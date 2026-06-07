젠슨 황, 방한 사흘째 게임사 수장 연쇄 회동…아이온2 PC방 이벤트 깜짝 방문

젠슨 황 엔비디아 CEO가 7일 서울 강남구 PC방에서 엔씨소프트 김택진 대표, 크래프톤 장병규 의장 등과 만나 AI·게임 협력 방안을 논의하고 아이온2 이용자 행사에 참석했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 7일 방한 사흘째를 맞아 서울 강남구 일대 PC방 을 돌며 국내 게임업계 주요 인사들과 잇달아 만나 게임 및 인공지능(AI) 분야 협력 확대 방안을 논의했다. 이날 오후 황 CEO는 신논현역 인근 포탈 PC방 에서 엔씨소프트 김택진 대표, 아이온2 개발진과 함께 이용자 대상 행사 서프라이즈 라이브에 깜짝 등장했다.

현장에는 리니지 IP 및 신작 프로젝트를 총괄하는 이성구 수석부사장, 신더시티 개발 총괄 배재현 부사장 겸 자회사 빅파이어게임즈 대표도 함께했다. 황 CEO는 아이온2 플레이 영상을 본 후 엔씨의 기술력에 감탄하며 아이온2를 사랑한다고 말했고, 엔비디아 지포스와 한국 e스포츠의 공동 성장을 강조했다. 엔씨는 이 자리에서 아이온2의 향후 개발 방향과 업데이트 계획을 소개했으며, 황 CEO는 자신의 서명이 담긴 RTX 5090 GPU를 현장 추첨을 통해 한 명의 이용자에게 직접 전달했다. 당첨자 민준홍 씨(31)는 엄청난 행운이라며 그래픽카드를 여자친구와 상의해 직접 사용하겠다고 밝혔다.

황 CEO는 또한 최근 대만 컴퓨텍스에서 공개한 노트북 RTX 스파크 실물을 시연하고 교환권을 2명에게 선물했다. 황 CEO는 앞서 인근 다른 PC방에서 크래프톤 장병규 의장과 회동해 피지컬 AI 개발과 엔비디아의 AI PC 플랫폼 RTX 스파크 등 하드웨어 협력 방안을 논의했다. 크래프톤은 배틀그라운드 IP를 기반으로 AI 기반 게임 개발에 주력하고 있어 이번 만남이 의미를 더했다. 이에 앞서 5일 방한 첫날 황 CEO는 서울 마포구의 한 PC방에서 리그 오브 레전드(LoL) e스포츠팀 T1 선수단을 만나며 국내 게임업계와의 접점을 넓혔다.

T1은 엔비디아와 파트너십을 맺고 있으며, 황 CEO는 선수들과 게임 플레이에 대해 대화를 나눴다. 이번 방한에서 황 CEO는 PC방이라는 곳곳의 장소를 활용해 주요 고객인 게이머들과 직접 소통한 점이 눈에 띈다. 엔비디아는 DLSS(딥러닝 슈퍼 샘플링)와 리플렉스 등 그래픽 기술을 지속적으로 고도화하며 게임 업계와의 협력을 강화하고 있다. 아이온2는 출시 당시 엔비디아의 최신 기술인 DLSS 프레임 생성과 리플렉스를 적용해 화제를 모은 바 있다.

한편 황 CEO는 이번 방한 기간 동안 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 기업 임원들과도 만나 AI 반도체 공급망 협력을 논의할 것으로 알려졌다. 엔비디아는 AI 붐의 최대 수혜주로 꼽히며 한국 기업과의 협력을 통해 AI 생태계를 확장하려는 전략으로 풀이된다. 이날 행사에서 황 CEO는 한국 게임 산업이 AI 기술을 적극 도입하는 점을 높이 평가하며, 엔비디아의 AI 기술이 게임 혁신에 핵심 역할을 할 것이라고 강조했다. 업계는 이번 만남이 한국 게임사들의 AI 전환을 가속화하고, 나아가 글로벌 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 보고 있다. 황 CEO는 오는 8일에도 일정을 이어갈 예정이나 구체적인 내용은 알려지지 않았다





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