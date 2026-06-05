젠슨 황 CEO, 한국 방문…SK·LG·네이버 기업 수뇌와 삼겹살 회동 및 e스포츠 구단 방문

엔비디아 최고경영자 젠슨 황이 7개월 만에 한국을 다시 방문했다. 그는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 함께 홍대 인근에서 삼겹살과 소주를 곁들인 저녁 식사 자리인 '삼소 회동'을 가졌다. 이 자리에서 젠슨 황은 한국 음식에 대한 애호를 드러내며 "한국식 바비큐를 정말 좋아한다"고 말했다 아울러 그는 e스포츠 구단 T1 베이스캠프를 방문해 '페이커' 이상혁 선수 등 LoL 선수단과 대화를 나누는 시간을 보냈다. 그의 입국 장면에서는 시민들이 서명을 요청하고 취재진의 질문이 이어졌다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동 을 하고 있다. /김정근 선임기자 "한국식 바비큐를 정말 좋아한다!

" "치킨도 아주 좋아하고 삼계탕도 최고다! " "전부 다 맛있다! " 지난해 19월 말 이후 7개월 만인 5일 방한한 젠슨 황 최고경영자는 저녁 식사로 삽겹살을 먹었다. 이날 김포공항을 통해 입국한 젠슨 황은 홍대 근처 식당에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이진 네이버 의장과 삽겹살에 소주를 곁들인 이른바 '삼소 회동'을 가졌다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동이 열린 5일 서울 홍대 거리가 인파로 가득하다. /김정근 선임기자 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 'T1 베이스 캠프'에서 '페이커' 이상혁을 비롯한 e스포츠 구단 T1의 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만나 대화하고 있다.

/연합뉴스 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 강서구 김포비지니스항공센터를 통해 입국하며 손을 흔들고 있다. 2026.6.5 권도현 기자 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국해 시민들의 서명 요청에 응하고 있다. 2026.06.05 권도현 기자 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한하는 5일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터 앞에 시민들이 모여 있다. 2026.06.05 권도현 기자 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 강서구 김포비지니스항산터를 통해 입국한 뒤 취재진의 질문을 듣고 있다. 2026.6.5 권도현 기자 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국해 취재진의 질문에 답을 하고 있다. 2026.06.05 권도현 기





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