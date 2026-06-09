젠슨 황 엔비디아 CEO, 닷새간 방한 마치고 출국...SK하이닉스·네이버·SK텔레콤과 AI 파트너십 체결

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일간의 한국 방문을 마치고 9일 출국했다. 그는 출국 전 취재진과 만나 한국의 뜨거운 환대에 감사함을 표하며, SK하이닉스와의 다년간 전략적 파트너십, 네이버 및 SK텔레콤과의 AI 클라우드 협력 등을 이번 방한의 주요 성과로 꼽았다. 황 CEO는 한국의 AI 산업 및 생태계 발전에 기여할 수 있어 기쁘다며, 로봇공학과 AI 인프라 분야의 한국 기업들과 협력 가능성을 높게 평가했다. 주요 기업 총수 및 정부 관계자 등과의 광범위한 협력 논의를 통해 한국 AI 생태계 강화를 위한 기반을 다졌다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 닷새간의 방한 일정을 마치고 9일 출국했다. 황 CEO는 출국 전 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)에서 취재진과 만나 이번 방한에 대한 소감과 성과를 밝혔다.

그는 "환영이 정말 훌륭했고, 저와 가족 모두 진심으로 환대받는다고 느꼈다"며 "매우 좋은 미팅을 가졌고 매우 좋은 파트너십도 발표했다"고 말했다. 구체적으로 SK하이닉스와는 사업 확장 및 협력 다각화를 위한 다년간 파트너십을 체결했고, 네이버와 SK텔레콤과는 각각 AI 클라우드 파트너십을 맺었다고 설명했다. 한국에 대한 기여에 대해선 "한국에 대한 가장 큰 기여는 AI 산업을 만들고 AI 생태계를 창출한 것"이라며 "우리의 기술 없이는 이런 첨단 슈퍼컴퓨터를 구축하는 것이 불가능하고, 이제 훌륭한 파트너십을 맺었으니 함께 이 산업을 키워나갈 것"이라고 강조했다.

또한 "한국에는 로봇공학과 AI 인프라 분야에 정말 큰 기회가 있고, 한국 기업들과의 파트너십을 통해 해외 사업를 확장할 기회도 크다"고 덧붙였다. 재방한 계획을 묻는 질문에는 "제 삼겹살과 치킨 친구들도 휴식이 필요하다"고 농담하며 "파트너들과의 비즈니스가 매우 바쁘게 돌아가고 있어 곧 다시 오기를 기대한다"고 답했다. 지난 5일 입국한 황 CEO는 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 주요 기업 총수와 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 대학, 스타트업, 플랫폼 기업 등을 잇따라 만나며 한국 AI 생태계 전반과 협력 기반을 다졌다.

일정 중에는 5일 저녁 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 '형님 저요'에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 '삼소(삼겹살·소주) 회동'을 갖기도 했다





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