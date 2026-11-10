젠슨 황 스캔들 여파로 미 공화당 내 대중 반도체 규제 강화 요구 확산

미국 공화당 내부에서 엔비디아 젠슨 황 최고경영자의 스캔들을 계기로 조사 요구와 대중 반도체 수출 규제 강화 목소리가 커지고 있다. 트럼프 대통령이 황 CEO를 감싸는 입장을 보이면서 여당과 대통령 사이의 갈등 양상도 드러나고 있다.

미국 여당인 공화당 내부에서 엔비디아 를 이끄는 젠슨 황 최고경영자를 겨냥한 조사와 대중 반도체 규제 강화 요구가 동시에 제기되고 있다. 워싱턴 연합뉴스 박성민 특파원에 따르면 황 CEO가 중국 스파이 의혹을 받는 여성과 불륜 관계였다는 사실이 드러나면서 국가안보 우려가 확산됐다. 이 사안은 최첨단 반도체의 중국 판매 문제로 번지고 있다.

도널드 트럼프 대통령은 문제의 여성이 스파이라는 사실을 황 CEO가 전혀 몰랐다고 말했다며 그를 믿는다는 입장을 밝혔다. 대통령이 황 CEO를 감싸면서 의회 다수당인 공화당 내부에서 이견이 표출되는 상황이다.

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공화당 위원장들 황 CEO 비공개 브리핑 요구

10일(현지시간) 미 정치전문매체 폴리티코에 따르면 공화당 소속 위원장들은 황 CEO에게 다음 주 비공개 브리핑에 출석할 것을 요구했다. 요구의 주체는 연방 하원 외교위원회, 정보위원회, 중국특별위원회의 위원장들이다.

다른 공화당 의원들도 엔비디아의 중국 반도체 거래를 대상으로 의회나 연방 당국의 조사가 필요하다고 주장하고 있다. 하원 에너지·상무위원회의 브렛 거스리 위원장은 적절한 당국을 통해 조사할 필요가 있다고 말했다.

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존 코닌 상원의원은 황 CEO에 대한 광범위한 조사가 이뤄져야 하며 의회가 분명히 역할을 해야 한다는 입장을 밝혔다. 정치권 안팎에서 의회의 감독 권한을 강조하는 목소리가 힘을 얻고 있는 모습이다.

보수단체와 트럼프 대선캠프 출신 인사도 공세 가세

보수단체의 공세도 이어지고 있다. 2020년 트럼프 대선캠프의 고문을 지낸 러스 워커는 보수단체 휴먼스 퍼스트를 이끌며 공화당 의원들과 법무부에 황 CEO에 대한 조사를 요구했다고 밝혔다.

워커는 백악관에 황 CEO의 출입을 금지할 것도 촉구했다고 전했다. 여당 내부의 강경 노선과 외부 보수단체가 같은 목소리를 내면서 압박의 수위가 높아지고 있다.

폴리티코는 이러한 움직임을 두고 중간선거에서 민주당이 압승한 이후 이번 스캔들이 강경한 대중 매파 공화당원들에게 중국 문제와 관련해 트럼프 대통령에 맞설 새로운 기회를 제공했다고 분석했다.

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초당적 AI 감시 법안과 NDAA 반도체 규제 조항

의회 안에서는 법률을 통해 대중 반도체 수출 제한을 강화하려는 초당적 움직임도 거세다. 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 기자회견에서 현재 상원 버전의 국방수권법 NDAA에 중국에 대한 반도체 공급을 제한하는 조항들이 포함돼 있다며 이를 강력히 지지한다고 말했다.

제프리스 원내대표가 언급한 상원 NDAA의 조항에는 의회가 중국 및 기타 우려 국가에 대한 첨단 인공지능 반도체 판매 허가를 검토할 수 있도록 하는 AI 감시 법안이 담겨 있다. 다른 조항에는 수출된 반도체의 최종 행방을 추적하고 반도체 제조 장비의 판매 제한을 강화하는 내용이 포함됐다.

상원 군사위원회와 은행위원회에 소속된 짐 뱅크스 공화당 의원과 차기 의회에서 상원 은행위원장을 맡게 될 엘리자베스 워런 민주당 의원은 해당 법안을 NDAA에 포함할 것을 촉구했다. 두 의원은 공동성명에서 엔비디아의 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 인물과의 관계를 인정한 만큼 국가안보 우려가 더욱 시급해졌다고 밝혔다.

두 의원은 이러한 활동이 어느 정도 관련이 있었는지 엔비디아가 반드시 답해야 할 중요한 의문이 남아 있다고 지적했다. 황 CEO의 비공개 브리핑 출석 여부와 상원 NDAA 조항의 처리 방향이 향후 쟁점이 될 전망이다.