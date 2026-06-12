젠슨 황의 '삼소 회동'에서 'AI 팩토리' 로드맵까지…엔비디아 한국 전략의 이모저모

엔비디아 CEO 젠슨 황의 이례적인 4박5일 한국 방문은 HBM 공급망 다각화, AI 팩토리 건설, 피지컬 AI 확장 등 글로벌 AI 인프라 전략의 축소판이었다. 국내 최고 경영진들과의 '깐부 동맹' 과시와 동시에 삼성과의 협상 창구를 열어두는 양면 전술, 한국의 전력·제조 인프라를 활용한 'AI 팩토리' 구상, 그리고 로봇·자율주행 등 실물 AI 파트너십까지. 동시에 독점력 강화에 대한 우려와 국가 데이터 주권 문제를 양면에서 보여준 방한이었다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 최근 4박 5일 동안 한국에 머무르며 기존의 빅테크 수장들과는 차별화된 독특한 일정을 소화했다. 마포구 고깃집에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 '삼소(삼겹살·소주) 회동'을 가진 것을 비롯해 홍대 거리 방문, PC방 체험, 프로야구 경기 시구, 서울대학교 방문 등 마치 슈퍼스타의 공연처럼 바쁜 스케줄을 진행하며 한국에 대한 각별한 애정을 과시했다.

글로벌 시가총액 1위 기업의 수장이 단순한 사업 목적이 아닌, 이렇게 오래 머무르며 대중과 소통하는 모습은 IT 업계에서도 이례적인 일로 평가된다. 국내 재계 핵심 수장들과의 연쇄 회동은 엔비디아의 한국 전략을 상징적으로 보여주는 장면이었다. 글로벌 AI 패권 경쟁이 소프트웨어를 넘어 반도체, 전력, 데이터센터 등 물리적 인프라 확보로 확대되는 흐름 속에서 젠슨 황 CEO는 한국에 절호의 기회이자 동시에 리스크를 던져준 셈이다. 엔비디아의 차세대 AI 가속기인 '블랙웰'과 '루빈'에 들어갈 HBM(고대역폭메모리)을 제때 충분히 확보하는 것이 가장 중요한 과제로 부각했다.

최태원 회장과의 만남에서는 차세대 HBM 조기 공급 로드맵과 'AI 팩토리' 공동 구축 구상에 합의하며 'AI 동맹'을 공고히 했고, 식사 자리에서는 "HBM을 더 달라"는 직설적인 요청까지 했다. 현재 HBM 시장의 주도권은 SK하이닉스가 쥐고 있지만, 엔비디아로서 단일 업체에 공급망을 의존하는 것은 향후 리스크가 될 수 있다. 따라서 이번 방한에서 SK하이닉스와의 '깐부 동맹'을 과시하면서도 삼성전자와의 협상 창구를 열어두는 양면 전술을 구사했다.

국내 반도체 업계 관계자는 "엔비디아는 SK하이닉스가 HBM 시장 1위 파트너이지만 삼성전자가 있어야 가격·물량 협상에서 우위를 점할 수 있다는 걸 누구보다 잘 알고 있다"며 "이번 방한은 양쪽과 협력하되 엔비디아가 이를 주도하겠다는 점을 명확히 보여준 것"이라고 분석했다. 구글 등 글로벌 빅테크들이 AI 데이터센터를 확장하는 과정에서 24시간 풀가동할 수 있는 막대한 전력 확보에 어려움을 겪고 있다.

엔비디아의 차세대 AI 칩 'B200' 1개의 전력 소모량은 약 1천W 수준이며, 이를 8개 묶은 서버 시스템 'DGX B200' 1대는 최대 14.3kW급으로 단일 시설이 수백MW에 가까운 전력을 소모하게 된다. 업계에서는 향후 수년 안에 국내에 도입될 GPU가 수십만 장에 이르면 수 GW(기가와트)급 추가 전력 수요가 발생할 수 있다고 추산한다. 국내에 들어오는 엔비디아의 GPU 20만~30만장을 기준으로 시뮬레이션하면 3~4GW 안팎의 전력이 필요하다는 추산이 나온다. 이는 대략 원전 3~4기에 해당하는 엄청난 수준으로, 'AI 팩토리' 확산은 국가 전력 수급 구조까지 바꿀 수 있다.

한국은 상대적으로 황 CEO의 'AI 팩토리' 실현에 적합한 조건을 갖췄다. 매일 24시간 가동해야 하는 'AI 팩토리'를 돌릴 만큼 전력량을 가진 원전을 보유하고 탄탄한 송전 인프라까지 갖춘 국가는 세계적으로 드물기 때문이다. 한 AI 스타트업 관계자는 "엔비디아엔 고품질 전력을 안정적으로 공급하는 원전과 긴밀한 송배전망을 갖춘 한국이 아시아 최고의 'AI 팩토리' 거점 후보로 보일 수밖에 없다"고 말했다. 엔비디아가 대형언어모델(LLM)과 AI 소프트웨어 생태계를 선점했지만, 이제는 현실 세계에서 직접 움직이는 '피지컬 AI'(Physical AI·로봇, 자율주행, 스마트팩토리)가 필요하다.

가상 공간에서 학습한 데이터를 실제 공장·도로·물류 현장의 정밀한 기계 제어로 연결하려면 고도화된 제조업 파트너가 필수적이다. 황 CEO가 이번 방한에서 현대차, 두산, 국내 로봇·자동화 기업들을 찾은 배경은 바로 여기에 있다. 현대차그룹은 이미 싱가포르 글로벌 혁신센터에 엔비디아의 3D 설계·시뮬레이션 플랫폼 '옴니버스'(Omniverse)를 도입해 현실 공장을 가상에 그대로 옮긴 디지털 트윈 기술을 활용하고 있다.

현대차는 초당 1천조 번 연산이 가능한 차세대 차량용 칩 '드라이브 토르'(Drive Thor) 도입도 검토하고 있어, 자율주행·인포테인먼트·차량 내 AI 기능을 엔비디아 플랫폼과 밀착시키는 구상을 구체화하고 있다. 두산로보틱스 등 국내 정밀 로봇 기업들 역시 엔비디아 로봇 플랫폼 '아이작'(Isaac)에서 충돌 방지, 경로 계획, 정밀 제어 알고리즘을 훈련한다. 실제 공장에 로봇을 투입하기 전에 가상환경에서 수십만~수백만 회 시뮬레이션을 돌리는 방식으로 '피지컬 AI'의 시행착오를 줄이는 핵심 인프라다.

한국은 조선부터 자동차, 배터리, 반도체, 정밀기계, 로봇까지 고부가가치 제조업이 밀집해 있는 구조라서 하나의 AI 플랫폼을 여러 산업에 적용하기 쉽다는 점도 매력으로 꼽힌다. 젠슨 황 CEO의 파격적이고 소탈한 행보, 예를 들어 마포구 고깃집에서의 소맥 회동, 홍대 거리 방문, 프로야구 시구 등은 단순한 '팬 서비스'로만 보이지 않는다. 이번 방한을 통해 국내 주요 기업 수장들과 형성한 인적 네트워크는 AMD, 인텔 등 경쟁사나 자체 신경망처리장치(NPU)를 개발하려는 엔비디아 반대 진영에 보이지 않는 방어막으로 작용할 수 있다.

동시에 미국 법무부와 유럽연합(EU) 등 주요 규제 당국의 반독점 조사 및 검토 대상에 오를 가능성이 있다. AI 오남용과 빅테크의 시장 지배력 남용을 둘러싼 '플랫폼 책임론'에서도 자유롭지 않다. GPU와 AI 소프트웨어, AI 생태계를 모두 쥔 플랫폼 사업자로서 엔비디아가 한국을 전략 요충지로 삼을수록 국내 기업들은 엔비디아의 하드웨어 및 소프트웨어에 종속될 수 있기 때문이다. 국내 기업들 입장에서는 AI 혁명의 최전선에서 사업 기회를 선점할 수 있지만 첨단 제조 실증 데이터와 AI 서비스 인프라를 단일 외국 빅테크 플랫폼에 의존하게 될 수 있다는 위험도 떠안게 된다.

국내 IT 기업의 한 임원은 "특정 기업에 국가 기반 인프라가 묶이면 데이터 주권과 기술 자립 측면에서 문제가 될 수 있다"며 "정부와 산업계가 규제와 육성의 균형점을 찾아 엔비디아와의 협력이 기회가 될 수 있도록 노력해야 할 시점"이라고 지적했다





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젠슨 황 엔비디아 HBM AI 팩토리 한국 전략

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