젠슨 황 엔비디아 CEO, 서울대에서 '빌드어클로' 행사 통해 AI 에이전트 혁신 강조

엔비디아 최고경영자 젠슨 황이 서울대학교에서 개최된 '빌드어클로' 행사에서 학생들을 대상으로 AI 시대의 기회를 강조하며 한국의 기술 역량을 높이 평가했다. 그는 직접 DGX 스파크 등 제품을 선물하고 'K-젠슨' 별명을 얻는 등 뜨거운 반응을 얻었다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울대학교 해동첨단공학관에서 열린 ' 빌드어클로 (Build-a-Claw)' 행사에서 특별 강연을 진행했다. 이 행사는 개방형 인공지능(AI) 에이전트 플랫폼 '오픈클로' 등을 활용해 AI 에이전트 를 설계하는 참여형 프로그램으로, 학생들에게 최신 기술을 직접 체험하고 개발할 수 있는 기회를 제공했다.

황 CEO는 무대에 올라 "모든 사람이 여러분과 같은 출발선에 서 있다. 놀라운 기술을 손에 쥐고 그 출발선에 서 있는 여러분에게는 이 기술을 만들어가고, 적용하고, 활용할 엄청난 기회가 있다"고 말했다. 그는 "뛰어난 전자 산업과 클라우드·모바일 기술, 뛰어난 기계공학과 제조업, 그리고 뛰어난 AI 역량을 동시에 갖춘 나라는 많지 않다"며 "한국은 이 모든 것을 갖추고 있다. 이런 나라에서 성장하고 있는 것이 부럽다"고 극찬했다.

특히 "여러분은 제가 컴퓨터 혁명의 시작을 맞이했던 것과 똑같은 시기에 졸업하는 셈"이라고 표현하며, "저는 컴퓨터를 두려워하지 않고 그 기회를 붙잡았다. 이제 여러분은 AI를 배우고, 놀라운 신기술을 미래를 위해 활용하게 될 것"이라고 강조했다.

학생들은 그에게 "K-젠슨"이라는 별명을 붙이며 열렬한 환영을 보냈고, 이에 황 CEO는 "오늘 아침 집을 나설 때만 해도 나는 그냥 젠슨이었는데, 이제는 'K-젠슨'이다"라고 유쾌하게 응답했다. 25분간의 연설을 마친 뒤 그는 학생들에게 친필 사인이 담긴 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 'DGX 스파크'와 가을 출시 예정인 게임용 노트북 'RTX 스파크' 등을 직접 선물하며 격려를 아끼지 않았다. 한편, 황 CEO는 이날 오전 서울 여의도 LG 트윈타워를 시작으로 서울대학교, 현대차그룹 양재 사옥, 경기 성남 네이버 1784 사옥 등을 차례로 방문하며 한국의 주요 산업계와의 협력 관계를 다졌다.

그의 방문 일정은 국내 IT·반도체·자동차 등 혁신 산업 전반에 걸쳐 진행되었으며, 각 기관과의 파트너십 강화를 통한 AI 생태계 확장을 목표로 하고 있다





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젠슨 황 엔비디아 서울대학교 빌드어클로 AI 에이전트

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