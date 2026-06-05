젠슨 황, 서울 삼겹살집서 최태원·구광모·이해진과 만나... 네이버와 협력 강조

젠슨 황 엔비디아 CEO가 서울 홍대입구 삼겹살 가게에서 SK, LG, 네이버 총수들과 만나 소맥을 들고 건배하며 협력을 다짐. 특히 이해진 네이버 의장과의 인연과 네이버의 AI 인프라 협력 방안이 주목받음.

지난 5일 저녁, 서울 마포구 홍대입구역 인근 삼겹살 가게 '형님 저요'에 글로벌 IT 기업의 총수들이 모였다. 자리에는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 비롯해 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등이 함께했다.

이들은 소주와 맥주를 섞은 '소맥'을 들고 건배사를 외치며 삼겹살을 즐겼다. 특히 젠슨 황 CEO는 '고(Go) 코리아, SK, 고(Go) LG 네이버 치얼스(건배)'라고 외치며 분위기를 띄웠고, 참석자들은 호응하며 잔을 부딪혔다. 이 자리에서 총수들은 식사를 하며 대화를 나누다가 밖으로 나와 취재진과 시민들에게 'HBM칩'과 꽈배기 간식을 나눠주기도 했다. 이날 모임은 정보기술(IT) 업계에서 큰 화제를 모았으며, 특히 유일한 창업가이자 IT 기업 대표인 이해진 의장과 젠슨 황 CEO의 인연이 주목받았다.

이해진 의장은 이날 청바지에 베이지색 셔츠를 입고 등장해 다른 총수들과 격의 없는 모습을 보였다. 그는 최근 3년 간 매해 젠슨 황 CEO와 만남을 가져왔다. 2024년에는 최수연 네이버 대표와 함께 미국 캘리포니아주 엔비디아 본사를 방문해 회동했고, 지난해 3월 이사회 의장으로 복귀한 후에도 첫 해외 일정으로 황 CEO와 다시 만났다. 이번 삼겹살 회동과 별도로, 젠슨 황 CEO는 오는 8일 경기 성남시에 위치한 네이버 사옥 '1784'를 방문해 이해진 의장과 최수연 대표 등을 만날 예정이다.

'1784'는 지난 3월 리사 수 AMD CEO도 AI 인프라 협력을 위해 직접 찾은 장소로, 네이버가 글로벌 AI 기업들의 주요 파트너로 자리잡고 있음을 보여준다. 네이버는 엔비디아와 협력해 AI 개발을 위한 GPU를 확보하고, 피지컬 AI 표준을 함께 선점하려는 목적을 가지고 있다. 네이버 자회사 네이버클라우드는 GPU를 활용해 국내 AI 인프라를 구축 중이며, 이 컴퓨팅 자원은 엔비디아의 피지컬AI 플랫폼 '코스모스'를 가동하는 데 사용될 계획이다. 엔비디아 입장에서 네이버는 중요한 파트너다.

한편, 엔비디아의 경쟁사 AMD도 네이버에 적극적인 협력 의사를 보내고 있다. AMD는 네이버가 개발 중인 '디지털 트윈' 기술을 통해 피지컬 AI용 소프트웨어 기술 개발에 필요한 데이터를 확보하려는 전략이다. 전문가들은 LLM 시장에서는 엔비디아가 GPU 시장을 선점했지만, 피지컬 AI용 반도체와 소프트웨어 시장은 아직 무주공산이라며, 기술을 먼저 선점하는 기업이 시장 판도를 완전히 재편할 수 있다고 분석했다. 이번 회동은 한국 AI 생태계의 미래를 가늠하는 중요한 자리로 평가된다





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