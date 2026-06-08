젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 한국에 수천억달러 규모의 잠재적 사업을 가져왔다

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 8일 서울 중구 신라호텔에서 열린 '엔비디아 코리아 AI 에코시스템 리셉션'에서 연설하고 있다. 그는 한국에 수천억달러 규모의 잠재적 사업을 가져왔다며 한국 인공지능(AI) 산업에 대한 강한 신뢰를 드러냈다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 8일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ' 엔비디아 코리아 AI 에코시스템 리셉션'에서 연설하고 있다. 그는 한국에 수천억달러 규모의 잠재적 사업 을 가져왔다며 한국 인공지능(AI) 산업에 대한 강한 신뢰를 드러냈다.

그는 한국의 강점으로 반도체와 제조, 에너지 인프라까지 두루 꼽았다. 또한 지정학적 위치와 기술 친화적인 문화, K팝과 K뷰티로 대표되는 글로벌 소프트파워까지 AI 생태계 확장에 유리한 조건으로 제시했다. 그는 '지금이 바로 한국의 시간'이라며 이 기회를 살려야 한다고 거듭 강조했다. 그는 한국은 올바른 문화적 기반과 산업적 기반, 지정학적 위치를 모두 갖추고 있다며 '지금이 이것들을 활용할 절호의 기회'라고 말했다.

그는 이번 방문의 진짜 깜짝 선물은 한국에 엄청난 사업을 가져온 것이라며 SK하이닉스·SK텔레콤과의 대형 파트너십을 통해 앞으로 수천억달러에 달하는 잠재적 사업을 한국에 가져왔다고 말했다. 그는 한국 AI 스타트업 생태계에 대한 투자도 직접 촉구했다. 그는 한국은 AI의 미래에 투자하기에 정말 훌륭한 나라라며 주가가 내려갈 때는 사기 좋은 때라고 말했다. 그는 한국의 AI, 한국의 미래에 대해 매우 강한 확신을 가지고 있다며 실제 이날 김성훈 업스테이지 대표는 간담회 후 기자들과 만나 '오늘 밤 전체 미팅을 한 마디로 요약하면 '투자'였다'고 전했다.

황 CEO가 참석한 투자사들을 직접 호명하며 간담회에 초대된 스타트업들에 투자할 것을 강하게 촉구했다는 전언이다. 이날 간담회에는 삼성전자와 SK하이닉스, SK텔레콤, 현대차그룹, LG전자, 네이버, 크래프톤 등 국내 주요 대기업과 함께 업스테이지, NC AI, 프렌들리AI, 트웰브랩스, 파일러, 노타 등 AI 스타트업, 두산로보틱스, 리얼월드, 로보티즈, 엔닷라이트, 에이로봇 등 로봇·피지컬 AI 기업까지 18개사가 참석했다. 반도체와 AI, 게임, 로봇 등 한국의 주요 AI 연관 산업군을 아우르는 면면으로, 엔비디아가 단일 방한 일정에서 이처럼 폭넓은 국내 생태계 참여자를 한자리에 모은 것은 이례적이다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관도 간담회 전 황 CEO와 별도 면담을 갖고 GPU 26만장 도입, 베라루빈 NVL72 기반 AI 팩토리 연내 구축, 엔비디아 R&D센터 국내 설립 등을 논의했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

젠슨 황 엔비디아 AI 한국 수천억달러 잠재적 사업

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

‘AI 팩토리’ 모집에 519개 기업 몰려…휴머노이드 로봇도 본격 투입AI 도입해 제조업 생산고도화 산업부, 올해 사업 전면 확대 AI 접목현장 확대 적용 추진

Read more »

[2025 경향포럼] “AI로 일하는 방식 변화…스스로 일하는 에이전틱AI”인공지능(AI) 기술이 급속도로 발전하면서 ‘생성형 AI’ 다음은 ‘에이전틱(agentic) AI’ 시대가 올 것이라는 전망이 잇따르고 있...

Read more »

네이버, ‘3조 육박’ 역대 최대 분기 매출…“내년엔 대화형 AI 검색 탭 출시”검색·광고·쇼핑에 인공지능(AI)을 결합해 2분기 견조한 실적을 낸 네이버가 앞으로도 AI 서비스를 강화한다. 대화형 AI 검색서비스를 내...

Read more »

5대 AI 정예팀, ‘K-AI’ 앰블럼 받았다국가대표 인공지능(AI) 타이틀을 놓고 경쟁하는 5개 팀이 사용할 ‘K-AI 앰블럼’이 공개됐다. 과학기술정보통신부는 9일 ‘독자 AI 파...

Read more »

믿었던 ‘일잘러 비서’에 회사기밀 줄줄 샌다…100% 신뢰 말라는데커지는 AI 보안 리스크…기업들이 유념해야할 점은 AI 연결된 데이터 파악해 접근권 철저히 제한 필요 조직내 AI 전수조사 필수 취약점 파악해 대응해야 악성코드 생성 막기 위해 관리 가드레일 활용 시급

Read more »

'AI 모르면 대입·취업 밀린다'… 교육현장은 지금 'JX 준비모드'입시생·취준생 'AI 열공'대치동 'AI 입시 설명회'생활기록부 AI 활용법부터대학 맞춤형 프롬프트까지수십만원 설명회 문의 쇄도기업들 '스펙보다 AI'AI 단순 활용에서 벗어나설계·검증 능력까지 요구준전문가 과정 수강 급증

Read more »