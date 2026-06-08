젠슨 황訪韓, 피지컬 AI 동맹 구축 위해 삼성·LG·네이버·현대차 등 韓 총수와 잇단 회동

엔비디아 젠슨 황 CEO가 한국을 방문해 SK, LG, 네이버, 현대차 등 주요 그룹 총수와 회동하며 차세대 성장 축으로 '피지컬 AI' 동맹 구축에 나섰다. 반도체 협력을 넘어 로보틱스, 자율주행, 게임, AI 인프라 등 다양한 분야에서의 협력을 모색한 전략적 행보라는 평가가 나온다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 5일 입국 직후부터 국내 주요 그룹 총수와 게임업계, 대학 연구진, 플랫폼 기업을 잇달아 만나며 한국 AI 생태계 전반을 두루 살펴봤다. 황 CEO는 고대역폭 메모리( HBM ) 등 반도체 협력을 넘어 현대차그룹 과 LG그룹 , 두산그룹, 게임사, 로보틱스 ·플랫폼 기업 연구진과의 협력 확대에 공을 들였다.

이를 통해 생성형 AI 이후 차세대 성장 축으로 '피지컬 AI' 동맹을 구축하려는 전략을 드러냈다. 실제로 그는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살·소주 회동인 '삼소 회동'을 가졌으며, 정의선 현대차그룹 회장과는 휴머노이드 로봇, 자율주행, 스마트 제조 등 피지컬 AI 분야 협력 방안을 논의한 것으로 알려졌다. LG 트윈타워 방문 시에는 "우리가 협력하는 가장 중요한 분야 중 하나는 로보틱스"라고 강조하며, 로보틱스의 중요성을 피력했다.

AI 인프라 분야에서는 SK와 네이버가 엔비디아의 글로벌 AI 팩토리 전략에 합류했고, 네이버는 데이터센터 운영 경험을 바탕으로 GW급 초대형 글로벌 AI 팩토리 구축을 추진한다. 아울러 엔씨소프트, 크래프톤 등 국내 게임업계 주요 인사들과도 잇따라 회동하며 AI와 게임 기술 접목 가능성을 모색했다. 한편 서울대학교에서는 '빌드어클로' 행사에 참석해 학생들로부터 환호를 받았으며, 게임단 T1의 선수 페이커와 만나기도 하는 등 다양한 일정을 소화했다.

업계 관계자들은 황 CEO의 이번 방한이 한국을 단순한 반도체 공급망 파트너가 아니라 피지컬 AI와 AI 인프라를 함께 구현할 산업 동맹으로 인식하려는 전략적 행보라고 평가한다. 이에 따라 한국 기업들은 AI 반도체부터 로봇, 자율주행, 게임, 데이터센터에 이르까지 폭넓은 협력 네트워크를 구축할 기회를 맞게 됐다





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