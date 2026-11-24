엔비디아 젠슨 황 CEO와 불륜 관계였던 것으로 알려진 앨리스 황의 중국 정보기관 접촉을 두고 미국 당국의 국가안보 평가가 엇갈리고 있다. 간첩 혐의를 입증할 결정적 증거는 없었지만, 중국 정보기관 활동 확대로 안보 위협을 배제하기 어렵다는 지적이 나온다.

뉴욕 연합뉴스 임수정 특파원에 따르면, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 불륜 관계였던 것으로 알려진 앨리스 황 이 중국 정보기관과 접촉한 것으로 파악됐다. 이 사실을 국가안보 위협으로 볼지를 두고 미국 정부 당국자들 사이에서도 평가가 엇갈린 것으로 알려졌다.

이 내용은 월스트리트저널(WSJ)이 전·현직 미 정보당국자와 연방의원, 중국 전문가들과의 인터뷰를 토대로 다뤘다. WSJ은 앨리스 황이 간첩이었는지를 둘러싼 논쟁이 더 본질적인 문제를 놓치고 있다고 지적했다.

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앨리스 황의 중국 정보기관 접촉, 간첩 입증 증거는 없었다

소식통들은 앨리스 황이 젠슨 황 CEO에 관한 정보를 수집하거나 국가안보 관련 기밀을 전달하라는 임무를 부여받았음을 입증할 결정적 증거는 없었다고 전했다. 이 때문에 중국 정보기관과의 접촉 사실만으로 간첩으로 판단할 수 있는지가 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

일부 미 정부 당국자들은 중국 기업인들이 자국 국가안보 기관과의 접촉을 강요받는 경우가 많다는 점을 근거로 들었다. 이들은 앨리스 황이 중국 정보기관과 접촉했다는 사실만으로 그를 스파이로 판단하기는 어렵다고 봤다.

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접촉의 성격과 임무 부여 여부는 아직 확인되지 않은 영역으로 남아 있다. 입증 가능한 혐의와 잠재적 위험을 구분해야 한다는 목소리가 나오는 이유다.

미 당국자들 위험 평가 엇갈려, 트럼프 측 입장도 주목

다른 미 당국자들은 젠슨 황 CEO가 미국 인공지능(AI) 산업에서 차지하는 중요도를 고려할 때, 앨리스 황이 정보를 수집하고 전달했다는 정황 자체가 국가안보에 위험을 초래한다고 판단했다. 이들은 해당 정보의 민감도와는 관계없이 이 위험을 문제 삼았다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 그의 측근들은 젠슨 황 CEO의 복귀를 추진하는 과정에서 앨리스 황의 간첩 의혹에 대한 미 정보당국의 판단이 확정적이지 않다는 점을 부각한 것으로 알려졌다. 같은 정황을 두고 서로 다른 결론이 나오면서 논쟁이 이어지고 있다.

하원 정보위원장 승계를 앞둔 짐 하임스 의원(민주·코네티컷)은 젠슨 황 CEO가 앨리스 황에게 어떤 정보를 전달했는지, 앨리스 황이 어떤 영향력을 행사했을 수 있는지 알아야 한다고 말했다. 짐 하임스 의원은 중국 측으로부터 임무를 부여받았는지, 젠슨 황 CEO가 자신이 정보 수집에 활용되고 있다는 사실을 알고 있었는지도 함께 짚었다.

짐 하임스 의원은 이어 '우리는 그 답을 모른다'고 말했다. 미 의회 안에서도 앨리스 황의 정보 수집 활동과 젠슨 황 CEO에 대한 영향력 행사 여부가 충분히 규명되지 않았다는 지적이 제기되고 있다.

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중국 국가안전부 확대가 정보 경계를 흐리는 배경

WSJ은 시진핑 중국 국가주석 집권 이후 중국 정보기관의 활동 범위가 대폭 확대되면서, 정식으로 포섭된 공작원과 자신도 모르게 정보 수집에 활용되는 인물 간 경계가 흐려졌다고 지적했다. 이 변화가 앨리스 황 사안을 단순한 간첩 여부 논쟁 이상으로 만들고 있다는 분석이다.

일부 미 정보당국자들에 따르면 중국의 국가안전부(MSS)는 시 주석 집권 기간 주로 국내에서 활동하던 비밀스러운 기관에서, 세계 최대 규모이자 가장 활발하게 활동하는 정보기관으로 변모했다. 이러한 팽창이 변화의 배경으로 꼽힌다.

중국 국가안전부는 해외에 거주하는 중국인에 대한 감시를 강화하는 한편, 정치·기술·재계 인사들과 연결고리가 있는 해외 인물들을 집중적으로 물색하고 있는 것으로 전해졌다. 기술과 재계 영역의 핵심 인물이 주요 대상이 될 수 있다는 점에서 미국 AI 산업의 관심도 커지고 있다.

이 때문에 스파이 활동을 입증할 결정적 증거가 없다는 이유만으로 안보 위협을 배제하기는 어렵다는 지적이 나온다. 앨리스 황의 정보 수집 활동과 젠슨 황 CEO에 대한 영향력 행사 여부가 규명되기 전까지 사안의 실체를 판단하기 어렵다는 점이 쟁점으로 남아 있다.