지난해에 이어 두 번째로 진행된 ' 깐부회동 '으로, 두 사람은 두산베어스 유니폼을 입고 등장해 화제가 되었다.

황 CEO는 프로야구 시구를 마친 직후 유니폼 그대로였으며 부인 로리 황 여사도 같은 유니폼을 착용했다. 최 회장은 짙은 남색 셔츠와 바지 차림으로 10분 늦게 도착했고, 두 사람은 반갑게 하이파이브를 나누며 생맥주로 건배했다. 이번 모임에는 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장, 정석근 SK텔레콤 AI CIC장 겸 CTO, 정재헌 SK텔레콤 대표이사 사장, 매디슨 황 엔비디아 수석이사 및 약혼자가 동석했다. 지난해와 달리 창가 테이블이 아닌 가게 가운데 테이블에 자리를 잡았다.

식사 중에는 '우리가 깐부라니 럭키비키잖아' 글귀가 새겨진 티셔츠를 입은 어린이가 사인을 요청했고, 두 CEO는 together 사진을 찍어주며 스케치북에 사인해주기도 했다. SK 측에서는 대역폭 메모리(HBM) 칩을 모티브로 한 'HBM칩' 과자와 비락식혜를 나눠줬다. 곽노정 사장은 "오늘은 비즈니스 대화보다 스몰토크를 했다. 어떤 치킨이 맛있는지 얘기했다"고 했고, 정재헌 대표는 "다양하고 재밌는 얘기를 했다"고 전했다.

황 CEO는 "사인하느라 바빴다"고 웃으며 말했다. 이후 소주와 맥주를 섞은 폭탄주로 건배하며 우의를 다졌다. 한편, 젠슨 황 CEO는 8일 저녁 서울 중구 장충동 서울신라호텔에서 '코리아 AI 에코시스템 리셉션'을 열어 방한 중인 기업 및 국내 AI 파트너사들을 만날 예정이다. 이번 깐부회동은 AI 반도체 협력 및 한국 파트너십 강화를 위한 비공식적 만담의 성격이 짙었으며, 두 리더의 친근한 모습이 부각되었다





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젠슨 황 최태원 엔비디아 SK 깐부회동 AI 반도체 HBM 협력

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