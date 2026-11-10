젠슨 황 엔비디아 CEO 불륜 스캔들, 중국 스파이 의혹으로 국가안보 파문 확산

엔비디아 젠슨 황 CEO와 중국 스파이 의심 여성의 관계가 대중국 AI 반도체 수출정책과 미 의회 조사로 번지고 있다. 18일 비공개 합동 브리핑이 예정돼 있다.

워싱턴발 연합뉴스 보도에 따르면 엔비디아 의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 의심받는 여성과의 불륜을 인정하면서, 개인적 스캔들이 미국의 국가안보와 대중국 반도체 수출정책을 뒤흔드는 파문으로 확산하고 있다. 특히 황 CEO가 도널드 트럼프 대통령에게 중국을 상대로 한 인공지능(AI) 반도체 수출 통제 완화를 적극 설득해온 것으로 알려지면서 논란이 커지고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 10일(현지시간) 황 CEO와 중국 스파이 의심 여성 앨리스 황의 관계가 미중 AI 패권 경쟁을 둘러싼 정책 결정과 당국 조사 과정에 미친 영향을 집중 보도했다. 미 정보당국이 황 CEO의 중국 스파이 연루 가능성을 경고하는 기밀 메모까지 작성했다는 사실이 알려지면서 사안의 무게는 더욱 커졌다.

Also read 젠슨황 흔들리면 회사도 흔들…후계자 없는 엔비디아 CEO 리스크

앨리스 황과의 관계와 메가스피드 연결고리

황 CEO와 앨리스 황의 정확한 첫 만남 시점은 확인되지 않았지만, 두 사람의 관계는 적어도 2024년까지 거슬러 올라가는 것으로 전해졌다. 당시 컴퓨터 산업 박람회 참석차 타이베이에 머물던 황 CEO는 한 술집에서 기술업계 임원들과 어울리던 앨리스 황의 연락을 받고 몇 분 뒤 현장에 나타난 것으로 알려졌다.

앨리스 황은 중국 국영매체 TV 기자 출신으로 알려져 있다. 그는 중국 기업 세븐로드홀딩스(7Road Holdings)에서 분사한 싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드에서 2023년부터 임원으로 활동했으며, 메가스피드는 아시아·태평양 지역에서 엔비디아 반도체 기반의 클라우드 서비스 업체로 자사를 홍보해왔다.

Advertisement

대만과 싱가포르 당국도 앨리스 황이 중국 정보기관과 연루됐을 가능성을 염두에 두고 현장 감시팀을 투입한 것으로 전해졌다. 다만 싱가포르 정부는 자국 당국이 앨리스 황을 중국 연계 의혹과 관련해 조사했다는 보도를 부인했다.

트럼프 행정부 수출 정책 변화와 기밀 메모 논란

지난해 1월 트럼프 2기 행정부가 출범하면서, 중국의 미국산 첨단 AI 반도체 접근을 국가안보 차원에서 엄격히 제한해온 조 바이든 전임 행정부의 정책 기조에 변화가 시작됐다. 황 CEO는 트럼프 대통령 취임 직후 트럼프 대통령을 만나 일론 머스크와 함께 AI 정책을 논의했으며, 이후 부인과 함께 1인당 100만 달러의 참가비가 책정된 트럼프 대통령의 마러라고 모금 행사에도 참석했다.

이로부터 몇 주 뒤 황 CEO와 엔비디아의 핵심 로비스트들은 워싱턴에서 크리스토퍼 랜도 국무부 부장관을 만나 중국 시장용으로 설계한 H20 반도체의 수출 허가를 요청했다. WSJ는 이것이 대중국 수출 통제 정책에서 상당한 변화였다고 평가했다. 트럼프 대통령은 지난해 10월 한국에서 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 앞두고 참모들에게 엔비디아가 중국에 차세대 AI 반도체를 판매하도록 허용하는 방안을 고려하고 있다고 말했다고 WSJ는 전했다.

마코 루비오 국무장관은 올해 5월 트럼프 대통령의 중국 방문을 앞두고 황 CEO가 중국 스파이 의심 여성과 개인적 관계를 맺고 있다는 내용의 기밀 메모 작성을 감독한 것으로 전해졌다. 해당 메모는 행정부 고위 당국자들에게 공유됐다. 트럼프 대통령은 전날 이 메모와 관련해 정보당국이 자신에게 보여줬을 가능성은 있지만 본 기억이 없다고 애매하게 답변했다. 그러면서 내게는 별다른 영향이 없었다고 말했다.

엔비디아는 미 정보당국이 황 CEO에게 외국 정보기관의 표적이 될 가능성을 사전에 경고하는 이른바 '방어적 브리핑'(defensive briefing)을 한 적이 없다고 밝혔다. 국가안보에 영향을 미칠 수 있는 사안에 대해 기밀 메모까지 작성돼 행정부 고위 당국자들에게 공유됐음에도, 트럼프 대통령이 이를 보고받았는지조차 명확히 밝히지 않으면서 행정부의 대응이 적절했는지를 둘러싼 의문이 나오고 있다.

Advertisement

의회 진상 규명 요구와 AI 반도체 수출 통제 법안

하원 외교위원회와 정보위원회, 미중전략경쟁특별위원회의 공화당 소속 위원장 3명은 황 CEO에게 오는 18일 비공개 합동 브리핑에 출석해 앨리스 황과의 관계와 외국 정보기관의 첩보 활동에 대한 엔비디아의 대응 등을 설명할 것을 요구했다. 이번 브리핑이 사안의 향방을 가를 첫 공식 자리가 될 전망이다.

별개로 메가스피드의 AI 반도체 불법 유출 의혹 수사 과정에서 엔비디아와 미 상무부가 접촉한 것으로 알려져 수사의 공정성 문제도 제기됐다. 엔비디아의 팀 테터 법무 책임자는 수출 통제를 담당하는 상무부 산업안보국(BIS)을 이끄는 제프리 케슬러 차관에게 직접 연락했다. WSJ는 법무부 관계자들이 케슬러 국장과 엔비디아의 접촉이 민감한 수사의 공정성을 훼손했을 가능성을 우려했기 때문이라고 전했다.

엔비디아 대변인은 회사가 지난해 6월부터 메가스피드에 대한 모든 판매와 선적을 금지했으며, 해당 조치는 현재까지 유지되고 있다고 밝혔다. 엔비디아 이사회는 지난 8일 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐는지 독립 조사에 착수했다고 밝혔다. 다만 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 믿을 근거는 없다며 황 CEO에 대한 신뢰를 표명했다.

공화당과 민주당 양당에서는 첨단 AI 반도체 수출 통제를 강화하는 법안의 처리를 촉구하는 목소리가 나오고 있다. 황 CEO의 스캔들로 촉발된 이번 사건은 미국의 국가안보와 대중국 반도체 수출정책, 트럼프 행정부의 대응, 의회의 입법 문제로까지 확산하고 있다. 향후 미중 기술 패권 경쟁에도 영향을 미칠 중대 사안으로, 상당 기간 논란이 이어질 전망이다.