엔비디아 이사회가 젠슨 황을 만장일치로 복귀시켰다. 트럼프 대통령의 JD 밴스 부통령 특명으로 외부 압력이 작용했으며, 기업 지배구조 전문가들은 이를 심각한 실패로 비판한다.

엔비디아 이사회가 11일 만에 젠슨 황 을 최고경영자(CEO) 자리에 공식 복귀시켰다. 도널드 트럼프 대통령은 이 과정에서 J D 밴스 부통령에게 특별한 지시를 내렸고, 밴스 부통령은 실리콘밸리 인맥을 통해 이사회에 압력을 가해 이 같은 결정이 나오도록 했다. 엔비디아 는 23일(현지시간) 발표된 보도자료에서 이사회가 젠슨 황 복귀 안건을 만장일치로 의결했으며, 이 결정은 즉시 효력이 발생한다고 밝혔다.

트럼프 행정부, 밴스 부통령을 통한 이사회 영향력 행사

트럼프 대통령은 젠슨 황의 복귀를 적극 추진하기 위해 J D 밴스 부통령에게 엔비디아 이사회와 접촉하여 상황을 해결하라는 특명을 내렸다. 밴스 부통령은 팔란티어 공동창업자인 피터 틸을 비롯해 실리콘밸리와 친분이 두터운 인사들로 구성되어 있어 이 같은 조치가 가능했다. 밴스 부통령은 엔비디아 이사회에 젠슨 황이 국가안보에 위험 요인이 아니라는 메시지를 전달했으며, 이 과정에서 미국 정부 고위급 인사들의 의견이 전달된 것으로 알려졌다.

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엔비디아 이사회는 복귀 결정 과정에서 미국 정부 고위급 인사들의 의견을 전달받았다고 밝히며, 이를 바탕으로 그의 복귀가 국가안보상 위험을 초래하지 않는다고 확신한다고 강조했다. 젠슨 황은 이 같은 복귀 결정에 대해 "새로운 산업혁명이 시작되는 시점에 엔비디아로 돌아와 세계에서 가장 중요한 기술기업을 이끌게 돼 영광"이라고 소감을 밝혔다. 그는 최대한 겸손하고 다시 헌신하겠다는 각오로 이 책임을 받아들인다고 덧붙였다.

기업 지배구조 전문가들, 외부 압력에 휘둘린 결정이라고 비판

젠슨 황의 복귀 소식에 엔비디아 주가는 30% 이상 뛰었고, 나스닥 지수도 장중 한때 7% 이상 급등했다. 그러나 기업 지배구조 전문가들과 일부 투자자들은 젠슨 황의 사임을 만장일치로 수용했던 이사회가 외부 압력에 휘둘려 불과 2주도 지나지 않아 결정을 뒤집은 데 대해 우려를 표했다. 제프리 소넨펠드 예일대 경영학과 교수는 뉴욕타임스에 "이사회는 단기적인 주가 상승이 아니라 장기적인 가치를 창출해야 한다"고 지적했다.

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소넨펠드 교수는 젠슨 황을 복귀시킨 조치가 장기적으로는 직원들의 이탈과 정치적 감시 강화 등 골칫거리를 초래할 수 있다며, 기업 지배구조의 완전한 실패라고 비판했다. 그는 이사회가 한 명도 빠짐없이 전원 사퇴해야 한다고 주장하며, 이사회가 단기적인 이익에 눈이 멀어 장기적인 리스크를 간과했다고 강조했다. 컬럼비아 로스쿨의 에릭 탤리 교수도 엔비디아 조사가 마무리되기 전에 젠슨 황을 복귀시킨 것은 주주 소송과 의회 조사에 휘말릴 가능성이 있어 매우 위험한 결정이라고 지적했다.

정치적 반발과 향후 의회 조사 전망

연방 의회 상·하원 권력을 장악하게 될 민주당은 다음 달 1일부터 시작되는 일련의 청문회에서 엔비디아와 중국의 관계를 집중 조사하겠다고 벼르고 있다. 엘리자베스 워런 상원의원(민주·매사추세츠)은 젠슨 황의 복직을 무모한 결정이라고 비판하면서, 엔비디아 경영진과 이사회, 젠슨 황이 대중 수출통제와 관련해 의회에 답변해야 할 의무가 여전히 남아 있다고 강조했다. 루벤 가예고 상원의원(민주·애리조나)은 트럼프 대통령이 주가를 띄우기 위해 국가 안보를 팔아넘기고 있다고 날카롭게 비판했다.

트럼프 대통령은 SNS에 "올바르고 타당한 결정"이라면서 "법무장관은 그가 불법적인 이해충돌에 연루됐다는 증거를 확보하지 못했다"고 밝혔다. 이어 그의 복귀는 엔비디아뿐 아니라 미국 경제의 성공과 번영을 보장할 것이라고 말했다. 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령의 지휘로 부통령까지 개입한 이 이례적인 조치가 트럼프 행정부가 미국 경제를 이끄는 인공지능(AI) 산업과 젠슨 황을 얼마나 중요한 존재로 보고 있는지 알려준다고 지적했다. 전문가들은 이란 전쟁, 관세 등이 미국 경제에 입힌 타격을 상쇄하는 데 AI 붐이 큰 역할을 해왔다고 보고 있다.