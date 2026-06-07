젠슨 황 엔비디아 CEO, 최태원 SK그룹 회장과 두 번째 '뚱뚱보 미팅'…HBM·AI 반도체 협력 논의

젠슨 황 엔비디아 CEO가 최태원 SK그룹 회장을 다시 만나 HBM과 AI 반도체 인프라 협력을 논의한다. SK하이닉스와 SK텔레콤 주요 임원이 참석하는 이번 회의는 엔비디아의 GPU 공급망 안정과 AI 생태계 확장을 위한 전략적 논의로 주목된다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 지난해에 이어 올해도 다시 한 번 '뚱뚱보 치킨'에서 최태원 SK그룹 회장을 만난다. 업계 관계자에 따르면, 황 CEO는 7일 오후 7시쯤 서울 강남구 삼성동 삼성동 소재한 뚱뚱보치킨 삼성점에서 최태원 회장을 비롯한 SK그룹 주요 임원진과 회동할 예정이다.

이 자리는 지난해 10월 한국을 방문했을 때 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 가진 '뚱뚱보 미팅'과 동일한 장소로, 엔비디아 측이 요청해 성사된 '두 번째 뚱뚱보 미팅'으로 알려졌다. 최 회장은 지난해 11월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 7개월 동안 공개적으로만 황 CEO와 일곱 차례 만난 바 있다. 이번 회동에는 곽노정 SK하이닉스 부회장, 김주선 SK하이닉스 AI인프라담당 사장, 정재헌 SK텔레콤 CEO, 정석근 SK텔레콤 AI CIC 헤드 겸 최고기술책임자(CTO) 등이 참석할 것으로 보인다.

참석자들은 고대역폭메모리(HBM), AI 반도체, 데이터센터 등 인프라 협력 방안을 논의할 것으로 예상된다. SK하이닉스는 엔비디아 GPU에 사용되는 HBM의 핵심 공급업체로, 황 CEO는 지난 2일 대만 타이베이에서 열린 '컴퓨텍스 2026'에서 SK하이닉스 부스에 깜짝 방문해 "더 많은 HBM을 생산하라"는 메시지를 남기기도 했다. SK텔레콤은 AI의 물리적 구현을 위한 핵심 기술인 디지털 트윈 분야에서도 긴밀히 협력 중이다. 이번 미팅은 반도체, AI 인프라, 클라우드 등 글로벌 기술 경쟁력 강화를 위한 전략적 동맹을 다지기 위한 자리로 해석된다





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