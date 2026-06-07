젠슨 황 엔비디아 CEO, 크래프톤과 AI·게임 협력 의지 재확인…PC방 행사서 RTX 5090 사인·증정

엔비디아 CEO 젠슨 황이 서울 강남 PC방에서 열린 크래프톤 행사에 참석해 AI와 게임 분야 협력을 약속하고, 최신 RTX 5090 그래픽카드와 RTX 스파크 노트북을 추첨으로 증정했다. 양사는 AI 기반 게임 기능과 피지컬 AI 기술 협력을 확대한다.

엔비디아 의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 2026년 6월 7일 서울 강남구에 위치한 한 PC방에서 개최된 크래프톤 행사에 직접 참석해 국내 게임업계 관계자들과 인사를 나누었다. 오후 1시 20분경, 황 CEO는 전용 승용차에서 하차한 뒤 현장에 대기하고 있던 크래프톤 경영진을 맞이하고, 바로 거리로 나와 현장을 찾은 시민들에게 친근한 인사를 건넸다.

이어 그는 배틀그라운드 IP 프랜차이즈 총괄을 맡고 있는 장태석 씨와 최고 AI 책임자(CAIO) 이강욱 씨와 차례로 악수를 나누며, "PUBG를 만든 사람"이라는 평가를 전했다. 이후 황 CEO는 크래프톤 관계자들과 함께 PC방 입구에서 공식 기념 촬영을 진행하고, 행사장 안으로 들어가 현지 게이머들과 만남을 가졌다. 행사에서는 엔비디아와 크래프톤이 진행하고 있는 피지컬 AI와 게임 분야 협력의 구체적인 방안이 소개되었다.

특히, 크래프톤이 최근 배틀그라운드에 적용한 'PUBG 앨라이(Ally)'와 인생 시뮬레이션 게임 '인조이(inZOI)'에 탑재된 '스마트 조이' 기능은 AI가 실시간으로 캐릭터의 행동과 사고를 결정하도록 설계돼, 플레이어에게 보다 몰입감 높은 경험을 제공한다는 점이 강조되었다. 양사는 이와 같은 AI 기반 게임 기능을 더욱 고도화하기 위해 엔비디아의 최신 그래픽 처리 장치인 RTX 5090과 AI 전용 노트북인 RTX 스파크를 활용할 계획이라고 밝혔다.

행사 현장에서 추첨을 통해 선정된 한 명의 유저에게는 RTX 5090 그래픽카드에 황 CEO가 직접 사인한 특별 한정판이 전달되었으며, 또 다른 참가자에게는 RTX 스파크 노트북이 증정되는 등 팬들을 위한 다양한 선물도 마련되었다. 크래프톤 의장 장병규는 "엔비디아는 오랫동안 게임 산업의 핵심 파트너였으며, AI 시대가 도래했지만 여전히 게임의 뿌리를 확인하고 싶다"는 뜻을 피력했고, 엔비디아와의 협업 역사는 지난 2025년에도 이어졌다. 당시 크래프톤 주요 경영진이 미국 캘리포니아주 엔비디아 본사를 방문해 로봇 두뇌 개발을 포함한 차세대 기술 협력 방안을 논의한 바 있다.

이번 행사에서는 이러한 협력 관계가 게임 내 AI 기능을 넘어 물리적 로봇 및 피지컬 AI 분야까지 확대될 가능성을 시사했다. 양사는 앞으로도 지속적인 기술 교류와 공동 연구를 통해 게임과 AI 융합 생태계를 선도해 나가겠다는 공동 의지를 밝혔다





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엔비디아 크래프톤 AI 협력 RTX 5090 PUBG

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