젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자의 몰락 배경에 국무부 기밀 메모와 워싱턴 대중국 강경파, 실리콘밸리 폐쇄형 인공지능 진영의 세력 다툼이 있다는 분석이 나왔다. 반도체 수출 규제 법안에도 영향을 줄 전망이다.

엔비디아 창업자이자 33년간 최고경영자를 지낸 젠슨 황 의 몰락을 두고 워싱턴과 실리콘밸리 사이의 거대한 세력 다툼이 배경으로 떠오르고 있다. 한겨레 정의길 선임기자는 워싱턴의 대중국 매파와 실리콘밸리의 폐쇄형 인공지능 개발 세력이 황을 엔비디아 에서 물러나게 만들었다는 주장을 소개했다. 황은 대중국 첨단기술 수출 제한 완화와 개방형 인공지능 개발을 주도해온 인물이다.

이 같은 분석은 도널드 트럼프 대통령이 중간선거에서 참패해 힘을 잃은 뒤 황이 세력 다툼에서 밀렸다는 해석에 기대고 있다. 젠슨 황 몰락의 직접적 계기는 미국 국무부의 기밀 메모였다.

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국무부 기밀 메모가 황 몰락의 신호탄이 된 과정

황 몰락의 직접적 계기는 국무부가 작성한 기밀 메모다. 이 메모는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭돼 황 최고경영자와 친밀한 관계를 맺었다고 경고했다. 황이 앨리스 황과 혼외 관계를 맺었다는 점도 함께 거론됐다.

마코 루비오 미국 국무장관이 작성을 감독한 이 메모는 지난 5월 트럼프 대통령과 소수 고위 당국자에게 회람됐다. 이후 지난달 말 뉴욕타임스가 그 내용을 보도하면서 황 몰락의 신호탄이 울렸다.

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워싱턴포스트는 13일(현지시각) 소식통을 인용해 루비오 장관이 중앙정보국(CIA)의 보고 내용을 자신만의 더 공격적인 어조로 재구성했다고 보도했다. 뉴욕타임스의 트립 미클 기자는 10일 자사 팟캐스트에서 메가스피드라는 회사를 파헤쳐보라는 제보를 테크 업계 내부의 취재원으로부터 받았다고 밝혔다. 시장에서는 이 제보가 황과 맞서온 폐쇄형 인공지능 진영에서 나왔다고 추측하고 있다.

루비오 장관과 대중국 강경파의 주장

루비오 장관은 애초 네오콘 성향의 강경한 대외정책론자로 알려졌고, 중국과 중남미 문제에서 가장 매파적인 입장을 유지해온 인물이다. 워싱턴포스트는 극적인 권력 지각 변동을 예고한 황의 몰락이 워싱턴에서 가장 영향력 있는 대중국 강경파인 루비오의 손에서 시작됐다고 평가했다.

워싱턴포스트는 일부 국가안보 관료들이 대통령을 향한 황의 막강한 영향력에 불만을 품어왔다고 전했다. 황이 트럼프 대통령과의 친분을 바탕으로 인공지능 반도체의 중국 판매 승인을 따내자, 강력한 기술의 중국 유입을 막으려던 관료와 국가안보 매파 사이에서 거센 반발이 일었다고 이 매체는 짚었다.

반면 미 정보·수사 당국은 앨리스 황을 중국 스파이로 확신하거나 단정하지 않았다. 토드 블랜치 법무장관은 12일 앨리스 황이 어떤 인물인지, 혹은 어떤 인물이 아닌지에 대해 법무부와 자신, 캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장 모두 아직 결론을 내리지 않았다고 밝혔다. CNN은 13일 여러 소식통을 인용해 미 정보 당국이 현재까지 수집한 첩보만으로는 앨리스 황이 중국 당국을 위해 스파이 활동을 벌였다는 점이 입증되지 않았다고 보도했다.

국가정보국(DNI)의 제이 클레이튼 국장 등 간부들은 앨리스 황을 중국 스파이로 규정한 시각이 전적으로 정확하지 않으며 과장됐다고 본다고 CNN은 전했다. 황을 옹호해온 트럼프 대통령도 16일 누구도 앨리스 황이 스파이임을 증명하지 못했다며 그는 스파이가 아닐 수 있다고 비판했다.

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H200 반도체 판매 허가와 수출 규제 법안의 탄력

황은 트럼프 2기 대중국 정책과 인공지능 주도권을 둘러싼 다툼의 중심인물이었다. 트럼프 대통령은 재집권 이후 중국에 관세와 무역 전쟁을 벌였으나 성과를 거두지 못했고, 이후 중국이 요구한 건설적 전략적 안정 관계를 사실상 받아들였다. 그 대표적인 사례가 대중국 반도체 수출 제한 완화다.

미국은 조 바이든 정부 때인 2022년부터 중국이 인공지능 개발에 필요한 첨단 반도체와 제조장비에 접근하는 것을 엄격히 막아왔다. 그러나 트럼프 정부는 지난해 12월 엔비디아의 중급 사양 반도체인 H200을 중국 고객사에 한해 판매할 수 있도록 허가했다. 하워드 러트닉 미 상무장관은 CNBC에 이 결정을 대통령과 황의 담판으로 도출된 해답이라는 취지로 설명했다.

현재 미 상원의 연례 국방수권법안(NDAA)에는 초당적인 반도체 규제 법안 3건이 통합돼 있다. 여기에는 의회의 반도체 수출 허가 심사, 밀수 방지 조처, 동맹국의 대중국 반도체 장비 판매 중단 등의 내용이 담겼다. 중간선거에서 공화당이 패배해 트럼프 대통령이 레임덕을 맞고 황이 몰락하면서, 이 규제 법안은 탄력을 받게 됐다.

워싱턴포스트는 대중국 매파들이 황이 대통령에게 행사하던 영향력을 파괴하기 위해 수년간 물밑에서 공을 들여왔다고 전했다. 이번 황의 축출이 그들에게 거대한 승리를 안겨줬다고 이 매체는 평가했다.