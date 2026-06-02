젠슨 황 엔비디아 CEO, '컴퓨텍스 2026' SK하이닉스 부스 깜짝 방문..."더 많이 만들어 달라" 유머

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 대만 타이베이에서 열린 '컴퓨텍스 2026'에서 SK하이닉스 부스를 방문해 HBM 생산을 요청하는 유머러스한 메시지를 남기며 두 기업의 긴밀한 협력 관계를 과시했다.

대만 타이베이에서 개막한 ' 컴퓨텍스 2026 '에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 SK하이닉스 부스를 깜짝 방문해 화제가 되었다. 황 CEO는 최태원 SK그룹 회장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장, 김주선 SK하이닉스 AI인프라 총괄 사장 등 주요 경영진들과 면담을 나누고 SK하이닉스 의 메모리 제품을 둘러보았다.

특히 전시된 HBM4E 웨이퍼에는 "더 많이 만들어 주세요(Please Make More)"라는 문구와 함께 사인을 남겼고, 192GB 소캠 전시품에는 "소캠 사랑해(LOVE SOCAMM)"라는 글귀를 적어 넣어 따뜻한 유머를 선보였다. 두 기업의 최고경영자들은 단체 기념사진 촬영을 함께하며 우호적인 관계를 과시했다. 이번 방문은 SK하이닉스가 HBM 시장에서 선도적인 역할을 하고 있음을 다시 한번 확인시켜 주는 계기가 되었다. 한편, 황 CEO는 앞서 열린 GTC 타이베이 기조연설에서 올해 하반기 출시 예정인 차세대 AI 가속기 '베라 루빈'의 생산을 공식 발표했다.

그는 "현재 베라 루빈은 완전히 생산 중"이라며 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 HBM4 메모리가 탑재된다고 밝혔다. 엔비디아의 차세대 AI 칩에 SK하이닉스의 HBM4가 공급된다는 소식은 SK하이닉스에 대한 시장의 기대를 더욱 높이고 있다.

'컴퓨텍스 2026'은 아시아 최대 규모의 IT 전시회로, 다양한 첨단 기술과 제품이 선보이고 있다. SK하이닉스는 HBM을 비롯한 고성능 메모리 솔루션을 전시하며 글로벌 고객사들과의 협력을 강조하고 있다. 젠슨 황 CEO의 깜짝 부스 방문과 친근한 모습은 두 기업 간의 긴밀한 동반자 관계를 상징적으로 보여주었다. HBM 시장에서 SK하이닉스와 엔비디아의 협력은 인공지능 및 고성능 컴퓨팅 분야의 발전을 주도할 것으로 전망된다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

젠슨 황 엔비디아 SK하이닉스 HBM 컴퓨텍스 2026 베라 루빈

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

5월 수출입 동향 3개월 연속 800억달러 돌파 반도체는 371억6000만달러산업통상부가 발표한 2026년 5월 수출입 동향에 따르면 지난달 수출액은 877억5000만달러로 지난해 5월과 비교해 늘었다.

Read more »

양솽쯔, '1938 타이완 여행기'로 인터내셔널 부커상 수상...대만 정체성과 문학적 탐구대만 작가 양솽쯔가 '1938 타이완 여행기'로 2026년 인터내셔널 부커상을 수상한 후 서울에서 기자간담회를 열어 작품의 의미와 대만의 정체성, 문학의 역할에 대해 이야기했다.

Read more »

2026년 6월 2일 오늘의 운세2026년 6월 2일 화요일, 쥐띠는 재물과 건강은 보통이지만 사랑은 질투로 인해 길을 변하게 될 것입니다. 각띠별 운세를 확인해 보세요.

Read more »

조현 외교부 장관, 한-아프리카 외교장관회의 개최조현 외교부 장관이 1일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 외교장관회의에서 기념촬영을 하기 위해 자리를 잡으며 각국 장관들과 인사하고 있다.

Read more »

사전연명의료의향서 온라인 등록 추진... 연명의료 중단 시기 확대 논의보건복지부, 2026년 호스피스·연명의료 시행계획 심의·확정... 사전연명의료의향서 온라인 등록 절차 마련하고, 연명의료 중단·유보 가능 시기 '말기'까지 확대 논의

Read more »

6.3지방선거 본투표 하루 앞두고 정의당 대전시당과 대전녹색당 등이 공동선대위 개최정의당 대전시당과 대전녹색당, 대전세종 평등의길, 대전변혁실천단 등이 함께한 '2026 지방선거 공동선거대책위원회'는 2일 오전 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고'대전시민의 삶을 바꾸는 7번 정의당에 투표해 달라'고 밝혔다.

Read more »