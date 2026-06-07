젠슨 황 엔비디아 CEO, 한국 주요 기업·대학·스타트업과 잇단 회동…AI 협력 확대 논의

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 방한 마지막 일정으로 LG, 서울대, 현대차그룹, 네이버 등을 차례로 방문해 로봇, 제조 AI, 피지컬 AI, 자율주행, 클라우드 등 다양한 분야에서의 협력 가능성을 논의한다. 특히 LG그룹과는 로봇 및 AI 데이터센터 인프라 분야, 현대차그룹과는 30억 달러 규모의 피지컬 AI 공동 투자 및 블랙웰 GPU 활용, 네이버와는 AI·딥테크 기술 협력을, 서울대와는 학생 교류 및 연구 협력을 모색한다. 또한 신라호텔에서는 AI 스타트업 representatives를 위한 간담회를 열어 생성형 AI, 소버린 AI, 글로벌 진출 등에 대한 의견을 나눌 예정이다. 황 CEO는 방한 초반 SK그룹 최태원 회장 등과도 비공개 회동을 가진 바 있어 국내 재계 리더들과의 네트워크 강화에도 주력하고 있음을 보여준다.

한상용 조성흠 김윤구 기자= 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 국내 주요 기업과 대학, 인공지능 스타트업 을 잇달아 만나며 방한 일정을 소화했다. 정보기술 업계와 재계 등에 따르면 황 CEO는 서울 여의도 LG 트윈타워를 방문한 뒤 서울대 , 현대차그룹 양재 사옥, 경기 성남 네이버 1784 사옥을 차례로 찾을 예정이다.

LG그룹과 엔비디아의 협력은 로봇과 제조 AI, AI 데이터센터 인프라 분야에 집중될 것으로 예상된다. 지난해 인수한 자율주행로봇 기업 베어로보틱스와 계열사 로보스타를 통해 산업 현장에서의 전문 역량을 강화하는 한편, 중국 휴머노이드 기업 애지봇에 지분 투자를 통해 기술 협력 기반을 마련했다. LG AI연구원과 LG이노텍, LG유플러스 등 계열사도 각각 AI 모델 엑사원과 로봇·반도체 부품, 클라우드·통신 등 여러 방면에서 엔비디아와 협력을 확대할 전망이다. 황 CEO는 연구 시설 참관에 그치지 않고 서울대 학생들을 직접 만나고 싶다는 뜻을 학교 측에 전달한 것으로 파악됐다.

황 CEO와 서울대 연구진은 로봇 제어 기술 등 피지컬 AI 분야 논의에 집중할 것으로 알려졌다. 현대차그룹은 엔비디아 블랙웰 GPU 5만장을 활용해 자율주행차, 스마트 팩토리, 로보틱스 분야의 AI 모델 개발·실증을 추진하고 있다. 또 엔비디아와 국내 피지컬 AI 분야에 30억달러를 공동 투자하기로 했다. 황 CEO와 정 회장은 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스 사업, 자율주행 기반 스마트 모빌리티 등에서 협력하는 방안을 논의할 것으로 예상된다.

네이버는 자체 초거대 AI 하이퍼클로바X와 클라우드, 로보틱스, 공간지능 기술을 앞세워 AI·딥테크 분야를 강화하고 있다. 황 CEO는 신라호텔에서 AI 스타트업 간담회에 앞서 간단한 소감을 밝히고 질의응답도 할 예정이다. 이 자리에서는 생성형 AI, 소버린 AI, AI 반도체 인프라, 글로벌 진출, 스타트업 생태계 협력 방안 등이 논의될 것으로 예상된다. 한편 황 CEO는 방한 초반인 지난 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 비공개 회동을 가졌으며 시민들에게 간식을 나눠주는 모습이 목격되기도 했다.

이번 방한은 국내 주요 기업 및 학계와의 긴밀한 협력을 통해 한국의 AI 생태계를 더욱 공고히 하고 글로벌 경쟁력을 강화하겠다는 엔비디아의 전략적 의지로 해석된다





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